Resultado Internazionale x Milan pela Serie A 2017/18 (3-2)

Confira nosso pós-jogo: Em dérbi frenético, Icardi destrói Milan e conduz Inter à vitória

Obrigado por nos acompanhar neste clássico italiano entre Internazionale e Milan. Se você perdeu o jogo ao vivo, não deixe de conferir a nossa crônica pós-jogo mais tarde. Até mais!

Fim de jogo! A Internazionale vence o Milan por 3 a 2, com uma tripletta de Mauro Icardi.

90' Mais 3 minutos de acréscimo.

89' GOOOOOOOOOOOOOOOOOOL DA INTERNAZIONALE!!!!!

89' Pênalti para a Internazionale!!!!

87' UHHHHHHHH! Em tabela iniciada por Vecino, Eder bate, mas Ricardo Rodríguez salva bloqueando o chute.

85' O Milan trabalha a bola no campo de defesas e procura fazer tabelas rápidas com André Silva e Bonaventura.

83' Substituição na Internazionale: Sai Borja Valero, entra Eder

83' Pra fora! No bate-rebate na área da Internazionale, Ricardo Rodríguez chuta de fora da área, mas manda para longe da meta.

Bonaventura recebe cruzamento de Borini, que chega finalizando de carrinho para a bola entrar rapidamente, embora o goleiro Handanovic tenha tirado, a bola realmente entrou.

80' GOOOOOOOOOOOL DO MILAN!!!!!!!

78' Cartão amarelo para Perisic! Atacante croata deixou o braço no rosto de André Silva.

77' Substituição no Milan: Sai Romagnoli, entra Locatelli.

74' Neste momento, o Milan fica mais com a bola, mas os rossoneri esbarram na defesa interista que está toda recuada à espera de um contra-ataque.

73' Substituição na Internazionale: Sai Candreva, entra João Cancelo.

70' Pra fora! Suso bate prensado de fora da área, e a bola sobra para Romagnoli que chuta sem direção para fora.

67' Depois do gol, o Milan ainda tenta vir para cima. Enquanto a Internazionale recua para trabalhar em um contra-ataque.

Depois de Lucas Biglia perder a bola no meio-campo, a Internazionale contra-ataca com Perisic que recebe na esquerda e cruza para Mauro Icardi pegar de primeira e tirar o empate do marcador!

62' GOOOOOOOOOOOOOOL DA INTERNAZIONALE!!!

61' UHHHHHH! Ativo no ataque, o Milan cria com Bonaventura, que recebe cruzamento de Borini, domina e chuta para grande defesa de Handanovic.

59' UHHHHHHHHH!!! Vecino recebe de Candreva na entrada da área, bate forte e a bola passa muito perto do gol, quase o desempate no placar!

55' Suso bate de chapa de fora da área, a bola vai forte no canto direito de Handanovic que, quando viu, a bola já morria dentro das redes!

55' GOOOOOOOOOOOOOOOOOOL DO MILAN!!!!!!!!!!!!

54' UHHHHHHHHH! Ricardo Rodriguez cruza rasteiro pelo lado esquerdo para Cutrone, mas o atacante bate forte nas redes pelo lado de fora.

51' Com um primeiro tempo abaixo, o ataque do Milan começa a se mostrar mais objetivo neste 5 minutos iniciais da segunda etapa.

50' UHHHHHHHH! Suso manda uma bomba de fora da área para Handanovic espalmar.

48' Gol do Milan! Mas estava impedido. Musacchio pega rebote, mas o zagueiro estava impedido, não valeu.

47' UHHHHHH! Vecino tenta chute de fora da área, que passa perto, mas vai para fora.

45' Começa o segundo tempo!

O segundo tempo se inicia com mudança no Milan! Sai o meio-campista Kessie e entra o atacante Patrick Cutrone.

45' Fim de primeiro tempo! Por enquanto, 1 a 0 para a Internazionale com gol de Mauro Icardi.

43' UHHHHHHHHHHHHH! Kessie serve Borini pela ponta direita, o italiano chuta para grande defesa de Handanovic, a bola volta para Borini, que cabeceia para o lado de fora das redes.

41' UHHHH! Após troca de passes curtos, Vecino recebe dentro da área e bate para Donnarumma fazer mais uma defesa simples.

