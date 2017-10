Em jogo com promessa de muitos gols, Juventus visa 'vingança' sobre a Lazio

Dois meses depois da decisão da Supercopa Italiana, Juventus e Lazio voltam a se encontrar. Desta vez, porém, o jogo é válido pela abertura da oitava rodada da Serie A. Com ares de ‘revanche’, os bianconeri recebem os biancocelesti neste sábado (14), às 13h, no Allianz Stadium, em Turim.

Em agosto, as equipes abriram a temporada 2017/18 na Itália com o jogo da Supercopa Italiana. A Lazio marcou duas vezes no primeiro tempo, com Ciro Immobile. Porém, nos últimos cinco minutos finais, Paulo Dybala fez dois gols e levou à loucura os torcedores que foram ao estádio Olímpico de Roma. A Velha Senhora só não contava que a Lazio desempataria o jogo no estourar dos acréscimos, aos 48 do segundo tempo, com gol do jovem Alessandro Murgia.

Os dois protagonistas daquela partida chegam ao duelo deste domingo em grande fase. Immobile tem um começo de temporada incrível: são 13 gols em dez partidas – Serie A, Uefa Europa League e Supercopa Italiana – defendendo as cores da Lazio. Ele também garantiu a vitória da Seleção Italiana contra Israel, por 1 a 0, em Reggio Emilia, pelas Eliminatórias Europeia à Copa do Mundo de 2018.

Immobile marcou dois na decisão da Supercopa Italiana (Foto: Claudio Pasquazi/Anadolu Agency/Getty Images)

Dybala não fica atrás. Muito pelo contrário, aliás. Com dez gols em sete confrontos, o argentino lidera isoladamente a artilharia da liga italiana – Immobile tem nove e vem em segundo. No entanto, o camisa 10 bianconero passou em branco nos últimos dois jogos da Juve, contra Olympiacos, pela Uefa Champions League, e Atalanta, pela Serie A. Além disso, ficou sentado no banco de reservas da Seleção Argentina nas duas rodadas finais das Eliminatórias Sul-Americanas à Copa de 2018.

Porém, Dybala não deve ser titular para a partida deste domingo. O técnico da Juventus, Massimiliano Allegri, vai poupar alguns jogadores, visando o compromisso de quarta-feira (18) contra o Sporting pela Champions League, e o argentino começará no banco, segundo relata a imprensa local. Além do camisa 10, Allegri deve mudar a plataforma tática da equipe, trocando o 4-2-3-1 por um 4-3-3: Buffon, Lichtsteiner, Barzagli, Chiellini, Asamoah; Khedira, Bentacur, Matuidi; Douglas Costa, Higuaín, Manduzkic.

Dybala deve ficar à disposição no banco (Foto: Claudio Pasquazi/Anadolu Agency/Getty Images)

Do lado azul celeste, o técnico Simone Inzaghi mandará a campo seu time no 3-5-1-1, sistema tático que vem utilizando desde o início da temporada. A provável escalação laziale tem: Strakosha, Bastos, De Vrij, Radu; Marusic (Patric), Parolo, Lucas Leiva, Lulic, Milinkovic-Savic; Luis Alberto; Immobile.

Ambos os técnicos sofrem com desfalques por lesão. Allegri não pode contar com o zagueiro Höwedes, o lateral-direito/esquerdo De Sciglio, os meio-campistas Marchisio e Pjanic, e o atacante Pjaca. Já Inzaghi não tem à disposição o zagueiro Wallace, o lateral/ala-direito Basta, o lateral-esquerdo Lukaku e o atacante Palombi.

Dados

Juventus: tem 19 pontos e ocupa o segundo lugar na tabela de classificação. Está a dois pontos do líder, Napoli. Antes da pausa para a Data Fifa, a Velha Senhora empatou em 2 a 2 com a Atalanta, em Bérgamo.

Lazio: é a quarta colocada, com 16 pontos, e uma vitória no Allianz Stadium a fará dormir na terceira posição, que hoje é da Inter. Na última rodada, o time da capital enfiou um 6 a 1 para cima do Sassuolo, em Roma.

Juventus e Lazio têm os respectivos segundo (20) e o terceiro (19) melhor ataque da Serie A. As duas equipes ficam atrás apenas do Napoli (25).