Resultado Uruguai x Bolívia nas Eliminatórias para Copa do Mundo 2018 (4-2)

Brasil classificado como líder, Uruguai segundo colocado, Argentina em terceiro, Colômbia em quarto, Peru na repescagem em quinto. O Chile ficou fora da Copa do Mundo. O Paraguai foi sétimo, Equador oitavo, Bolívia e Venezuela fecharam a classificação.

O Uruguai venceu com domínio o jogo. Saiu atrás em gol contra de Gastón Silva. Empatou com Cáceres. Virou com Cavani, o artilheiro. Suárez marcou duas vezes no segundo tempo. A Bolívia ainda descontou em outro tento contra, desta vez de Diego Godín. Placar final com 4 a 2 aos uruguaios, classificados ao Mundial. A Bolívia ficou na vice-lanterna do torneio eliminatório.

Bonita festa no Centenário. Cavani foi o artilheiro das Eliminatórias com 10 gols marcados.

48' FINAL DE JOGO! Vitória ampla do Uruguai que está na Copa do Mundo. É a segunda melhor campanha das Eliminatórias! Vaga direta, a primeira no presente século.

46' NA TRAVE! Cristian Rodríguez acerta o poste. O goleiro ainda espalmou a bola.

43' Sinalizador ligado e sinalizador desligado no Centenário. Torcedores trataram de apagar o referido objeto. Siga la pelota.

42' Cáceres tenta pelo Uruguai, Betancur aparece na área e Lampe defende firme.

41' Arce arrisca e Muslera defende sem dificuldades.

39' Uruguai troca passes, mas tenta mais um gol quando surge espaços.

36' Cruzamentos rondam a pequena área boliviana. Mas a zaga afasta dessa vez.

O zagueiro tenta afastar e encobre seu próprio goleiro. 4 a 2 no jogo.

34' GOOOOOOOOOOOOOOOOOOL DA BOLÍVIA! Outro gol contra! Godín de cabeça.

O atacante domina na área, escapa da marcação no giro, chuta de canhota, a bola vai rasteira, pega na trave e entra! É gol uruguaio! 4 a 1 para os donos da casa, os donos da vaga, os donos da festa! Uruguai no Mundial com goleada na última rodada!

29' GOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOL DO URUGUAI! SUÁREZ!

27' Impedimento do ataque da Bolívia. Jogo parado.

24' CARTÃO AMARELO! Falta de Candia sobre Cavani. Boliviano entrou solando sobre o uruguaio.

23' Dez uruguaios na grande área para ajudar a defesa. É muita entrega e muito comprometimento uruguaio.

23' Escanteio para Bolívia no Centenário.

21' Cristian Rodríguez cruza e, com o perdão do trocadilho, Cristian Machado corta pela Bolívia. Impede que a bola chegue a Arrascaeta na área.

20' Cruzamento da esquerda vai nas mãos do goleirão boliviano.

19' DEFENDE LAMPE! Zagueiro Godín avança a passadas largas, toca para Cavani e o atacante chuta em cima do arqueiro.

Enfiada de bola para Suárez e Luisito guarda o terceiro do Uruguai no jogo. Ajeitou com um pé e carimbou as redes em chute rasteiro com o outro, sem chances ao goleiro no tiro da entrada da área. 3 a 1 no placar. Uruguai na Copa. Carimba a Celeste Olímpica no Mundial, senhoras e senhores!

15' GOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOL DO URUGUAI! SUÁREZ! SUÁREZ! SUÁREZ!

14' TROCA NO URUGUAI: sai Valverde e entra Cristian Rodríguez

13' ESPALMA LAMPE! Cavani sai na cara do gol com bela assistência recebida, chuta no peito do goleiro, pega a sobra, cruza, Suárez ajeita esquisito para trás e Arrascaeta chuta para longe.

11' TROCA NA BOLÍVIA: sai Raul Castro e entra Justiniano

9' Falta agora cometida por Marcelo Moreno. Jogo amorcegado.

8' Falta para o Uruguai. Suárez sofreu na infração cometida por Sagredo.

7' DEFENDE MUSLERA! Marcelo Moreno chuta forte e o goleiro está bem colocado para defender.

6' Falta perigosa para Bolívia.

5' TROCA NA BOLÍVIA: Chumacero sai e entra Arce.

2' Bola forte demais no ataque boliviano e Muslera fica com ela.

1' Valverde conduz o Uruguai, mas é desarmado.

0' BOLA ROLANDO NO SEGUNDO TEMPO!

Equipes vão retornar do vestiário. Vamos ao segundo tempo de até aqui: Uruguai 2-1 Bolívia.

