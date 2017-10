Jogo Juventus x Sporting AO VIVO online pela Champions League 2017/18 (0-0)

Google Plus

INCIDENCIAS: Partida válida pela fase de grupos da Champions League, a ser disputada no Allianz Stadium.

OLHA O SPORTING! Rui Patrício, Piccini, Sebástien Coates, Jeremy Mathieu, Fábio Coentrão, William Carvalho, Rodrigo Battaglia, Marcos Acuña, Gelson Martins, Bruno Fernandes, Doumbia

OLHA A JUVENTUS! Buffon; Sturaro, Benatia, Chiellini, Alex Sandro; Khedira, Pjanic; Cuadrado, Dybala, Mandzukic; Higuaín

HISTÓRICO DO CONFRONTO!

As equipes se enfrentaram apenas uma vez na história e deu Sporting. Em 2011, numa partida amistosa, o time português venceu a Velha Senhora por 2 a 1.

FALA, JESUS!

"Não acredito que amanhã seja um jogo decisivo. É uma partida muito importante, mas nós ainda temos outras partidas-chave para jogar, assim com a Juventus", avaliou.

FALA, ALLEGRI!

"Escalação para a partida? Restam dois treinos e ainda tenho decisões a tomar. Os únicos indisponíveis são Marchisio, cuja recuperação caminha bem, Pjaca, Howedes e De Sciglio", disse.

ÚLTIMA PARTIDA DO SPORTING!

Pela Taça de Portugal, o Sporting venceu o Oleiros, sem dificuldades, por 4 a 2. No Campeonato Português, a equipe ocupa a vice-liderança com 20 pontos.

ÚLTIMA PARTIDA DA JUVENTUS!

Na última rodada, a Juventus perdeu sua invencibilidade de quase dois anos em casa para a Lazio, por 2 a 1 e caiu para a terceira posição na tabela do Campeonato Italiano.

Segunda colocada do Grupo D, a Juventus recebe o Sporting no Allianz Stadium, nesta quarta-feira (18), às 16h45, em Turim, pela terceira rodada da fase de grupos da Champions League. As equipes somam o mesmo número de pontos: três.