Resultado Roma x Napoli na Serie A 2017/18 (0-1)

Confira nosso pós-jogo: Napoli supera Roma fora de casa, mantém 100% e garante mais uma rodada na ponta da Serie A

O gol de Insigne, aos 20 da primeira etapa, definiu o placar. Fiquem ligados na VAVEL Brasil para mais informações sobre a Serie A! Até a próxima!

ACABOU! O NAPOLI VENCE NO OLIMPICO! Os partenopei mantêm os 100% de aproveitamento e garantem a liderança por, ao menos, mais uma rodada!

49" REINA PARA GARANTIR A VITÓRIA! Em levantamento de Kolarov, Ünder emendou de primeira, mas viu o goleiro espanhol fazer boa defesa

49" Fazio virou centroavante nos últimos minutos

48" Zielinski chega na frente, toca e cava a falta sobre Bruno Peres

46" Rog fica no chão após falta de Kolarov e o Napoli vai ganhando mais alguns segundos

45" Teremos mais cinco minutos de acréscimo

45" Cartão amarelo para Ghoulam, por falta dura em Bruno Peres

44" Em cruzamento de Kolarov, Reina desvia, a bola sobra para Bruno Peres, que tenta a finalização, mas vê a bola bater em Ghoulam. No rebote, Ünder tentou o chute cruzado e acabou mandando pela linha de fundo

44" Mais uma falta para a Roma. Nos últimos minutos, vai todo mundo para a área

41" Dzeko tenta passe de primeira realizando o pivô, mas toca nas costas de Ünder

39" NO TRAVESSÃO! Em escanteio de Kolarov, Dzeko cabeceia na primeira trave e acerta a parte de cima da baliza adversária

38" Alisson faz excelente defesa em chute de Insigne, mas a jogada já havia parado, por impedimento do atacante napolitano

37" Substituição no Napoli: sai Callejón, entra Rog

35" Cartão amarelo para Fazio

35" Nainggolan acha grande passe para Ünder, mas o turco não consegue o domínio dentro da área e Koulibaly afasta

34" Substituição na Roma: sai Pellegrini, entra Gérson

32" Kolarov bate muito fechado e a bola passa sem perigo até a linha de fundo

31" Falta sobre Perotti na quina da grande área. Boa oportunidade de bola parada

30" Perotti erra cobrança de lateral, entrega contra-ataque para o Napoli, Mertens tenta enfiada de bola para Insigne, mas Alisson aparece bem novamente para interceptar

29" Perotti levanta na área após o escanteio, mas a boal vai direto nas mãos de Reina

28" Bruno Peres tem espaço pela direita, tenta o cruzamento, mas a zaga afasta. É escanteio para a Roma

28" Substituição no Napoli: sai Jorginho, entra Diawara

26" Substituição na Roma: sai Florenzi, entra Ünder

26" Substituição no Napoli: sai Hamsík, entra Zielínski

25" REINA SENSACIONAL! Em cruzamento de Perotti, Fazio tocou de cabeça, o espanhol fez excelente defesa e a bola ainda pegou na trave!

24" Insigne carrega na diagonal, passa com facilidade por De Rossi, mas finaliza mal demais e isola por cima do gol de Alisson

23" Dzeko, mais uma vez, fazendo falta sobre Albiol

21" Pellegrini aparece pela esquerda, tenta o cruzamento, a bola desvia e acaba assustando Reina, mas cruza toda a área sem nenhum complemento

19" Perotti faz boa jogada pela esquerda, consegue ajeitar para a perna direita, mas erra o cruzamento

17" Falta de Bruno Peres sobre Ghoulam, pela esquerda

16" Mertens tenta o corte para o meio, arrisca a finalização da entrada da área, mas a bola sai por cima

15" Substituição na Roma: sai Manolas, lesionado, entra Fazio

14" HAMSÍK! Em boa jogada pela direita, Callejón fez o cruzamento para trás, Hamsík acertou boa finalização de primeira, mas Alisson fez boa defesa, sem dar rebote

12" Manolas tinha a bola dominada, mas sentiu uma contusão, caiu entregando a bola para Mertens, que tentou bater colocado, mas tirou muito do gol

11" Kolarov tenta o chute de longe, bate com força, mas a bola passa muito longe do gol de Reina

10" O Napoli sofre um pouco mais na saída de bola, mas o toque de Pellegrini acaba saindo pela lateral. Bola ainda é dos visitantes

9" Cartão amarelo para De Rossi, por entrada mais dura sobre Callejón

7" Bruno Peres vai ao fundo, tenta o cruzamento, a bola parede em Allan, mas a arbitragem manda seguir.

