Gabriel Jesus disputa final do prêmio Golden Boy ao lado de Dembelé e Mbappé

Ex-palmeirense já tem nove gols em 14 jogos na atual temporada (Foto: Paul Greenwood / CameraSport via Getty Images)

Em meio a muitos jovens jogadores pelo mundo, os três que disputarão o prêmio Golden Boy de 2017 pelo jornal italiano Tutto Sport foram anunciados neste sábado (21). Entre eles, o brasileiro Gabriel Jesus, do Manchester City, foi nomeado para concorrer junto com Kylian Mbappé, do PSG, e Ousmane Dembélé, do Barcelona.

Junto com o vencedor do prêmio de melhor do mundo, o Jovem de Ouro - tradução livre do nome da premiação - será anunciado na próxima segunda-feira (23). O ex-Palmeiras era o único brasileiro possível a ser escolhido para a lista final, visto que Malcom (Bordeaux) e Gerson (Roma) não chegaram para a listagem prévia de 23 jogadores.

Comprado ainda no ano passado pelo Manchester City junto ao Palmeiras, Gabriel Jesus chegou no clube inglês em janeiro deste ano, depois de encerrar o ano de 2016 na equipe paulista. Logo de cara, o jogador apresentou grandes performances jogando com a camisa do time comandado por Pep Guardiola e logo já tinha bons números pela agremiação azul de Manchester, tendo, ao fim da temporada, mais pontos (gols e assistências juntos) do que partidas feitas.

Mbappé, sensação francesa, fez sua temporada de estreia no futebol profissional na época passada, com o Monaco, e ajudou a equipe do principado a chegar nas semifinais da Uefa Champions League 2016/17 e o título da Ligue 1, tendo atuações importantes na reta final dos dois torneios. Se transferiu para o PSG no último verão europeu e será a segunda maior transferência da história, quando concretizar a compra no ano que vem.

Por fim, Ousmane Dembélé, também francês, disputará pelo o que fez no Borussia Dortmund primariamente. O atleta foi contratado na janela de verão de 2016 e o status de grande promessa para realidade mudou rapidamente depois que começou a entregar boas atuações pelos alemães. Foi contratado pelo Barcelona na atual temporada.

O prêmio Golden Boy foi criado em 2003, tendo grandes nomes como Lionel Messi, Cesc Fàbregas, Wayne Rooney e Sergio Agüero que já levaram o título de 'jovem do ano' para casa. Apenas dois brasileiros já venceram-o, e eles são Anderson em 2008, pelo Manchester United, e Alexandre Pato, em 2009, pelo Milan. O atual vencedor é Renato Sanches.