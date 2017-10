Diante do Frankfurt, Dortmund visa recuperação e manutenção da liderança

Cinco meses após terem se enfrentado na final da DFB Pokal, Borussia Dortmund viaja para enfrentar o Eintracht Frankfurt, neste sábado (21), pela nona rodada, com a missão de vencer fora de casa e se manter na liderança na Bundesliga. A partida ocorrerá às 11h30 (horário de Brasília), na Commerzbank Arena, e promete ser disputada.

A última partida entre as equipes foi no final da temporada passada, coroando a equipe aurinegra como campeã da copa da Alemanha ao vencer por 2 a 1, no Estádio Olímpico de Berlim. Além disso, o BVB tem um retrospecto favorável do confronto: é diante do Frankfurt a maior frequência de vitórias contra times da Bundesliga.

Na competição os times seguem na parte de cima, o Dortmund em primeiro, tentando permanecer na liderança, e o Frankfurt em sétimo, perto da zona de classificação para competições internacionais. O jogo tem grande importância para ambas as equipes que esperam continuar com um bom desempenho no campeonato.

Frankfurt almeja vencer dentro de casa

O retrospecto do Frankfurt não é dos melhores na Commerzbank Arena nesta temporada. Nas três partidas que jogou como mandante, venceram apenas uma vez e perderam as outras duas. Até o momento, a equipe é melhor jogando fora de casa.

Contudo, as Águias venceram os três dos últimos quatro jogos e subiu para a sétima posição com 13 pontos, um ponto a menos que o Borussia Mönchengladbach e um ponto a mais que o Augsburg. Ganhou na última rodada fora de casa, e tentará se manter perto da zona de classificação para a Europa League aproveitando esse confronto dentro de seus domínios.

Para a partida, o treinador Niko Kovac tem uma lista de baixas de jogadores lesionados que ainda estão no processo de recuperação como Gelson Fernandes e Jonathan de Guzmán. Simon Falette continua suspenso para esse jogo. E Timothy Chandler e Marius Wolf devem ser utilizados no jogo para sacudir os aurinegros.

O técnico croata comentou sobre o adversário: “Uma coisa é clara: o BVB tem uma equipe muito boa. Isto vem sendo comprovado nesta temporada e nos anos anteriores. A equipe tornou-se o número dois atrás do Bayern de Munique. Antes dos dois jogos contra Leipzig e APOEL, o Dortmund já estava sendo pintada como campeã. Esperamos um adversário pesado em qualquer caso“.

Dortmund: em busca da vitória

Após perder o último jogo para o RB Leipzig, o time aurinegro viu diminuir a sua diferença de pontos e deixou o Bayern de Munique aproximar, estando apenas dois pontos à frente. Além disso, também vem de um amargo empate contra o APOEL na Champions League que piorou ainda mais a situação da equipe na competição.

Agora o BVB tentará dar a volta por cima para manter o bom desempenho do começo da temporada, com a missão de vencer como visitante. Para isso, o técnico Peter Bosz pretende fazer com que os jogadores estejam preparados para entrarem bem na partida: "Eles devem transformar esse sentimento (da derrota) agora com um bom resultado. É por isso que devemos ganhar em Frankfurt".

Para o confronto, o treinador deve utilizar Maximilian Philipp na frente juntamente com Pierre-Emerick Aubameyang. O gabonês juntamente com Mario Götze, que pode vim a começar jogando, têm ótimos números em jogos contra o Frankfurt. Em oito jogos o gabonês fez seis gols e deu duas assistências, e o alemão participou de seis gols e marcou dois. Entretanto, não conta com Sokratis suspenso.

Sobre o duelo, Bosz ressaltou: "Frankfurt tem uma boa equipe. Se jogarmos bem, teremos controle sobre o jogo. Quando o ritmo passa, é mais fácil para o adversário defender".