Nice recebe embalada Lazio para definição de liderança do Grupo K da Uefa Europa League

Nice e Lazio farão, nesta quinta-feira (19), sua primeira partida oficial como adversários. E o confronto, válido pela 3ª rodada do Grupo K da Uefa Europa League, ganha ares de mata-mata, já que as duas equipes são as maiores candidatas à liderança de sua divisão na competição. No momento, os franceses lideram por conta do saldo de gols, após ambos os times terem vencidos seus dois primeiros jogos.

A única partida entre as equipes aconteceu em um amistoso de pré-temporada, em 2013, e terminou com vitória dos biancocelesti por 1 a 0, com gol de Miroslav Klose, hoje aposentado. Para o jogo de logo mais, entretanto, o que pode se esperar é uma decisão recheada de nervosismo, com um time em ascensão - a Lazio - e outro que sofre com a inconstância - os donos da casa, o Nice.

Lucien Favre indica manutenção de sistema e comenta utilização de Sneijder no Nice

Antes da partida contra os italianos, restava uma dúvida em relação à equipe da casa. Lucien Favre manteria o 4-4-2 que vinha utilizando, já que o esquema mostrava certa fragilidade defensiva, o que colabora para que o time ocupe apenas a 14ª colocação da Ligue 1? Ao que tudo indica, essa é uma possibilidade, já que o treinador voltou a dizer que a formação será importante para o time.

"Eu já havia dito que esse sistema poderia ser frágil. Ele depende de detalhes e, quando eles forem corrigidos, o time será mais sólido. Mas não tenham dúvidas: o 4-4-2 pode ser importante para nós. Precisamos testar outros esquemas em treinamentos, mas não é fácil achar novos sistemas. Para amanhã (19), ainda não sei. Não posso falar mais nada sobre", comentou o técnico, em coletiva de imprensa.

O francês também falou a respeito da situação física de Wesley Sneijder e sua utilização. Maior contratação do Nice na temporada, o holandês acabou se lesionando e não joga desde o início de setembro: "Ele tem treinado normalmente desta vez, com algumas boas sessões. Definitivamente, ele está na briga. Espero que ele esteja preparado, e acho que está. Faz um tempo que ele não joga, mas isso não deve ser um problema", indicou.

Inzaghi indica que deve utilizar Nani e Caicedo como titulares contra franceses

Ao contrário de seu adversário, o técnico Simone Inzaghi indicou, em sua própria coletiva de imprensa, dois jogadores que devem ter oportunidades de começar jogando: o português Nani e Luis Caicedo, centroavante equatoriano. Os dois tiveram poucos minutos na temporada e, após a vitória por 2 a 1 sobre a Juventus, podem ajudar na rotação da equipe.

Da esquerda para a direita: Nani, Caicedo e Patric: três jogadores que podem ter chances amanhã, contra o Nice (Foto: Marco Rosi/Getty Images Sport)

"Vou escolher o time que considero o melhor neste momento, pensando também em nossos compromissos. Mudei algumas coisas nesta manhã, vamos ver o que acontece amanhã. Acho que conseguirei focar em Nani e Caicedo", revelou o italiano.

Inzaghi ainda deixou claro que Mario Balotelli, extremamente conhecido no calcio, será um dos jogadores a receber atenção especial da Lazio durante a partida: "Ele é um campeão, um jogador com excelente qualidade. Parece ter achado um ambiente ideal no Nice, vimos isso na partida contra o Montpellier. O Nice tem uma série de opções ofensivas e teremos de ficar de olho no Mario", ressaltou o treinador.