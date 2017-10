Cristiano Ronaldo decide, Portugal vence Andorra e continua com chance de vaga direta para Copa

Cristiano Ronaldo foi decisivo mais uma vez nas Eliminatórias. O astro português começou no banco de reservas, mas entrou no segundo tempo e marcou um dos gols da vitória de Portugal sobre Andorra por 2 a 0, na tarde deste sábado (7). André Silva, após jogada do camisa 7, fechou o placar.

Com a vitória, Portugal continua com esperanças de garantir a vaga direta para a Copa do Mundo de 2018 na Rússia. Para isso, os lusos precisam vencer o confronto direto contra a Suíça, na terça-feira (10), em Lisboa, pela última rodada das Eliminatórias, caso contrário estarão na repescagem. Os suíços jogam pelo empate.

Portugal pressiona, mas não consegue abrir o placar

Mesmo sem Cristiano Ronaldo, que começou no banco de reservas, Portugal conseguiu ser superior a Andorra no primeiro tempo. A seleção portuguesa teve 78% de posse de bola e deu nove finalizações, mas não conseguiu abrir o placar antes do intervalo para administrar o jogo na etapa final.

Pendurado, Cristiano Ronaldo começou a partida contra Andorra no banco (Foto: AFP)

A primeira boa oportunidade de Portugal surgiu apenas aos 25 minutos, quando Semedo cruzou pela direita e Quaresma, sozinho, não aproveitou a falha da zaga e cabeceou para fora. O português voltou a consagrar o goleiro Josep Gomes, aos 30 minutos, em chute de fora da área.

O goleiro de Andorra voltou a ser protagonista aos 40 minutos. Após cobrança de escanteio, a zaga afastou e Pepe foi recuperar a bola na ponta esquerda. O zagueiro português abriu espaço e finalizou forte, mas Josep Gomes defendeu e evitou que o primeiro tempo tivesse gol.

Cristiano Ronaldo entra, decide e mantém Portugal com esperanças

Não fazia parte dos planos do técnico Fernando Santos contar com Cristiano Ronaldo diante de Andorra para preservá-lo para o decisivo jogo contra Suíça, na rodada final das Eliminatórias. Porém, ir para o intervalo empatando sem gols e precisando da vitória para chegar vivo na última rodada, o treinador precisou colocar o astro português.

Cristiano Ronaldo precisou de 17 minutos para balançar as redes. Após cruzamento de João Mário, a bola sobrou para o camisa 7 na pequena área que só precisou tocar na saída do goleiro Josep Gomes e manter Portugal vivo por uma vaga direta na Copa do Mundo.

Cristiano Ronaldo marcou o 15º gol nas Eliminatórias e igualou Lewandowski, da Polônia, no topo da artilharia (Foto: Getty Images)

Apesar do gol e do controle do jogo, Portugal ainda corria risco com a vitória pelo placar mínimo e continuou em busca do segundo gol para liquidar a partida. Aos 25, Quaresma tentou em finalização de fora da área, mas mandou por cima. Depois, aos 28, Bernardo Silva aproveitou a sobra e chutou colocado, mas a bola desviou na zaga e saiu pelo canto.

Na reta final da partida, André Silva precisou de duas chances para marcar e fechar o placar. Na primeira, aos 36 minutos, não aproveitou o passe de Cristiano Ronaldo e chutou torto por cima. No minuto seguinte, após cruzamento do camisa 7 pela esquerda, Danilo escorou de cabeça na segunda trave e o atacante apareceu para completar para o fundo das redes.