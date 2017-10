Resultado Atletico de Madrid x Barcelona AO VIVO online pelo Campeonato Espanhol 2017 (1-1)

INCIDENCIAS: Partida válida pela oitava rodada do Campeonato Espanhol, disputada entre Atlético de Madrid e Barcelona, no Estádio Wanda Metropolitano, em Madrid. 64393 presentes no estádio.

Ficamos por aqui com mais esta transmissão, agradecemos a todos que acompanharam aqui na VAVEL Brasil este grande jogo. Até a próxima!

ENCERRADO - O Barcelona mantém a liderança com 22 pontos, cinco à frente do, por enquanto, vice-líder Real Madrid

ENCERRADO - Com 16 pontos na terceira colocação, o Atleti torce para os tropeços de Valencia e Real Bétis, para não cair mais na tabela

ENCERRADO - Atlético de Madrid e Barcelona permanecem invictos na competição, porém a equipe catalã perde os 100% de aproveitamento que tinha até aqui

93' Final de jogo! Uma bela partida em Madrid que terminou em 1 a 1

93' Falta perigosíssima na meia-lua para o Barcelona no último lance do jogo, Messi bateu forte no canto de Oblak, que defendeu sem problemas

92' CARTÃO AMARELO! Para Saúl, por falta em Umtiti

90' Serão 3 minutos de acréscimo

89' Suárez corta a marcação e bate da entrada da área, a bola sai muito forte e vai por cima do gol

88' UUUUUHHHHHHHH! André Gomes recebe na esquerda e cruza rasteiro, Suárez tenta mas não encosta na bola por muito pouco

88' Enfim sai o Atlético para o ataque, mas insistindo nos cruzamentos, que são cortados pela zaga

85' Faltam 5 minutos para o final do jogo e o Barcelona é superior em campo, o Atleti não consegue jogar

82' SUBSTITUIÇÃO NO ATLÉTICO! Sai: Gabi Entra: Fernanto Torres

82' GOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOL DO BARCELONA! SUÁREZ! Sergi Roberto faz cruzamento primoroso para Suárez, que cabeceia para o chão, Oblak ainda toca nela mas não consegue evitar o gol de empate!

80' OBLAK MUITO BEM! Suárez recebeu de Deulofeu dentro da área e bateu no contrapé do goleiro que conseguiu se recuperar e fazer a defesa em dois tempos

79' SUBSTITUIÇÃO NO BARCELONA! Sai: Rakitic Entra: Paulinho

79' São 64.393 presentes no estádio Wanda Metropolitano

77' Messi cobra falta pra área, Piqué escora mas Godín tira de com um chute forte pra frente

73' SUBSTITUIÇÃO NO ATLÉTICO! Sai: Carrasco Entra: Thomas Partey

73' André Gomes bate forte de canhota mas manda por cima do gol

71' Se fecha o Atlético, que não consegue sair jogando e pouco chega ao ataque, o Barça insiste

70' Messi toca para Rakitic, a zaga corta e a bola volta para o camisa 10 que bate colocado da meia-lua, mas a bola vai pra fora

68' Deulofeu faz boa jogada pela direita, passa por Godín e cruza, mas a zaga aparece bem antes de Suárez finalizar

66' Linda tabela do Barça, Busquets para Suárez, que escorou para Messi, que carregou e bateu forte, em cima de Oblak, que defendeu em dois tempos

61' SUBSTITUIÇÕES NO BARCELONA! Saem: Semedo e Iniesta Entram: Deulofeu e Sergi Roberto

60' Lindo lançamento de Rakitic para Suárez que não deu em nada, mas vale o registro pelo passe do croata e o domínio do uruguaio

58' SUBSTITUIÇÃO NO ATLÉTICO! Sai: Correa Entra: Gaitán

57' NOOOOOO PAAAAAAAAAAAUUUUUUUUUU! Messi bateu falta com capricho, a bola bateu na trave e saiu, Oblak já tava vendido no lance!

57' Falta de Saúl em Messi na entrada da área, essa foi, há uns minutos o argentino cavou mas o juiz não foi na dele. Boa chance para o Barça

56' Lindo lance! Suárez recebe, passa por Godín e bate forte da entrada da área, Oblak espalma pro lado

54' Recuperação de bola: Savic (ATL) 6 x 10 Umtiti (BAR)

53' Mais Atleti! Griezmann recebe na área e bate de primeira com força, mas manda pra fora

52' Mais um contra-ataque dos donos da casa, Griezmann arrancou em velocidade e tocou para Correa, mas o passe saiu muito fraco, dando a chance de Piqué se recuperar e fazer o corte

51' Bela jogada trabalhada do Atleti que começou com uma linda finta de Carrasco em Piqué, Griezmann abriu para Juanfran que cruzou, mas Umtiti fez corte providencial

50' Jordi Alba recebe na esquerda livre mas cruza forte demais, na continuação do lance, Suárez domina e bate cruzado, mas Godín aparece pra cortar

48' Esse foi apenas o terceiro gol sofrido pelo Barça no Campeonato Espanhol, o Atleti, muito bem na defesa, só sofreu quatro

46' Mais uma falta cobrada pra área e Umtiti corta pra escanteio, na cobrança, Carrasco trabalhou com Koke e bateu cruzado, Ter Stegen segurou firme

46' Começa o segundo tempo!

