Uefa divulga divisões para a primeira edição da Liga das Nações

(Foto: Divulgação/Uefa)

A Uefa divulgou nesta quarta-feira (11) os detalhes de como funcionará a Liga das Nações, torneio a ser disputado por 55 seleções filiadas à entidade. Com pontapé inicial programado para o mês de setembro de 2018, a Liga contará com acessos/promoções e rebaixamentos.

Após o encerramento das Eliminatórias Europeias para a Copa do Mundo de 2018, o ranking de seleções foi atualizado, fato que permitiu a distribuição das equipes entre quatro divisões: a divisão A reúne as seleções "de elite" do futebol europeu; a divisão B terá os selecionados de 'segundo escalão'; e as divisões C e D trazem as seleções da 'última prateleira', tudo isso com base no ranking de coeficientes.

Mesmo com o formato de liga, as seleções não se enfrentarão em sistema de pontos corridos, por falta de datas Fifa suficientes. Os jogos entre seleções substituirão os tradicionais amistosos, por vezes pouco atraentes e com grande disparidade técnica. Um dos objetivos da instituição é preencher o calendário europeu com mais partidas competitivas.

Para facilitar a organização, a entidade subdividiu as divisões em pequenos grupos de quatro equipes, podendo variar nos casos das ligas C ou D. Na divisão A, serão quatro grupos de três seleções, e cada vencedor se classifica para uma fase "mata-mata", com semifinal e final. Os piores de cada grupo serão rebaixados para a divisão B. Nas divisões inferiores, não há mata-mata. O vencedor de cada grupo é premiado com o acesso, e o pior é rebaixado.

Além disso, a Liga das Nações funcionará também como um novo esquema de qualificação para a Eurocopa, sem alterar o sistema de eliminatórias vigente. Cada liga dará uma vaga direta para a principal competição do continente. Na divisão D, os campeões de cada grupo disputarão uma repescagem, com semifinal e final, onde o vencedor ganhará a vaga.

Confira as divisões e o calendário da Liga das Nações:

Divisão A (12 equipes): Alemanha, Bélgica, Croácia, Espanha, França, Holanda, Inglaterra, Islândia, Itália, Polônia, Portugal e Suíça.

Divisão B (12 equipes): Áustria, Bósnia, Dinamarca, Eslováquia, Irlanda, Irlanda do Norte, País de Gales, República Tcheca, Rússia, Suécia, Turquia e Ucrânia.

Divisão C (15 equipes): Albânia, Bulgária, Chipre, Escócia, Eslovênia, Estônia, Finlândia, Grécia, Hungria, Israel, Lituânia, Montenegro, Noruega, Romênia e Sérvia.

Divisão D (16 equipes): Andorra, Armênia, Azerbaijão, Belarus, Cazaquistão, Geórgia, Gibraltar, Ilhas Faroé, Kosovo, Letônia, Liechtenstein, Luxemburgo, Macedônia, Malta, Moldávia e San Marino.

Rodada 1: 6–8 Setembro 2018

Rodada 2: 9–11 Setembro 2018

Rodada 3: 11–13 Outubro 2018

Rodada 4: 14–16 Outubro 2018

Rodada 5: 15–17 Novembro 2018

Rodada 6: 18–20 Novembro 2018

Sorteio da fase final: início de Dezembro de 2018

Fase final: 5 a 9 de Junho de 2019