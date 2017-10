Alex Morgan e Marta ficam pelo caminho, e Portland encara North Carolina na final da NWSL

Foto: Icon Sportswire/Getty Images

A liga norte-americana de futebol feminino, a NWSL, já tem seus dois finalistas definidos. A decisão será entre o atual campeão, North Carolina Courage, e o Portland Thorns, que eliminaram nas semifinais Chicago Red Stars e Orlando Pride, respectivamente.

Na primeira semifinal, disputada no último sábado (7), o Orlando entrou em campo pela primeira vez nos playoffs da competição, em dois anos de fundação em jogo realizado diante de mais de 18.000 torcedores no Providence Park, em Portland.

Uma das jogadoras chave da equipe, a meio campista brasileira Camila, que teve cinco assistências nesta temporada, teve uma lesão nos ligamentos cruzados diante do NC Courage na última partida da temporada regular. O Thorns jogou com força máxima, contando com Tobin Heath na sua melhor forma, após perder boa parte da temporada por conta de uma lesão nas costas.

Foto: Icon Sportswire/Getty Images

Com Alex Morgan pouco inspirada, mesmo com ótimas jogadas de Marta, o Pride não conseguiu criar chances claras de gol e viu o time treinado por Mark Parsons mais organizado em campo. Aos 12', após cruzamento de Megan Klingenberg, a meio-campista francesa Amandine Henry, que fez seu último jogo em casa pelo Thorns, visto que retornará ao Lyon, marcou na saída de Ashlyn Harris. Três minutos depois, a zagueira Emily Sonnett marcou de cabeça, após cruzamento de Tobin Heath.

Aos 23 minutos, o Orlando conseguiu marcar com a australiana Allana Kennedy, recolocando a equipe no jogo. Porém, o Thorns foi mortal no segundo tempo e com dois gols originados em contra-ataques e erros da defesa do Pride, ampliou a vantagem para 4 a 1, com gols de Hayley Raso e Christine Sinclair.

O Portland enfrentará o NC Courage que não teve facilidades ao enfrentar o time do Chicago Red Stars. Com mais de 10.000 pessoas presentes no Sahlen's Stadium, a partida foi equilibrada e dramática para as donas da casa que contaram com um gol de Denise O'Sullivan aos 43 da etapa final, após chute de fora da área, desviando na zagueira Julie Ertz, tirando qualquer possibilidade de defesa para a goleira Alyssa Naeher.

A decisão será no Orlando City Stadium, na Florida, nesse sábado (14) e marcará a reedição da primeira final da NWSL, em 2013, quando o NC Courage ainda era chamado de Western New York Flash e que foi vencido pelo Thorns pelo placar de 2 a 0. Ano passado, o North Carolina FC (da NASL) comprou o NY Flash e mudou a franquia de cidade e nome, criando o Courage.