Uruguai pressionou o jogo todo, teve um gol contra para os bolivianos, mas seguiram o ímpeto e passaram à frente. Suárez reina na partida e fez belas jogadas aos companheiros. No primeiro gol, Cáceres completou para empatar. No final da etapa, Cavani, o artilheiro fez o décimo dele nas Eliminatórias. De cabeça, colocou a bola no fundo da rede e decretou o placar parcial de 2 a 1.

46' FINAL DO PRIMEIRO TEMPO! Acaba a primeira metade. Uruguai 2-1 Bolívia.

44' Uma sacola plástica entrou em campo para roubar a cena. Uruguai domina a Bolívia. Panorama favorável no momento.

Cruzamento para área e Cavani cabeceia como manda o figurino. O centroavante é artilheiro das Eliminatórias. 10 gols no torneio.

41' GOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOL DO URUGUAI! CAVANI, O ARTILHEIRO!

Gastón Silva chuta cruzado após passe de Suárez e quem completa na pequena área é o lateral Cáceres. Um gol contra e um a favor a ele. Tudo igual no Centenário.

39' GOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOL DO URUGUAI! CÁCERES EMPATA!

Por enquanto é a primeira vitória da Bolívia sobre o Uruguai em Montevidéu. Há 40 anos, as equipes empataram em 2 a 2. De resto, apenas vitórias uruguaias.

37' Suárez chuta para fora. Outro tiro de meta para o esforçado Lampe.

36' PRA FORA! Valverde cruza para o camisa 10, Arrascaeta, que se joga contra a bola, mas não alcança. Tiro de meta.

35' Falta de Gímenez na tentativa de cabeceio na área boliviana. Só dá Uruguai, mas placar da Bolívia.

34' ESPALMA LAMPE! Um chute fraco de Arrascaeta colocado para escanteio pelo arqueiro.

34' IMPEDIMENTO! Cavani em levantamento que buscava Godín.

33' Cruzamento de Valverde, bola desviada e escanteio ao Uruguai.

31' Suárez encontra Cavani, o chute é espalmado por Lampe! No escanteio, Arrascaeta cobra nas mãos do arqueiro.

31' Suárez cobra falta na barreira. Era boa a chance do empate.

30' Suárez faz bom jogo, mas Uruguai não consegue empatar até o momento.

28' Lampe aparece e faz a defesa pelos bolivianos. Cáceres teve a chance de se redimir.

O primeiro gol da Bolívia é de Chumacero em jogada e Gastón Silva guardou contra no estádio uruguaio. Celeste era melhor em campo.

25' GOOOOOOOOL DA BOLÍVIA! 1 A 0!

23' Chumacero não alcança uma bola e é lateral para o Uruguai cobrar.

16' Mobilidade uruguaia no meio com Arrascaeta em campo esta noite, Suárez é participativo, Valverde arrisca a gol, mas manda a bola direto na linha de fundo. Não foi bom disparo.

11' Cavani cruza bola na área, mas passa por todo mundo e o Uruguai arruma só uma lateral no ataque.

10' Chumacero é o mais lúcido boliviano, mas por enquanto andorinha sozinha não faz verão.

7' Cavani domina de perna direita e chuta de esquerda para obrigar Lampe a salvar a Bolívia! Domina o Uruguai em um verdadeiro bombardeio no início.

5' Suárez tenta de dentro da área, mas o goleiro Lampe está atento para interromper a jogada. Uruguai segue no ataque.

4' PRA FORA! Cavani agora é quem tenta e erra o alvo entre um chute e um cruzamento.

3' UUUUUUUUH! Suárez bateu de longe e a bola foi espalmada pelo goleiro para escanteio! Levantou a torcida.

2' Equador abriu o placar contra a Argentina. Complicada a vida da Albiceleste no jogo em solo equatoriano.

0' BOLA ROLANDO! Começa no Centenário em Montevidéu.

Godín e Raldes. Os defensores são os capitães no jogo de hoje.

Equipes encerrando trabalho de aquecimento e, no retorno ao gramado, protocolo com hino nacional dos países e bola rolando. Expectativa crescente. Quem vai jogar a Copa do Mundo, o maior evento do futebol em 2018?

Anteriormente, o Uruguai passava pela repescagem para confirmar classificação. Fez boas Copas em 2010 e 2014. Foi até às semifinais em 2010, terminando em quarto lugar, a melhor seleção sul-americana. Em 2011, levou a Copa América e em 2014 parou nas oitavas de final na Copa em solo brasileiro.

Expectativa pela primeira classificação uruguaia à Copa do Mundo de forma direta no presente século.

Vendidas entre 47 e 48 mil entradas para Uruguai x Bolívia.