5" Dzeko aproveita erro napolitano na saída de bola, mas é fominha , tenta o chute de longe e acaba isolando

4" A Roma vai tentando manter maior posse de bola nesse começo de segunda etapa, mas encontra problemas para sair tocando, sob forte marcação do Napoli

2" Allan recebe pelo meio, tenta o chute, mas Juan Jesus faz o corte. Na sequência, De Rossi cai com a mão em cima da bola ao tentar carrinho para interceptar cruzamento, mas nada marcado

0" Rola a bola para o segundo tempo! A primeira posse de bola é do Napoli!

Vamos voltar para a segunda etapa!

46' FIM DE PRIMEIRO TEMPO! Em jogo que não teve tantas oportunidades, o Napoli aproveitou a melhor delas, com Insigne, para ir aos vestiários com uma vantagem no placar.

45' Um minuto de acréscimo

45' O belga vai deixando o campo após atendimento médico, ainda com dores no ombro. A princípio, deve seguir jogando

44' Em dividida com Juan Jesus, Mertens fica no chão com muitas dores e a mão no ombro esquerdo

43' No contra-ataque, falta de Jorginho sobre Florenzi e cartão amarelo para o camisa 8 napolitano

43' O time da casa se complica na saída de bola, Insigne tenta o drible dentro da área, mas não consegue finalizar

42' Ghoulam passa em velocidade pela esquerda, mas o levantamento sai muito alto para Mertens e sobra do outro lado, com a Roma

41' Mais uma falta de Dzeko, enquanto tentava pressionar Raúl Albiol

41' Após cruzamento de Perotti, Dzeko acaba dando uma pegada mais firme em Hysaj, mas vai pedir desculpas ao lateral

40' Pouco depois, Mertens faz a mesma coisa. Divide com Juan Jesus, tenta cavar a penalidade, mas levanta logo em sequência para não correr riscos de ser advertido por simulação

39' Dzeko tenta o drible pelo meio, já cai reclamando e a arbitragem, mais uma vez, manda seguir

38' Pellegrini tenta o lançamento para Florenzi, mas o camisa 24 não consegue o domínio

36' MERTENS! O baixinho apareceu bem na primeira trave, cabeceou bem, mas Alisson estava bem posicionado e conseguiu parar a bola

35' O NAPOLI CHEGA DE NOVO! Hamsík aparece pela canhota, tenta o cruzamento rasteiro, Alisson espalma e, na sobra, Insigne carimba a marcação de Kolarov. Temos novo escanteio para os visitantes

35' Em cobrança de escanteio, a bola desvia e Hamsík cabeceia, sem muita força, para defesa tranquila de Alisson

34' Bruno Peres erra a saída de bola, mas Ghoulam acaba cruzando mal na sequência. O Napoli tem escanteio

32' A Roma vai abusando dos cruzamentos pelos lados do campo, mas a defesa do Napoli, com Albiol e Koulibaly, não sofre muito

30' No lance seguinte, Dzeko se envolve em jogada parecida com Koulibaly e a arbitragem também manda seguir

29' Reina tenta o lançamento para Mertens, que cai na briga com Manolas e fica pedindo a falta. A arbitragem ignora

27' Nainggolan lança Bruno Peres pela direita, o brasileiro dribla Insigne, tenta o levantamento, Dzeko consegue cabecear, mas sem força. A bola sai pela linha de fundo, me tiro de meta para Reina

26' Callejón recebe bom passe, mas acaba errando o domínio pela direita

24' Perotti tenta o drible pela esquerda, acaba desarmado por Hysaj, que recupera a bola para o Napoli

23' Com a vantagem no placar, segue tudo normal: o Napoli mantém a posse de bola e vai tentando quebrar as linhas de marcação adversárias

20' GOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOLLLL! É DO NAPOLI! INSIGNE ABRE O PLACAR! E que falha de De Rossi. Mertens recebeu, tentou escorar, Insigne não dominou, mas recebeu bela assistência do capitão romanista, tocando sem chances para Alisson

19' ALISSON! Em linda jogada da equipe napolitana, Insigne escorou para Mertens, que soltou uma pedrada de canhota, mas o goleiro brasileiro fez boa defesa

17' Os partenopei tentam chegar ao ataque novamente e vão trabalhando bola pacientemente no campo de ataque

15' O time da casa chega novamente. Após a defesa cortar lançamento de De Rossi, Florenzi escorou para Nainggolan, que tentou a finalização da entrada da área, mas carimbou o zagueiro Raúl Albiol

14' Levantamento de Kolarov foi tranquilamente cortado pela defesa napolitana

14' Mais um escanteio para a Roma! Defesa do Napoli se complica na saída de bola e Koulibaly não consegue evitar a saída

13' Na cobrança, Juan Jesus brigou no alto, não conseguiu testar após saída ruim de Reina e, na sobra, Perotti cruzou para cabeçada ruim do brasileiro.

