Resultado Getafe x Real Madrid pela La Liga 2017/18 (1-2)

INCIDENCIAS: 8ª rodada do Campeonato Espanhol 2017/18, partida no estádio Coliseum Afonso Pérez.

Obrigado a todos que acompanharam este jogo conosco! Fique ligado no site para saber tudo sobre o futebol internacional. Um abraço!

Com a vitória, o Real Madrid alcança os 17 pontos e está na vice-liderança. A equipe retorna aos gramados na terça, pela Uefa Champions League, quando recebe o Tottenham

90+3' Fim de jogo! Deu Madrid! 2 a 1, gols de Benzema e Cristiano Ronaldo. Molina marcou o gol do Getafe

90' UUUUUHHHH! Damián chega pela direita, cruza, Casilla afasta mal e Lacen arrisca de fora da área, mas a bola vai para fora

88' Olha o perigo! Bergara recebe na área, finaliza cruzado, mas Casilla cai para defender

87' Agora o Real Madrid troca passes para não se complicar outra vez

85' GOOOOOOOOOLLLLL DO REAL MADRID!!! ELE DESENCANTOU! Isco recebe passe no meio, dá lindo lançamento para Cristiano Ronaldo, que recebe na área e bate cruzado, sem chances para Guaita!

84' Cartão amarelo para Lacen, por falta em Llorente

83' Substituição no Getafe: sai Arambarri, entra Bruno

82' Isco tenta lançamento para Achraf na área, mas lateral não alcança

80' Substituição no Real Madrid: sai Benzema, entra Borja Mayoral

80' UHHH! Arambarri recebe na entrada da área e arrisca chute cruzado, mas a bola vai para fora

79' Molina ganha dividida de Nacho, tenta avançar pela esquerda, mas Achraf chega bem na cobertura

77' Real Madrid é só ataque neste momento. Getafe se fecha muito bem

74' GOL... MAS NÃO VALEU! Theo recebe de CR7 na área, finaliza, mas o lateral merengue estava impedido

73' Incrível! Após cobrança de falta, a bola é desviada para a segunda trave e CR7 perde um gol incrível, completamente livre, mas o lance já havia parado

72' Substituições no Real Madrid: saem Marcelo e Vázquez, entram Theo e Isco

70' Asensio avança bem pela esquerda, tenta cruzamento, mas Djené vai bem e rouba a bola

67' Substituição no Getafe: sai Amath, entra Lacen

66' UUHHH! Cristiano Ronaldo cobra falta e a bola passa perto

64' Após bela tabela, Kroos é derrubado na entrada da área. Boa chance

62' Nervosismo tomou conta do time de Zinédine Zidane. Equipe merengue erra bastante

58' Cartão amarelo para Nacho, por falta em Molina

55' GOOOOOOOOLLLL DO GETAFE!!! Após bela jogada pelo meio, Bergara acha bem Damian na direita, que cruza e Molina dá um leve desvio para deixar tudo igual!

53' QUASE O SEGUNDO! Após cruzamento, Marcelo desvia, CR7 tenta, mas Guaita afasta. Na continuação do lance, Vázquez divide, mas a bola sobra na área para Marcelo, que bate colocado, mas Guaita faz boa defesa

52' Benzema recebe na direita, cruza, mas Guaita estava atento

51' Marcelo fica com a sobra após cobrança de falta e arrisca, mas manda por cima

48' Cartão amarelo para Kroos

46' Damián chega bem pela direita, cruza, mas Nacho chega bem na cobertura

45' Começa o segundo tempo!

Equipes já retornaram aos gramados

Benzema comemorando o tento que vai dando a vitória aos merengues

Foto: Divulgação/La Liga

45+2' Fim do primeiro tempo! Com gol de Benzema, o Real Madrid vai vencendo por 1 a 0!

45' Vázquez rouba a bola, aciona Cristiano, mas Djené chega bem na cobertura

40' Llorente fica no chão após dividida com Damian e está recebendo atendimento

39' GOOOOOOOOOOOOOLLLL DO REAL MADRID!!!! Ele voltou! CR7 tentou passe, a zaga não tirou, Benzema deu lindo corta-luz, invadiu a área e finalizou cruzado, sem chance para Guaita! Merengues na frente!

36' UUUHH! Após bela troca de passes, CR7 dá lindo toque para Benzema na entrada da área, que domina, arrisca, a bola é desviada e passa perto da trave de Guaita

34' Asensio dá bonito passe para Benzema, mas Cala vai bem na cobertura e afasta

33' Cartão amarelo para Arambarri, por falta em Asensio

32' Amath rouba bola de Marcelo no campo de ataque, cruza, mas Nacho manda para escanteio

31' Cristiano Ronaldo recebe bom passe de Vázquez, avança e arrisca, mas Guaita faz defesa segura

30' Kroos cobra falta, Sergio Ramos cai pedindo pênalti, mas Martínez Munuera dá apenas tiro de meta

28' Vázquez é bem acionado na direita, cruza rasteiro, Sergio Ramos e Benzema tentam desvio, mas a bola fica com Guaita