Uruguaios começam a tomar as tribunas do histórico estádio Centenário, palco da primeira Copa do Mundo de futebol.

O estádio vai receber grande público. Os uruguaios querendo ver a classificação diante de seus olhos. O Uruguai, campeão em 1930, ali mesmo em Montevidéu, e em 1950, quando venceu no Maracanã, buscando mais uma participação e o sonho de algo a mais.

Com a combinação de resultados, é improvável que o Uruguai não fique entre os quatro, mas joga para carimbar a vaga à Copa do Mundo. Apenas o Brasil entra com total e absoluta certeza de estar no Mundial. Outras seleções disputam as duas vagas e a repescagem ao quinto posto. O quinto colocado vai jogar contra a Nova Zelândia em novembro.

Bolívia definida: Carlos Lampe; Bejarano, Candia, Raldés, Sagredo; Valverde, Chumacero, Machado, Castro; Campos, Marcelo Moreno.

Uruguai definido: Muslera; Cáceres, Giménez, Godin, G.Silva; Bentancur, Fede Valverde, Vecino, De Arrascaeta; Suárez, Cavani.

A situação da tabela sul-americana está de acordo com o regulamento que classifica quatro seleções diretamente para Copa do Mundo, enquanto a quinta colocada disputa a respescagem contra a melhor equipe das Eliminatórias da Oceania. Mais uma vez, é a Nova Zelândia quem aguarda a quinta seleção da América do Sul.

A provável formação boliviana tem: Carlos Lampe; Diego Bejarano, Juan Riviera, Raldes e Leonel Justiniano; Luis Gutiérrez, Leonel Morales, Jhasmani Campos e Chumacero; Juan Arce e Marcelo Moreno.

Do lado boliviano, reforços para o time no setor de meio campo. Jhasmani Campos e Alejandro Chumacero cumpriram suspensão diante do Brasil e devem voltar à equipe titular. Eles são importantes na busca de abastecer o ataque de Arce e do conhecido Marcelo Moreno, ex-atacante de Cruzeiro e Grêmio.

Em outro ponto da fala aos microfones, o técnico Tabárez destacou que a Argentina, caso consiga a heróica classificação, devido às circunstâncias de como entra na última rodada, será candidata ao título em 2018. A seleção argentina é a atual vice-campeã da Copa do Mundo, passou por grandes crises no seu futebol, teve troca de treinadores e dificuldades para acertar um time na disputa. Precisa vencer seu jogo diante do Equador e torcer por resultado paralelo para ficar entre as quatro.

À frente, a esperança dos gols para vaga no Mundial está com o atacante do PSG, Edinson Cavani, e com o S do extinto trio MSN, o avante Luis Suárez.

O Uruguai empatou em 0 a 0 contra a Venezuela na rodada anterior, a penúltima. A indicação de jogo duro faz as atenções manterem-se altas e o sinal de alerta ligado. Isto porque os venezuelanos são os lanternas e também estavam eliminados antes da disputa. Óscar Tabárez observou esse detalhe durante a entrevista.

"Não nos consideramos classificados até que ganhemos da Bolívia. É o que buscaremos fazer. A única conta é ganhar da Bolívia", mencionou Tabárez, em entrevista coletiva realizada às vésperas da decisão.

Óscar Tabárez é um treinador experiente e já vivenciou muitos altos e baixos no futebol. O técnico uruguaio quer foco total na partida desta terça-feira, para sair com a vaga em mãos e a alegria dos uruguaios que vão ao Centenário e por todo o país.

O Uruguai soma 28 pontos, na campanha com oito vitórias, quatro empates e cinco derrotas, sendo apenas uma delas no Centenário, exatamente para o Brasil do técnico Tite, que está imbatível nas Eliminatórias. A Bolívia é a penúltima colocada na tabela. 14 pontos adquiridos através quatro vitórias e dois empates, com o somatório de 11 derrotas.

A partida tem início marcado às 20h30 pelo horário de Brasília. A expectativa é total pela vaga da Celeste, que quer vencer mais uma em casa na competição e garantir a segunda posição entre as seleções participantes na América do Sul.

Jogo Uruguai x Bolívia ao vivo

O histórico estádio Centenário em Montevidéu recebe pela última rodada das Eliminatórias Sul-Americanas para Copa do Mundo 2018, o jogo entre Uruguai e Bolívia, que ocorre nesta terça-feira (10). De um lado, os atuais segundo colocados da tabela de classificação, porém ainda não classificados ao torneio mundial do ano seguinte. Do outro, a seleção boliviana, que segurou o Brasil na altitude de La Paz e arrancou um empate por 0 a 0. Todavia, a seleção de uniformes verdes está eliminada, sem chances de classificação.