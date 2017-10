Islândia vence Kosovo e garante vaga na Copa do Mundo pela primeira vez

Surpresa e sensação da Eurocopa, a Islândia garantiu vaga na Copa do Mundo pela primeira vez ao vencer Kosovo na tarde desta segunda-feira (9). Com gols de Sigurdsson e Gudmundsson, os islandeses garantiram a liderança do grupo, superando a favorita Croácia, que apesar da vitória contra a Ucrânia, jogará a repescagem.

Diante de um dos piores times das Eliminatórias da Europa, a Islândia dependia apenas de si para garantir a vaga direta para a Copa do Mundo. Apesar de ter menos posse de bola, os islandeses foram muito superiores e conseguiram o triunfo necessário para disputar o Mundial pela primeira vez na história.

Desde o início do jogo a Islândia foi superior a Kosovo, que apesar de ter mais posse de bola, não conseguia criar jogadas de perigo. De tanto pressionar, os islandeses conseguiram abrir o placar já no fim do primeiro tempo, aos 40 minutos, com o camisa 10 Sigurdsson.

Na etapa final, a Islândia continuou pressionando em busca do segundo gol para decidir o jogo. Aos 27 minutos, Gudmundsson aproveitou a assistência de Sigurdsson para ampliar o placar e garantir os islandeses na Copa do Mundo pela primeira vez na história.