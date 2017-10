Jogo River Plate x Lanús ao vivo HOJE pela semifinal da Copa Libertadores 2017 (0-0)

Fique ligado! Você acompanha o tempo real online da partida entre River Plate x Lanús pela semifinal da Libertadores aqui na VAVEL Brasil, a partida começa às 20h15 (de Brasília). Até logo mais!

A partida entre River Plate x Lanús também entrará para história por um recurso fora das quatro linhas que poderá ser muito útil para a arbitragem. Pela primeira vez na história da Libertadores será utilizado o árbitro de vídeo em uma partida, e o mesmo é brasileiro. Sandro Meira Ricci será o responsável por acompanhar as imagens do duelo, ele será auxiliado pelo equatoriano Christian Lezcano e pelo uruguaio Martín Vázquez.

Essa é a primeira vez que River e Lanús duelam pela Copa Libertadores da América. em 2017, esta será a terceira partida entre as equipes, o confronto está empatado com uma vitória para cada lado. Em fevereiro, pela Supercopa da Argentina, o Lanús venceu pelo placat de 3 a 0. Já em Março, pelo segundo turno do Campeonato Argentino 2016/2017, o River Plate venceu pelo placar de 3 a 1.

O ténico Jorge Almirón deve promover apenas uma alteração na equipe que vem jogando pelo Campeonato Argentino. Sem poder jogar por já ter atuado pelo Atlético Tucumán na Libertadores, o lateral direito Di Plácido dá lugar ao jovem Gabriel Carrasco. Almirón tamém falou sobre o confronto de logo mais, o treinador fez questão de mandar a responsabilidade para o outro lado. "O River Plate, pela sua maior tradição, carrega sim o favoritismo. Tem um elenco mais conhecido. Mas acredito que meus jogadores têm grande capacidade de surpreender."

Pela Copa da Argentina, o Lanús foi eliminado na segunda fase do torneio ao ser derrotado pelo Union Santa Fé pelo placar de 2 a 1. No Campeonato nacional, a situação é parecida com seu compatriota e adversário desta noite. Com os mesmos 12 pontos conquistados, o time ocupa a quinta colocação.por conta dos critérios de desempate. A última vez que a equipe entrou em campo aconteceu no dia 13 de outubro, onde venceu o Union Santa Fé por 2 a 1.

O desempenho do Lanús na fase de grupos contou com um fator extra-campo primordial para a classificação. A equipe argentina perdeu em casa pelo placar de 2 a 1 para a Chapecoense, no entanto, por conta da escalação irregular de Luiz Antonio, volante do time brasileiro, os argentinos ganharam os três pontos da partida. Assim, chegaram ao final com 13 pontos conquistados, quatro vitórias, um empate e uma derrota, terminando como líder em um grupo que também contava com o Nacional do Uruguai e os venezuelanos do Zulia.

Nas oitavas de final, um adversário boliviano pela frente, dessa vez menos dificuldade pela frente. Após empate em 1 a 1 contra o The Strongest na Bolívia, vitória por 1 a 0 em La Fortaleza e classificação selada, assim avançando no primeiro confronto mata-mata do torneio.

Visitante no primeiro confronto, a caminhada do Lanús até a semifinal, assim como a fase atual da equipe, são diferentes do seu adversário compatriota. Na fase das quartas, o time enfrentou outro tradicional adversário argentino. Contra o San Lorenzo, derrota fora de casa por 2 a 0 na ida, com a devolução do placar no jogo de volta. Na disputa de pênaltis os granates levaram a melhor vencendo por 4 a 3.

O técnico Marcelo Gallardo tem a equipe praticamente definida para o confronto de logo mais. A única dúvida do treinador era na lateral esquerda, porém, Milton Casco deve ser titular, deixando Marcelo Saracchi como opção no banco de reservas. Gallardo comentou sobre o duelo decisivo. "Temos que conseguir um resultado que nos permita ter uma boa estratégia na partida de volta. O Lanús é um time muito perigoso em qualquer campo, mas nesta partida de ida a responsabilidade será maior nossa. "

A última vez que o River entrou em campo após a parada da Libertadores aconteceu no dia 18 de outubro, pela Copa da Argentina. Contra o Atlético Atlanta, a equipe conquistou uma vaga nas semifinais do torneio com goleada por 4 a 1. Vice-líder do Campeonato nacional, no dia 15 de outubro os Los Milonarios apenas empataram em 2 a 2 com o Atlético Tucumán e chegaram aos 12 pontos no torneio, ficando a seis do líder Boca Juniors. Atestando a fase boa, nesse meio tempo já são sete partidas sem derrota, com quatro vitórias e três empates.

A caminhada do River Plate até a fase mata-mata também não foi tão complicada. Na fase de grupos, a equipe da Argentina terminou como líder do grupo 3 com 13 pontos conquistados. Em seis jogos foram quatro vitórias, um empate e uma derrota, onde os argentinos tinham como adversários o Independiente Medellín, da Colômbia, o Emelec, do Equador e o Melgar, time peruano.

Pelas oitavas de final, o River Plate teve menos dificuldade. Contra o Guaraní, do Paraguai, os argentinos abriram boa vantagem fora de casa vencendo por 2 a 0 e só precisaram empatar em 1 a 1 no Monumental de Nuñez para garantir classificação à próxima fase.

Após pausa de mais de um mês, a Copa Libertadores volta para sua reta decisiva. Na reabertura, uma semifinal com confronto argentino, que parecia improvável até certo ponto, pelo menos para o River Plate. Em duelo das quartas de final, o time havia sido goleado pelo Jorge Wilstermann pelo placar de 3 a 0 fora de seus domínios. Porém, uma das mais tradicionais equipes argentinas mostrou sua capacidade de reação e, diante de seus torcedores, goleou o adversário boliviano na volta com um acachapante placar de 8 a 0.

