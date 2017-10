Robben anuncia aposentadoria da seleção após Holanda ficar fora da Copa do Mundo

Foto: Getty Images

Fora da Copa do Mundo de 2018 na Rússia, o atacante Arjen Robben anunciou a aposentadoria da seleção da Holanda. Aos 33 anos, o camisa 11 afirmou que iria se aposentar logo após o jogo contra a Suécia, na tarde desta terça-feira (10), em Amsterdã.

+ Holanda vence Suécia com dois gols de Robben, mas não tira saldo e fica fora da Copa do Mundo

Apesar da vitória sobre a Suécia por 2 a 0, os dois gols de Robben não foram suficientes para que a Holanda garantisse vaga na repescagem das Eliminatórias da Europa, isso porque era necessário vencer por sete gols de diferença.

Robben serviu a seleção da Holanda por 14 anos. Ao todo disputou 96 jogos, marcou 37 gols e deu 29 assistências. O atacante deixa a seleção empatado com Bergkamp como o quarto maior artilheiro e uma média de participação em gol a cada 112 minutos.

Em 2010, Robben foi fundamental na campanha da Holanda na Copa do Mundo realizada na África. Por pouco não marcou o gol do título, mas parou no goleiro Casillas. Em 2014 no Brasil, foi o destaque da campanha que terminou com o terceiro lugar. Em ambas figurou entre os três melhores da Copa.