Valendo vice-liderança, Manchester United e Tottenham duelam em Old Trafford

Buscando recuperação no campeonato após a derrota para o Huddersfield na última rodada, o Manchester United vai receber o Tottenham neste sábado (28). O jogo acontece às 9h30 (Brasília) e é válido pela décima rodada da Premier League.

United e Tottenham estão respectivamente nas segunda e terceira colocações do campeonato, ambos com 20 pontos. O time de José Mourinho leva vantagem no saldo de gols, 18 contra 13. As últimas três partidas deste confronto disputadas em Old Trafford foram vencidas pelo time de Manchester.

O último jogo entre os dois times foi no antigo estádio dos Spurs, no White Hart Lane, que foi demolido no final da temporada passada para a construção de um novo estádio. O jogo entre Tottenham e United inclusive marcou a despedida do estádio. Vitória do time de Pochettino por 2 a 1 naquela ocasião.

United busca recuperação após revés na última rodada

Após perder a invencibilidade no campeonato depois de perder para o Huddersfield, o time de Mourinho busca uma vitória para continuar na perseguição ao líder City. Até o confronto da rodada passada, a última derrota dos Red Devils havia sido justamente para o Tottenham por 2 a 1, no dia 14 de maio em White Hart Lane.

Para o jogo deste sábado, o técnico português não contará com Pogba, Fellaini e Carrick, que já estão há algum tempo fora de combate. Ander Herrera é dúvida após sofrer com um problema no tornozelo. Com essa possível ausência, é provável que Daley Blind jogue no meio.

Apesar das ausências, possivelmente o United poderá contar com o retorno de Eric Bailly. A última vez que o marfinense entrou em campo foi na vitória por 4 a 1 dos Red Devils sobre o CSKA pela Liga dos Campeões da Uefa.

Mourinho elogiou a qualidade do adversário e destacou a regularidade do Tottenham: "Eles têm uma excelente equipe, uma das melhores da liga. Têm um elenco fantástico, um bom treinador e regularidade, uma vez que têm o mesmo elenco e treinador há um bom tempo".

Sem Harry Kane, Tottenham quer assumir vice-liderança

Artilheiro do time, Kane vai desfalcar equipe londrina no duelo contra o United. Exames apontaram uma lesão na panturrilha esquerda do camisa 10 dos Spurs.

"É uma lesão pequena, muito pequena, mas não podemos correr nenhum risco. Vamos ver como ele estará para o jogo contra o Real, mas para enfrentar o United, está descartado" disse Pochettino, técnico do Tottenham sobre a lesão de Harry Kane.

Se vencer, o time do norte de Londers ultrapassa o Manchester United e assume a vice-liderança. A boa notícia para o torcedor do Tottenham é que o time venceu todas as partidas fora de casa nesta edição da Premier League.

Além de Harry Kane, Lamela e Wanyama estão fora do jogo. Pochettino pode contar com o retorno de Moussa Dembelé para o jogo. Sem Kane, o técnico argentino pode optar pela escalação do espanhol Llorente para comandar o ataque dos Spurs.