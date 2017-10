Diante do surpreendente Watford, Chelsea trava duelo de recuperação na Premier League

Google Plus

Nesse sábado (21), o Chelsea tem o objetivo de voltar a vencer após três jogos. Para isso, receberá o Watford em bom momento na Premier League. A partida será válida pela nona rodada da competição e está marcada para as 9h30.

Atualmente, os Blues ocupam a quinta posição da tabela, com 13 pontos conquistados até o momento. Os Hornets, por sua vez, estão na quarta colocação, tendo conquistado 15 pontos em oito jogos disputados. A pontuação pode ser parecida, mas o momento das equipes não é.

Após esse jogo, o Chelsea voltará a campo na quarta-feira (25), às 16h45, quando enfrentará o Everton pela Copa da Liga Inglesa. O Watford, porém, só jogará no próximo sábado (28), quando receberá o Stoke City pela Premier League, às 12h.

Chelsea usará o melhor disponível, apesar de desfalques

Faz mais de 30 anos que o Watford não vence em Stamford Bridge, e o Chelsea, apesar dos maus resultados recentes, quer evitar a quebra desse jejum. No entanto, ausências importantes e jogadores questionáveis podem comprometer os londrinos.

N'Golo Kanté, Danny Drinkwater e Victor Moses estarão de fora da partida, todos lesionados. Além disso, o brasileiro David Luiz e o francês Tiemoué Bakayoko são dúvidas e podem começar no banco de reservas. O técnico Antonio Conte concedeu entrevista e falou sobre a importância e a dificuldade da partida. Ele elogiou o adversário, mas se mostrou otimista e confiante em relação à obtenção de um bom resultado.

"Sem dúvidas, o jogo de amanhã será muito difícil, porque o Watford tem um bom time, estão em boa posição na tabela e estão entusiasmados. No entanto, estamos jogando em casa e, depois de duas derrotas na liga, queremos voltar e vencer", afirmou.

Provável Chelsea: Courtois; Azpilicueta, David Luiz, Cahill; Bakayoko, Fàbregas, Alonso, Zappacasta; Willian, Hazard; Morata.

Watford também tem problemas com lesões

Tendo conquistado sete dos últimos nove pontos disputados, o Warford terá a complicada missão de enfrentar o Chelsea e, para isso, contará com a boa fase de Richarlison e de Doucouré. O maior problema, no entanto, é lidar com os desfalques por lesão.

Não é pequena a lista de machucados dos Hornets: entre os principais, Younes Kaboul, Sebastian Prodl e Craig Cathcart estão com lesão confirmada e ficarão de fora da partida. O técnico Marco Silva falou sobre o jogo, afirmando que sua equipe dificultará os planos dos Blues. Segundo ele, o bom momento pode continuar por ainda mais tempo caso a vitória seja alcançada.

"Nós iremos ao Stamford Bridge para competir. É claro que o Chelsea é favorito, já que eles têm jogadores que podem decidir uma partida em um minuto. (...) Nossa forma fora de casa é fantástica e tenho certeza que os torcedores têm aproveitado os últimos jogos como visitante, mas isso é fruto de trabalho duro", observou.

Provável Watford: Gomes; Kabasele, Mariappa, Britos; Holebas, Femenía, Doucouré, Cleverley; Carrillo, Richarlison, Deeney.