Jogo Inglaterra x Espanha AO VIVO online pela decisão do Mundial Sub-17

Fique de olho: Abel Ruiz (Espanha)

Capitão e camisa 9, o atacante do Barcelona é o artilheiro da Seleção Espanhola na competição. Já são seis gols anotados, sendo dois deles na semifinal contra Mali.

(Foto: Buda Mendes - FIFA via Getty Images)

Fique de olho: Rhian Brewster (Inglaterra)

O atacante do Liverpool pode não ter aparecido muito na primeira fase do Mundial, com apenas um gol, mas sem dúvida é o grande nome da Seleção Inglesa. São dois hattricks consecutivos, contra EUA (quartas) e Brasil (semi), chegando à sete gols no torneio.

(Foto: Jan Kruger - FIFA via Getty Images)

Campanha espanhola até a final do Mundial:

Fase de grupos: derrota por 2x1 para o Brasil, 4x0 em Níger e 2x0 na Coréia do Norte;

8as: Espanha 2x1 França;

4as: Espanha 3x1 Irã;

Semifinais: Espanha 3x1 Mali;

Campanha inglesa até a final do Mundial:

Fase de grupos: 4x0 no Chile, 3x2 no México, 4x0 no Iraque;

8as: Inglaterra 0x0 Japão, 5-3 nos pênaltis;

4as: Inglaterra 4x1 Estados Unidos;

Semifinais: Inglaterra 3x1 Brasil;

Em maio, Espanha conquistou a Eurocopa da categoria (Foto: Stipe Mayic/Anadolu Agency via Getty Images)

Em maio deste ano, Inglaterra e Espanha protagonizaram a final da Eurocopa Sub-17. Na ocasião, a Seleção Espanhola levou a melhor nas penalidades, após 2 a 2 durante o tempo regulamentar.

Nigéria (5) e Brasil (3) são as duas maiores campeãs da categoria.

A Inglaterra, por sua vez, disputará a primeira final de Mundial Sub-17 de sua história. Teremos, portanto, um campeão inédito nesta edição do torneio.

Esta é a quarta final na história da Seleção Espanhola. A Roja esteve nas decisões de 1991, 2003 e 2007, mas ainda segue em busca de seu primeiro título.

A decisão de 2017 será a primeira na história da competição envolvendo duas seleções europeias.

Bom dia, fã de futebol! A partir das 12h30 deste sábado (28), a VAVEL Brasil traz pra você todas as emoções da grande final do Mundial Sub-17, entre Inglaterra e Espanha.