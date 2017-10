Iwobi entra, decide contra Zâmbia e garante Nigéria na Copa do Mundo 2018

Foto: Pius Utomi Ekpei/AFP

Mais uma seleção confirmou sua presença na Rússia em 2018: a Nigéria, nesse sábado (7), cumpriu o dever de casa, jogando no Akwa Ibom Stadium, e, em um jogo de um nível técnico fraco, derrotou a Zâmbia por 1 a 0 no confronto direto do Grupo B das Eliminatórias Africanas e se garantiu na próxima Copa do Mundo. O gol dos Super Eagles foi marcado por Alex Iwobi, que entrou durante o segundo tempo da partida.

Dessa maneira, a próxima rodada da chave, que será em novembro, servirá apenas para cumprir tabela, já que a única seleção que se classifica para jogar a Copa do Mundo é a que fica em primeiro. A Nigéria, que jogará a sexta Copa do Mundo de sua história, viajará para enfrentar a Argélia, enquanto que a Zâmbia medirá forças, dentro de casa, contra Camarões.

O primeiro tempo mostrou claramente a proposta das duas seleções: apoiada pela sua torcida, a Nigéria tomou as iniciativas ofensivas desde o apito inicial e buscou algum gol. A Zâmbia, por sua vez, se focou em defender e sair em velocidades no contra-ataques, principalmente explorando lançamentos para o atacante Ngonga. Os primeiros 45 minutos, porém, não ofereceram muitas emoções, já que foram, tecnicamente falando, fracos.

Esse cenário mudaria aos 20 minutos da segunda etapa, quando o treinador Salisu Yusuf sacou Ekong para colocar Alex Iwobi. O jogador do Arsenal ofereceu mais qualidade e organização à Seleção Nigeriana, que passou a controlar completamente as ações da partida. Sete minutos depois, o jogador de 21 anos seria recompensado, já que marcou um gol após uma boa jogada de Victor Moses, que driblou alguns adversários e deixou Shehu em uma boa condição pra cruzar e dar a assistência para o gol dos Super Eagles.

Após o apito final, a festa foi em Uyo foi grande, com jogadores, membros da comissão técnica e torcedores vibrando com a classificação. Mesmo em grupo com seleções qualificadas, a Nigéria superou, misturando experiência com juventude, todas as adversidades e se garantiu, com uma rodada de antecedência, na Copa do Mundo. Será a terceira participação seguida dos nigerianos, que nunca passaram das oitavas de final.