36' A Internazionale fica mais com a bola, agora, os nerazzurri variam as jogadas, ora pela esquerda com Nagatomo, ora pela direita com Candreva.

35' UHHHH! Icardi bate de fora da área, mas Donnarumma encaixa facilmente o chute do argentino.

34' Bonaventura cruza na falta, mas André Silva cabeceia sem direção.

33' Falta perigosa para o Milan, no lado esquerdo da área.

31' Mesmo depois do gol, a postura do Milan continua a mesma. Sem muita criatividade para jogadas ofensivas e bom posicionamento sem a bola, apesar de ter sofrido o gol.

Em jogada pela direita, Candreva cruza no pés do atacante argentino Icardi, que não perdoou. Abriu o placar para a Internazionale no dérbi!

28' GOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOL DA INTERNAZIONALE!!!!

24' Cartão amarelo para Vecino! O meio-campista derruba Bonaventura enquanto o camisa 5 do Milan arrancava em direção ao gol.

22' UHHHHHHH! Depois de cobrança de falta, Miranda recebe na área e cabeceia por baixo, a bola passa rente à trave assustando Donnarumma.

21' Cartão amarelo para Romagnoli! O zagueiro derruba Candreva quando o jogador interista tenta acelerar a jogada pelo lado direito.

20' O Milan não dá espaços quando está sem a bola, mas passa por dificuldades em criar jogadas ofensivas quanto tem a redonda nos pés.

19' Pra fora! Suso bate, mas a bola só assusta Handanovic.

18' Escanteio para o Milan.

17' A internazionale pressiona, mas a defesa milanista se mostra bem postada. Além disso, as jogadas pelo lado direito com Candreva, acontecem com frequência.

15' Cartão amarelo para Miranda! Zagueiro divide de forma acintosa com André Silva e recebe o cartão. Fora da próxima partida da Internazionale, contra o Napoli.

12' NO TRAVESSÃO! Borja Valero faz jogada individual, serve Candreva que bate colocado para balançar o travessão milanista.

10' Candreva acionado na ponta direita e, mais uma vez, impedimento marcado por centímetros para a Internazionale.

7' Após jogada pelo lado direito, Suso bate prensado na defesa interista e gera um contra-ataque para os nerazzurri que não aproveitam após corte providencial de Bonucci.

5' O Milan fica bem posicionado sem a bola, dificultando uma saída rápida da Internazionale, por enquanto, o as equipes se estudam.

4' Candreva recebe na ponta direita, mas cruza sem direção e a bola vai para a fora.

3' Impendimento marcado! Candreva lança Icardi que estava a poucos centímetros à frente do marcador milanista.

1' Começou o clássico!!!!

80 mil torcedores presentes no clássico, a maior renda do campeonato italiano rendendo cerca de € 4 milhões.

Os jogadores já se posicionam em campo após o hino da Lega Serie A.

As duas torcidas fazem um espetáculo à parte com dois mosaicos, já famosos em clássicos.

Enquanto os rossoneri vêm em um 3-5-1-1 com: Donnarumma; Musacchio, Bonucci, Romagnoli; Borini, Kessié, Biglia, Bonaventura, Ricardo Rodríguez; Suso; André Silva.

Portanto, a Internazionale vem escalada em um 4-2-3-1 com: Handanovic; D'Ambrosio, Skriniar, Miranda, Nagatomo; Borja Valero, Gagliardini; Candreva, Vecino, Perisic; Icardi.

Corte de última hora: Por conta de uma amigdalite, o meia João Mário foi cortado da partida.

Boa tarde, torcedor! Em instantes, você confere na íntegra todas as emoções do clássico entre Internazionale e Milan. O confronto é válido pela oitava rodada da Serie A.

Confira nosso pré-jogo: Em situações opostas, Inter e Milan fazem Derby della Madonnina pela Serie A

Torcedor, voltaremos na hora do jogo. Até lá!

Foram vendidos cerca de 79 mil ingressos para o confronto desta tarde, em Milão. O Giuseppe Meazza estará com quase sua capacidade máxima, que é de 80 mil espectadores.

+ Muitos gols e marketing: dérbi entre Inter e Milan reserva grande duelo de Icardi x André Silva

Curiosidade: Um camisa 9 rossonero não vai às redes em um clássico, desde 2008. O último a usar o número nas costas foi o atacante, Filippo Inzaghi.