INTERVALO - É a segunda vez que o Barcelona vai para o intervalo em desvantagem no placar, na quarta rodada contra o Getafe também perdia por 1 a 0 e virou para 2 a 1

Shibasaki comemorando o seu gol contra o Barça | Foto: Power Sport Images/Getty Images

45' CARTÃO AMARELO! Para Rakitic, que fez falta em Carrasco pouco antes do apito, a jogada seguiu em vantagem, mas depois o árbitro voltou e advertiu o meia

45' Apita Mateu Lahoz, está encerrado o primeiro tempo!

42' Iniesta tenta o passe pra André Gomes dentro da área mas coloca força demais e Oblak fica com ela

40' Luís Suárez recebe na área, gira e bate, mas é bloqueado por Savic na hora do chute

39' Messi tenta o chute de fora da área, mas é travado pela marcação

36' Posse de bola: Atlético de Madrid 29% x 71% Barcelona

35' Suárez tenta aproveitar rebatida da zaga mas faz a falta em Godín

34' O Atlético se defende bem e quando tem a bola valoriza, tocando no meio-campo, mas é forte a marcação do Barça

33' CARTÃO AMARELO! Para Umtiti, por falta dura perto da área

32' Cobrança de falta de Messi que cruza toda a área até Savic afastar na segunda trave

Saúl comemora o seu belo gol no clássico | Foto: Javier Soriano/AFP/Getty Images

29' Carrasco cobra falta pra área, Umtiti desvia e Ter Stegen fica com a bola

25' O Barça cerca a área do adversário, mas não consegue entrar e acaba tentando com cruzamentos que a zaga colchonera afasta com facilidade

21' GOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOL DO ATLETI! SAÚL! Toque de Carrasco para Saúl, que girou sobre a marcação e bateu forte no canto para abrir o placar! Explode a torcida no Wanda Metropolitano!

18' O Barcelona tem a bola no campo de ataque, mas não consegue furar o bloqueio colchonero

16' Messi faz jogada pela esquerda e cruza rasteiro, mas a zaga afasta. Na saída pro contra-ataque, Umtiti faz falta em Correa e a torcida reclama pedindo o cartão

13' CARTÃO AMARELO! Para Gabi, por falta mais dura em Messi

9’ QUE JOGADA! Griezmann passa em velocidade, mete por entre as pernas de Piqué e bate cruzado, Ter Stegen rebate com o pé esquerdo!

7’ Griezmann recebe na área e bate de direita, Ter Stegen espalma pra escanteio

4’ Jogo brigado até aqui, com o Atleti buscando mais o ataque

2’ Bola rebatida na área sobra pra Messi que não conseguiu finalizar e foi desarmado

1’ Bola rolando!

15:37. As equipes já aqueceram no gramado, em poucos minutos retornam à campo para o início do jogo

15:20. Com a vitória do Real Madrid sobre o Getafe, o Atleti caiu para quinto lugar e precisa vencer para chegar à vice-liderança

15:00. Barcelona também escalado: Ter Stegen; Semedo, Piqué, Umtiti, Jordi Alba; Busquets, Rakitic, André Gomes, Iniesta; Messi, Suárez

15:00. Diego Simeone já definiu o timque inicia a partida: Oblak; Juanfran, Savic, Godín, Filipe Luís; Gabi, Koke, Saúl Ñíguez, Carrasco; Correa, Griezmann

Olá torcedor que navega pela VAVEL Brasil. Atlético de Madrid e Barcelona se enfrentam pelo Campeonato Espanhol, fique ligado e acompanhe mais este grande clássico aqui conosco!

As equipes já se enfrentaram 228 vezes por competições oficiais, com 72 vitórias colchoneras, 53 empates e 103 vitórias culés. Com o Atleti de mandante são 53 vitórias contra 38 derrotas

Veja como foi o último confronto entre as equipes, em fevereiro:

O técnico Ernesto Valverde rebateu as declarações do argentino em tom de provocação: "Um ambiente forte, mas é nada mais que um jogo de futebol. Sobre o Wanda, vamos nos adaptar ao cardápio, aos pratos e a tudo"

Saída do elenco do Barcelona para Madrid | Foto: Divulgação/FC Barcelona

A diretoria do clube de Madrid deixou o gramado do Wanda Metropolitano crescer, de forma que dificulta o jogo de toque de bola do Barcelona. Simeone comentou com ironia a decisão: "Quando você me convida para sua casa, você usa sua toalha de mesa, seus pratos e seus copos. Quando eu te convidar para minha casa, convido com minha toalha de mesa, meus pratos e meus copos. Quando eu vou para sua casa, não escolho qual prato eu quero, mas sim o que você me oferece"

No Atleti, Augusto Fernández, Vrsaljko e Vietto, estão fora do jogo por decisão técnica. Pelo lado culé, Dembélé, Rafinha e Arda Turán continuam de fora por conta de lesão, Aleix Vidal e Paco Alcácer não jogam por escolha do treinador

Já os colchoneros, apesar de estarem invictos, empataram em três oportunidades e estão quarto, com 15 pontos

Preparação do Atlético antes do clássico | Foto: Divulgação/Atlético de Madrid

A equipe catalã é líder com 21 pontos e tem 100% de aproveitamento até aqui, são sete vitórias em sete jogos, com 23 gols marcados e apenas dois sofridos

Na competição nacional, o Barcelona não venceu suas últimas quatro partidas estreando em novos estádios, como será no Wanda Metropolitano, que foi inaugurado nesta temporada

O Atlético de Madrid conta com seu novo estádio para quebrar uma escrita que já dura 6 anos: nunca ter vencido o Barcelona na La Liga desde que Diego Simeone assumiu o time