Gareca destaca apoio da torcida do Peru após assegurar vaga na repescagem para Copa 2018

Treinador do time peruano valoriza atuação no empate com Colômbia (Foto: Divulgação/Federação Peruana de Futebol)

Dramático do início ao fim, mas o Peru garantiu a vaga na repescagem da Copa do Mundo 2018. Nessa terça-feira (10), com toda a 18ª rodada ocorrendo em paralelo por todos os jogos envolverem classificação, de maneira direta ou não, a Albirroja enfrentou a Colômbia e empatou em 1 a 1, com gol salvador do atacante Guerrero, do Flamengo.

Com o resultado, os peruanos agora vão enfrentar a Nova Zelândia em confrontos de ida e volta, para só aí definir classificação ao Mundial da Rússia no próximo ano. Satisfeito pela definição sair na última rodada das Eliminatórias à Copa do Mundo 2018, o técnico Ricardo Gareca exaltou o incentivo da torcida no estádio Nacional de Lima.

"Eu quero agradecer à nossa torcida pelo apoio dessa noite e em toda a Eliminatória. Os torcedores acreditam, em nós, de uma maneira que emociona bastante, o que deixa os atletas bem motivados para entrar em campo. Muitas vezes nós necessitamos desse incentivo da torcida", assegurou Gareca, que pede para o público não desanimar nos duelos com os neozelandeses.

Gol de Guerrero garantiu peruanos contra Nova Zelândia (Foto: Divulgação/Federação Peruana de Futebol)

"Como a torcida vem sendo um diferencial, temos que usar em nosso favor sempre. Contra a Nova Zelândia não vai ser diferente e, por isso, deixo um recado para os torcedores. 'Não deixem de acreditar em nós no próximo jogo.' A presença será fundamental para poder garantir a vaga na Copa do Mundo", completou.

Assim como foi avançar a mais uma etapa classificatória, a Bicolor tem mais um grande obstáculo pela frente. Apesar disso, o comandante da Seleção Peruana demonstra confiança no elenco, que vem mostrando estar unido, fortalecido e focado em busca de mais um objetivo, que é voltar ao certame de seleções após quase quatro décadas ausente.

"Sabemos que é complicado, mas sabemos que seguimos dependendo única e exclusivamente de nós. Foi uma partida equilibrada e com bom momento dos dois lados. Destaco o que fizemos em campo, já que nos mantém bastante motivados para o que vier. Podemos dar muito mais no aspecto futebolístico, mas esses dias analisaremos a Nova Zelândia e teremos um panorama mais concreto", encerrou.