12' Bruno Peres vai à linha de fundo, tenta o cruzamento, mas a bola bate em Ghoulam e sai em escanteio

11' Que isso, Mertens? O belga tentou chute do meio de campo e praticamente fez um recuo para Alisson

11' Perotti faz lindo passe de letra para Dzeko, que tenta arrancar em diagonal, mas acaba desarmado por Hysaj

10' Mertens pega pela esquerda, tenta o corte para a perna boa, mas chuta mal e acaba mandando por cima

9' Ghoulam tenta mais um cruzamento, mas para na marcação de Bruno Peres

7' Em dividida no meio-campo, Callejón fica sentindo após entrada de Nainggolan, que falou um monte para o espanhol. Falta marcada, mas o Ninja fica só na conversa com o árbitro

6' O Napoli mantém a posse de bola, mas vai esbarrando em boa marcação giallorossa no campo ofensivo

5' Florenzi recebe lindo lançamento de Kolarov, mas cruza mal e Koulibaly afasta novamente

4' Nesses primeiros minutos, as duas equipes encontram certa dificuldade para trocar passes. A Roma já precisou utilizar Alisson como líbero em três oportunidades

3' O Napoli vai tentando responder, mas cruzamento de Ghoulam também é cortado

1' Bruno Peres tenta chegar pela direita, mas Koulibaly bloqueia o cruzamento

0' COMEÇOU! A Roma mexe na bola e mais um grande jogo desta 8ª rodada está em andamento!

Nas tribunas, a lenda viva Francesco Totti acompanha a partida

Começa o protocolo da Serie A! Vamos para o jogo!

Os brasileiros Juan Jesus, Alisson e Allan trocam cumprimentos na saída dos vestiários. As duas equipes já estão prontas para ir a campo

Toca o hino da Roma na Cidade Eterna!

O locutor oficial do Estádio Olimpico vai anunciando a escalação romanista para a partida, juntamente com a torcida

Faltam menos de dez minutos para o começo da partida. As equipes já fizeram o último trabalho de aquecimento e se preparam para entrar em campo

Já o Napoli deixará os vestiários com os seguintes atletas como titulares: Reina, Hysaj, Albiol, Koulibaly, Ghoulam; Allan, Jorginho, Hamsík; Callejón, Insigne, Mertens.

A Roma terá em campo: Alisson; Bruno Peres, Manolas, Juan Jesus, Kolarov; De Rossi, Nainggolan, Pellegrini; Florenzi, Perotti, Dzeko.

As duas equipes já estão escaladas para o jogo de logo mais. Confira os titulares!

Torcedor, voltaremos minutos antes de o jogo começar. Até lá!

O árbitro responsável por mediar a partida entre Roma x Napoli é o italiano Gianluca Rocchi, de 44 anos.

CONFRONTO DE ARTILHEIROS

Se a torcida da Roma tem Dzeko como seu homem-gol, o torcedor do Napoli vê em Mertens o jogador desequilibrante do ataque. Cada um já marcou sete gols nesta edição de Serie A – estão atrás apenas de Immobile (9), da Lazio, e Dybala (10), da Juventus.

Por outro lado, o comandante do Napoli, Maurizio Sarri, conta apenas com uma ausência. O atacante Milik sofreu uma nova lesão no joelho e ficará cerca de quatro meses parado.

O técnico da Roma, Eusebio Di Francesco, sofre com desfalques. Ao todo, são seis jogadores se recuperando de lesão no departamento médico: El Shaarawy, Nura, Schick, Defrel, Emerson Palmieri e Strootman. Desses, El Shaarawy, Palmieri e Strootman costumam ser titulares.

Provável escalação do Napoli (4-3-3): Reina; Hysaj, Albiol, Koulibaly, Ghoulam; Allan, Jorginho, Hamsík; Callejón, Mertens, Insigne.

Provável escalação da Roma (4-3-3): Alisson; Bruno Peres, Manolas, Juan Jesus (Fazio), Kolarov; Nainggolan, De Rossi, Pellegrini; Florenzi, Dzeko, Perotti.

Já o Napoli passou fácil pelo Cagliari. Em Nápoles, um 3 a 0 foi o bastante para manter o time do Sul do país na liderança isolada e com 100% de aproveitamento.

Na última rodada, a Roma foi até Milão medir forças com o Milan. Com dois gols no segundo tempo, a equipe giallorossa venceu os rossoneri e voltou para casa com três pontos no bolso.

Tido por muitos como o melhor futebol praticado na Itália, o time do Napoli lidera a Serie A. São 21 pontos dos napolitanos contra 19 da Juventus, vice-líder.

A Roma, que tem um jogo a menos contra a Sampdoria por causa de risco de tempestade em Gênova, milita na quinta colocação, com 15 pontos.

Seja bem-vindo, torcedor que navega pelo portal VAVEL Brasil! Vamos transmitir, a partir de agora, os principais detalhes de um grande jogo da oitava rodada da Serie A: Roma x Napoli. A bola rola, no gramado do estádio Olímpico, na capital italiana, às 15h45. Fique conosco!