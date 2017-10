Costa do Marfim empata sem gols com Mali e embola briga por vaga na Copa 2018

Precisando somente vencer na noite desta sexta-feira (6), Mali e Costa do Marfim duelaram no Stade du 26 Mars, em Bamako. Em um duelo de poucas emoções, as equipes até tentaram, mas ficaram no empate sem gols e com momentos distintos no Grupo C das Eliminatórias da Copa do Mundo 2018.

Com o resultado, as Águias seguem sem vencer no classificatório e dão adeus à possibilidade de assegurar a vaga, já que somam três pontos e ficam na lanterna, sem conseguir alcançar os rivais. O Elefante, por sua vez, permanece na liderança provisória e vê o Marrocos ameaçar - pois vai enfrentar o Gabão - com oito pontos ganhos e ter dois na frente do selecionado marroquino.

As equipes voltam a campo, pela 6ª e última rodada da chave, somente em um mês no dia 6 de novembro. Os malinenses vão visitar o Gabão, em estádio ainda sem definição, às 14h (de Brasília), enquanto que os marfinenses tentarão garantir classificação em confronto direto contra o Marrocos, em casa, no mesmo horário.

O duelo, conforme era esperado, começou com bastante equilíbrio em campo e as equipes indo pouco ao ataque, procurando se estudar nos primeiros minutos. Mais disposta, Mali criou a primeira boa chance de abrir o placar, quando o goleiro Gbohouo não conseguiu encaixar falta de Bissouma na pequena área e Moussa Doumbia, sozinho, perdeu o rebote.

Sem apresentar criatividade do meio para frente, os times seguiram no zero durante a partida e não foram efetivas nas finalizações. Os donos da casa prosseguiram intensos e visaram abrir vantagem no confronto, contudo não mostraram qualidade e pecaram nos chutes a gol. Em um deles, Doumbia disparou em velocidade e tentou pegar o camisa 1 de surpresa e a bola foi no travessão.

Nos minutos finais, inclusive, os dois lados tentaram alternativas para impedir que o marcador não ficasse zerado, entretanto não furaram o bloqueio adversário. Com o resultado, os malineses ficam sem vencer no classificatório e estão eliminados, enquanto os marfinenses tentam a vaga na última rodada.