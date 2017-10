Paraguai sofre derrota surpreendente para Venezuela e não se classifica ao Mundial

INCIDENCIAS: Confronto válido pela última rodada das Eliminatórias Sul-Americanas à Copa do Mundo 2018, realizado no Estádio Defensores del Chaco, em Assunção, capital do Paraguai

Foi com a vitória na partida desta terça-feira (10), que a Venezuela se despediu das Eliminatórias, vencendo o Paraguai nesta Eliminatórias da América do Sul. Em jogo na casa do adversário, a Seleção Venezuelana saiu vitorioso com o gol de Yangel Herrera, o único da noite.

Com o resultado, o Paraguai ficou de fora da Copa do Mundo. A Seleção Paraguaia terminou as Eliminatórias na sétima colocação, com 24 pontos, em 18 partidas. A Venezuela, também está fora da Copa do Mundo. Os venezuelanos ficaram na lanterna das Eliminatórias, com apenas 12 pontos em 18 jogos.

Em primeiro tempo morno, placar não sai do zero

Com chance de vaga e jogando em casa, o Paraguai foi quem chegou com perigo primeiro. Aos 11 minutos, Ángel Romero fez o cruzamento pela esquerda, Óscar Romero chegou batendo na segunda trave, mas foi bloqueado pela zaga venezuelana.

Um minuto depois, a Venezuela respondeu. Em um lançamento longo, Gómez errou o corte, cabeceou para trás, e a bola sobrou para Murillo, que entrou na área, passou por Antony Silva, mas a bola saiu pela linha de fundo.

Aos 25', Domínguez recebeu pela esquerda, fez uma bela jogada de linha de fundo, entrou na área e bateu para o meio, a bola bateu em Fariñez, em Sanabria, mas a defesa afastou na pequena área. Aos 37', Óscar Romero cobrou falta para a entrada da área, Domínguez cabeceou na primeira trave, mas a bola passou com perigo por cima do gol.

Herrera marca no fim e garante vitória venezuelana

O Paraguai já chegou assustando no inicio da segunda tapa. Ángel Romero avançou pela direita, fez o cruzamento por baixo, Domínguez chegou batendo de primeira, mas mandou por cima do gol. Aos 15 minutos, Soteldo recebeu pela direita e rolou no meio para Murillo, que cortou um marcador e chutou com perigo de fora da área, mas Antony Silva espalmou para fora.

Aos 19, a Venezuela quase abriu o placar. Soteldo tocou na frente para Murillo, que parte em velocidade e bateu na saída de Antony Silva, mas o goleiro paraguaio salvou outra vez. O Paraguai respondeu seis minutos depois. Ángel Romero fez cruzamento, Óscar Cardozo se enrolou no meio da área, a bola sobrou para Óscar Romero, que arriscou de fora da área, e a bola passou raspando pelo gol venezuelano.

Aos 37', a Venezuela assustou e quase abriu o placar. Soteldo recebeu na entrada da área, ajeitou para a direita, bateu colocado e acertou o travessão. Um minuto depois, os visitantes abriram o placar. Otero faz bela jogada individual pela direita, fez fila e tocou no meio da área para Yangel Herrera chegar batendo para o gol.