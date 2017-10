Em fase turbulenta, Juventus recebe Sporting para duelo de "seis pontos" na UCL

Rodada importante de Uefa Champions League para as pretensões de um dos maiores gigantes europeus. A Juventus, vice-campeã da última edição, enfrenta o Sporting-POR nesta quarta-feira (18), às 16h45, no Allianz Stadium.

Vivendo um momento turbulento após a derrota ante à Lazio, a equipe de Turim tenta afastar qualquer 'faísca' de crise e buscará a recuperação contra o rival lusitano. Na Champions, a Juventus ligou o alerta após a derrota categórica por 3 a 0 contra o Barça. Na Serie A, a Vecchia Signora vem de dois jogos sem vitória e caiu para a terceira posição, cinco pontos atrás do líder Napoli.

O Sporting-POR, por sua vez, ainda não perdeu no Campeonato Português. São seis vitórias e dois empates, ocupando a segunda posição na classificação. Todavia, os dois empates foram justamente nas últimas duas rodadas, contra Moreirense (vice-lanterna) e Porto (líder). A derrota de 1 a 0 para o Barcelona, na segunda rodada da UCL, foi o único revés da equipe lusitana na temporada, até o momento.

Com as duas equipes dividindo a segunda posição do grupo D, com três pontos somados, o confronto de terceira rodada já traz consigo contornos de "decisão".

Curiosidades do confronto

Amistoso entre Juventus e Sporting, em 2011 (Foto: Tom Szczerbowski/Getty Images)

Esta será a primeira partida oficial na história do duelo entre Juventus e Sporting. Até então, as duas equipes só haviam se enfrentando em jogos ou torneios amistosos.

A Juventus possui bom retrospecto contra equipes portuguesas: são sete vitórias, dois empates e quatro derrotas. Inclusive, na temporada 2016/17, a Vecchia Signora eliminou o Porto nas oitavas de final, com o placar agregado de 3 a 0.

O Sporting-POR jamais venceu em território italiano. Todavia, Jorge Jesus, treinador leonino, comandava o rival Benfica em 2013/14, temporada em que os encarnados bateram a equipe de Turim na semifinal da Uefa Europa League.

Juventus: equilíbrio é a chave para vencer

(Foto: Massimiliano Ferraro/NurPhoto via Getty Images)

Em entrevista coletiva pré-jogo, Massimiliano Allegri fez questão de rechaçar qualquer ideia de crise. Nas palavras do treinador, tropeços e oscilações são normais e não podem afetar o desempenho de seus comandados na importante partida desta quarta-feira.

"No futebol, há momentos em que as coisas vão bem e em outros, nem tanto. Não podemos nos deprimir com os resultados recentes na Serie A, precisamos reconquistar o nosso equilíbrio. É um bom início, de uma longa temporada pela frente. Neste exato momento, só me preocupo com a partida ante ao Sporting. Será um jogo complicado contra uma equipe que se defende muito bem", afirmou.

O zagueiro Giorgio Chiellini tratou a vitória como 'crucial', mas pregou respeito aos portugueses, relembrando o último encontro da Juventus ante ao treinador sportinguista, Jorge Jesus.

"Eles se reforçaram em comparação à última temporada, cresceram bastante enquanto time e têm um grande treinador que nos traz más recordações. Certamente eram a equipe mais forte do pote 4 e temos grande respeito por eles. Apesar disso, desejamos vencer e conquistar estes cruciais três pontos", disse o zagueiro.

Retornos e provável escalação:

A equipe italiana contará com o retorno de Miralem Pjanic, considerado o pulmão do meio-campo juventino. Höwedes, De Sciglio, Marchisio e Pjaca continuam em recuperação e são desfalques.

Provável XI inicial: Buffon; Sturaro, Barzagli, Chiellini, Alex Sandro; Matuidi, Pjanic, Cuadrado; Mandzukic, Dybala, Higuaín.

Sporting: confiança e determinação

(Foto: Loris Roselli/NurPhoto via Getty Images)

Na coletiva pré-jogo do Sporting-POR, estiveram presentes o treinador Jorge Jesus e o defensor Cristiano Piccini. Jesus falou sobre a importância da partida desta quarta, em território italiano. Nas palavras do comandante, um resultado positivo pode facilitar a situação para os portugueses.

"Considerando que o Barcelona já tem duas vitórias, é bastante provável que as outras três equipes do grupo batalhem pela segunda posição. Não tiro o Olympiacos da briga, mas com nossa vitória em Atenas, um resultado positivo em Turim nos coloca em boa posição. Dito isso, o jogo desta quarta é importante, mas não decisivo. Ainda há outros jogos-chave para nós, assim como para a Juventus", afirmou.

Indo na contramão, Jorge Jesus discordou de que a Juventus vive um início negativo de temporada e fez questão de elogiar o adversário. Entretanto, o treinador mostrou confiança em uma vitória em Turim.

"Eles perderam apenas um jogo pela Serie A e a partida de estreia na UCL contra o Barcelona, então a campanha deles nesta temporada não é negativa como dizem. A Juventus dispensa apresentações, tiveram dois vice-campeonatos europeus em três anos, mas isto não significa que não podemos almejar um resultado positivo aqui. Entraremos em campo com confiança e grande determinação. Temos todas as condições para lutar por uma vitória", concluiu.

Retornos e provável escalação:

Doumbia e Fabio Coentrão estão recuperados de lesão. Jesus não confirmou a escalação dos atletas e afirmou que observará os dois no último treinamento pré-jogo. Todavia, devido à importância da partida, provavelmente estarão em campo.

Provável XI inicial: Rui Patrício, Piccini, Coates, Mathieu, Coentrão; William Carvalho, Battaglia, Acuña, Gelson Martins, Bruno Fernandes, Doumbia.