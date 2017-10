Com gol nos acréscimos, Costa Rica empata com Honduras e garante vaga na Copa do Mundo

Google Plus

INCIDENCIAS: 9ª rodada do hexagonal final das Eliminatórias da América do Norte e Central para a Copa do Mundo 2018, partida realizada no estádio Nacional da Costa Rica.

Foi emocionante. Com gols nos acréscimos do segundo tempo, a Costa Rica garantiu vaga na Copa do Mundo de 2018. Apesar da atuação apagada, os Ticos conseguiram o resultado que precisavam e tornaram-se a 13ª seleção garantida para o Mundial na Rússia.

O empate sofrido no final do jogo complicou a situação de Honduras, que agora precisa vencer o México na última rodada e torcer por tropeço do Panamá, próximo adversário da Costa Rica, para conseguir a vaga na repescagem.

Precisando apenas do empate, a Costa Rica abdicou de jogar e entrou em campo com uma formação mais conservadora com uma linha de cinco e outra de quatro, apenas Marco Ureña avançado, e conseguindo segurar a seleção de Honduras.

Por conta disso, o primeiro tempo não teve muitas emoções. A melhor oportunidade foi de Honduras, em chute de longe que obrigou o goleiro Keylor Navas a fazer grande defesa.

Na etapa final, a Costa Rica voltou com a mesma postura. Só que aos 21 minutos, o panorama do jogo mudou quando Romell Quioto foi a linha de fundo e cruzou para Eddie Hernández, de cabeça, abrir o placar para Honduras.

O resultado colocava Honduras de volta a briga por vaga na Copa do Mundo e adiava a classificação da Costa Rica para a última rodada. Porém, a seleção da casa se lançou ao ataque. Na base do desespero, Kendall Waston virou centroavante e aos 50 minutos aproveitou a assistência de Bryan Ruiz - que teve atuação apagada - e empatou o jogo, carimbando o passaporte para a Rússia.