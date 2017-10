Embalado, Marseille recebe líder PSG tentando derrubar invencibilidade do rival

Almejando uma vaga na zona de classificação para Uefa Champions League, o Olympique de Marseille recebe o Paris Saint-Germain, líder isolado do Campeonato Francês, no Estádio Velódrome, neste domingo (22), às 17h (de Brasília). O clássico encerra a décima rodada da competição.

Na quarta colocação, com 17 pontos, o Marseille vem de uma boa sequência de resultados. A equipe do Sul da França não perde há quatro rodadas, tendo conquistado três vitórias e um empate neste período. Para o confronto contra o poderoso PSG, a equipe azul não contará com Patrice Evra e Grégory Sertic.

Embalado pelos bons resultados na Champions League, o PSG lidera com folga a Ligue 1. O clube de Paris está invicto na competição e possui 25 pontos: oito vitórias e um empate. Do time considerado titular, o único desfalque para o clássico deste domingo será o lateral-direito Daniel Alves, lesionado na partida contra o Anderlecht, na última quarta.

Pensando em fazer história, Marseille quer manter bons resultados

Após um período claudicante, com direito a goleada e sequência de tropeços, o Olympique de Marseille encontrou o equilíbrio na Ligue 1. Sem perder há quatro partidas na competição, o bom desempenho da equipe sulista se refletiu até mesmo na Europa League. O Marseille venceu o Vitória de Guimarães (POR), por 2 a 1, na última quinta.

Com o triunfo do Nantes sobre o Guingamp na abertura da rodada, o Marseille perdeu a posição no grupo dos classificados à Liga dos Campeões. No entanto, poderá retomá-la caso consiga fazer o que nenhum clube deste campeonato conseguiu até o momento: derrotar o PSG.

Camisa 10 do Marseille, Dimitri Payet, reconheceu a superioridade técnica da equipe parisiense, no entanto, afirmou que o Marseille não pode apenas assistir o PSG jogar, como os outros adversários fizeram. "Há uma diferença técnica entre os dois times, mas não podemos deixar isso aparecer em campo. Temos que respeitá-los, como todos os nossos oponentes, mas não podemos assisti-los jogar", declarou.

Jogadores relacionados



Goleiros: Mandanda e Yohann Pelé

Defensores: Sakai, Kamara, Rolando, Abdennour, Amavi, Rami

Meio-campistas: Luiz Gustavo, Morgan Sanson, Maxime Lopez, Zambo Anguissa

Atacantes: Ocampos, Payet, Mitroglou, Njie, Sarr, Thauvin, Germain

Líder absoluto, PSG terá poucas mudanças

Unai Emery não terá muitos problemas para escalar sua equipe diante do Marseille. Com a lesão de Daniel Alves, o substituto natural é Thomas Meunier. A mudança na lateral-direita deve ser a única promovida pelo treinador espanhol, que projetou um clássico bastante equilibrado.

"Estamos tratando desta partida como de costume, com muito respeito pelo nosso adversário. Marseille é um grande clube com uma grande história na liga francesa. Venceu a liga muitas vezes. Eles começaram a temporada com algumas dúvidas, mas estão evoluindo. Eles contrataram bons jogadores e contam com boas opções ofensivas.

Eles darão o máximo para nos derrotar em frente a sua torcida. Temos que fazer o possível para conquistar os três pontos. Nossa torcida não viajará para o jogo, mas sabemos que é uma partida muito importante pra eles, ainda estarão nos apoiando e queremos jogar bem para retornar a Paris com a vitória", disse.

Na tarde do último sábado (21), o jornal francês “L’Équipe” noticiou que Unai Emery havia se desentendido com Neymar, após ter poupado o jogador brasileiro do treinamento de sexta-feira (20). Na atividade, o grupo que atuou pela Liga dos Campeões realizou apenas trabalhos leves, enquanto que os demais atletas treinaram normalmente.

De acordo com o jornal, Neymar queria treinar com os demais atletas, mas o treinador não autorizou. Irritado com o veto, Neymar teria chutado uma bola na parede, mostrando sua indignação com o técnico.