25' Portillo tenta passe no meio, mas Achraf rasga e manda pela lateral

22' Amath é lançado na área, mas Marcelo protege muito bem e sofre a falta depois

21' Ih, rapaz! Um fã invade o campo para falar com Cristiano Ronaldo e o jogou ficou parado rapidamente

20' Marcelo fica com a sobra do escanteio, arrisca de muito longe, mas manda por cima

19' Olha o perigo! Fajr cruza da direita, Casilla sai mal e Molina cabeceia, mas por cima do gol

18' Vázquez é acionado pela direita, cruza, mas Guaita sai bem e fica com a bola

15' Achraf dá drible da vaca no adversário, tenta cruzamento, mas é travado

14' Substituição no Getafe: sai Álvaro, entra Portillo

12' E não vai dar para Álvaro Jimenez. Meia ainda sente a pancada envolvendo Sergio Ramos e vai deixar o campo

10' GUAITA! Após cruzamento de Marcelo, Benzema domina bem fazendo o pivô, ajeita para Cristiano, que emenda de primeira, mas o goleiro do Getafe fez uma grande defesa

9' Asensio recebe no fundo, cruza da esquerda, mas a zaga afasta

7' Sergio Ramos vai no corpo de Álvaro, mas muito forte e o jogador do Getafe ficou no chão

5' Bergara arrisca de longe, mas a bola sai fraca, tranquila para Casilla

4' Vázquez tenta cruzamento, mas a bola sai forte demais

3' Álvaro cruza da direita para Amath, mas a zaga afasta

2' Benzema faz boa jogada individual pela esquerda, cruza, mas a zaga manda para escanteio

1' Vázquez fica com a sobra na entrada da área, chuta prensado, a bola chega em Ronaldo, mas o português estava impedido

0' Rola a bola!

As duas equipes sobem ao gramado do Coliseum Alfonso Pérez. Vai rolar a bola!

Vale lembrar que o Real Madrid vem mudado para a partida por conta do jogo de terça-feira contra o Tottenham, pela Uefa Champions League. Chance para, por exemplo, Marcos Llorente e Lucas Vázquez.

No primeiro jogo do dia, o Athletic Bilbao recebeu e venceuu o Sevilla por 1 a 0. Veja como foi.

Getafe também escalado! Guaita; Damian, Cala, Djene e Antunes; Bergara e Arambarri; Álvaro, Fajr e Amath; Molina.

Real Madrid escalado! Casilla; Achraf, Nacho, Ramos e Marcelo; Llorente, Kroos e Asensio; Vázquez, Benzema e Ronaldo.

Não apenas o Real Madrid têm desfalques. O Getafe também tem e não poderá contar com Dani Pacheco, Gaku Shibasaki, Gorosito e Jefferson Montero.

Para o jogo contra o Getafe, o Real Madrid não poderá contar com os lesionados Navas, Bale, Kovacic e Carvajal.

FIQUE DE OLHO: Para conseguir superar a dificuldade de enfrentar o Real Madrid e a irregularidade no início do Campeonato Espanhol, o Getafe aposta suas fichas no atacante Jorge Molina. Notícia boa para o atacante é que o goleiro Navas, do Real Madrid, está vetado para o jogo.

FIQUE DE OLHO: Após conseguir levar Portugal para a Copa do Mundo como cabeça de chave numa campanha espetacular nas Eliminatórias, Cristiano Ronaldo agora precisa ser decisivo para o Real Madrid continuar a reabilitação na temporada. Com alguns desfalques, cresce cada vez mais a responsabilidade e a pressão sobre o camisa 7.

O Getafe não vence o Real Madrid desde 2012. No último encontro no Coliseum, os merengues venceram por 5 a 1. Na história, são 17 vitórias do blancos, dois empates e apenas três vitórias do Getafe.

Mais irregular que o Real Madrid está o Getafe. O time espanhol soma duas vitórias, dois empates e três derrotas em sete jogos. Jogando em casa e com o apoio do torcedor pode complicar a vida do desfalcado time merengue, mas a missão não é fácil mesmo assim.

Sete pontos atrás do Barcelona, o Real Madrid tem a oportunidade de conseguir diminuir essa vantagem, já que o rival da Catalunha tem um jogo difícil contra o Atlético de Madrid no novo estádio Metropolitano.

Apesar da irregularidade no início do Campeonato Espanhol, cujo começou com dois empates e uma derrota para o Bétis em pleno Bernabéu, o Real Madrid desde então emplacou três vitórias seguidas, sendo uma delas pela Champions League contra o Borussia Dortmund, na Alemanha.

Atual campeão do Campeonato Espanhol, o Real Madrid começou a temporada sofrendo com irregularidade e lesões, mesmo após a soberania diante do Barcelona na Supercopa. No momento, é o quinto colocado com apenas 14 pontos, sete atrás do líder.

Bom dia, torcedor! Acompanhe agora o tempo real da partida entre Getafe x Real Madrid, válido pela 8ª rodada do Campeonato Espanhol 2017/18. A bola rola às 11h15, no estádio Coliseum Afonso Pérez. Fiquem ligados com a VAVEL Brasil!