FIQUE DE OLHO: O perigo do Milan vem do ataque. Com apenas 21 anos, o atacante português André Silva vem se destacando no ataque do Milan e de sua seleção com 9 gols em 10 jogos.

Foto: Claudio Villa/Getty Images



FIQUE DE OLHO: Com três clean sheets em sete jogos, Samir Handanovic é o pilar da defesa dos nerazzurri nesta temporada com apenas 3 gols sofridos.

Foto: Giuseppe Bellini/Getty Images



SUSPENSOS

Os mandantes da casa deverão vir com força máxima para o confronto, enquanto o Milan não deve contar com o seu camisa 10 Hakan Çalhanoglu que está suspenso para o clássico.

+ Dérbi de Milão: defesa da Inter se destaca no início desta temporada e leva a melhor sobre Milan

DESFALQUE NO MILAN

O atacante recém-contratado Nikola Kalinic sequer foi convocado para a sua seleção com uma contusão na perna esquerda, o atacante português André Silva, deve ganhar a chance no ataque rossonero.

DESFALQUE NA INTER

O meio-campista, Marcelo Brozovic se machucou no primeiro jogo das Elimatórias para a Copa do Mundo e não atuará nos próximos dois confrontos contra Milan e Napoli, respectivamente.

FANTASMA DA DATA FIFA

As duas equipes contam com desfalques para o confronto. Por coincidência, os dois atletas jogam pela mesma seleção, da Croácia.

O atleta deve ser usado como um ala, mais centralizado no meio-campo da Inter (Foto: Claudio Villa/Getty Images)

Do outro lado, o lateral português João Cancelo, está recuperado e já treinou com o elenco para o dérbi.

Foto: Claudio Villa/Getty Images



Todavia, o zagueiro argentino é quem vem fazendo partidas mais seguras e está relacionado para a partida, após sofrer uma contusão na coxa no confronto contra a Roma.

Já o Milan, passa por um momento difícil em sua defesa, com dez gols sofridos. Apesar de ter gastado € 60 milhões com os zagueiros Mateo Musacchio e Leonardo Bonucci, os rossoneri ainda estão se adaptando à nova formação de 3-5-2 adotada recentemente pelo técnico Vincenzo Montella.

Foto: Claudio Villa/Getty Images



O destaque da defesa nerazzurra fica para o zagueiro esloveno recém-contratado Milan Skrinar, que vem passando segurança para a zaga ao lado do brasileiro Miranda.

A Internazionale vive um bom momento defensivo com Luciano Spaletti no comando. A defesa nerazzurri, sofreu apenas três gols nos sete jogos que disputou, sendo a melhor defesa do campeonato até então.

Ambos os clubes recentemente vendidos para investidores chineses, o clássico é destaque na decoração do bairro chinês em Milão, que foi decorado à expectativa do confronto.

Três empates consecutivos no Derby della Madoninna não são vistos desde a temporada de 1937 na Serie A

Entretanto, os últimos acabaram com empate de 2 a 2 entre as duas equipes, com os gols que igualaram o placar saindo nos últimos instantes de jogo.

O clássico deste domingo será o dérbi de número 305 entre os dois lados de Milão. No histórico, o Milan tem 115 vitórias, contra 108 da Internazionale. Além disso, o confronto conta também com 81 empates.

Já a equipe de Vincenzo Montella, oscila entre bons momentos na Europa League e dificuldades na Serie A, estacionando na sétima posição com 12 pontos (quatro vitórias e três empates). Tal campanha os levou a ficar sete pontos atrás dos rivais que enfrentam na partida de hoje.

No comando de Luciano Spaletti, os nerazzurri acumulam seis vitórias e um empate na competição, com 19 pontos, dois a menos que o líder, Napoli.

Enquanto o Diavolo, não vence há dois jogos na Serie A, quando perdeu para Sampdoria e Roma. A derrota para os romanos aconteceu em pleno San Siro.

Os mandantes da casa vem de um bom momento do campeonato, com uma vitória sobre o Benevento por 2 a 1 fora de casa.

Bom dia, torcedor que navega pela VAVEL Brasil! Em instantes, você vai conferir lance a lance, ao vivo, o clássico de Milão, entre Internazionale e Milan. O confronto é válido pela oitava rodada da Serie A. O duelo está programado para começar às 16h45 (de Brasília) deste domingo (15).