Sem Iniesta, Barcelona visita Athletic Bilbao visando manter sua invencibilidade

Protagonistas de grandes duelos nas últimas temporadas, Athletic Bilbao e Barcelona se enfrentam na tarde deste sábado (28) vivendo momentos opostos, em partida válida pela 10ª rodada da Liga.

Acostumado a figurar entre as primeiras colocações da tabela em seu passado recente, o Athletic vem realizando uma campanha bem aquém do esperado nesta temporada. Nas últimas 10 rodadas por exemplo, a equipe do país basco conquistou apenas uma vitória, diante do Sevilla, há duas semanas. Talvez por isso a partida diante do Barça seja tratada com tanta importância. No último treino que antecede o confronto, a diretoria basca abriu os portões, e cerca de 300 torcedores acompanharam as atividades do clube.

Estreando na Copa do Rei neste último meio de semana, o Bilbao somente empatou com o modesto Formentera.

A última vitória basca em partidas válidas pela Liga aconteceu na temporada 2013/14

Avassalador neste início de temporada, o Barcelona quer manter seu retrospecto quase que impecável na Liga. Em nove rodadas, são oito vitórias conquistadas e um empate apenas. Pela Copa do Rei, a equipe catalã despachou o Real Murcia por 3 a 0, com grande desempenho de jogadores da base. Para o embate em Bilbau, o Barça não poderá contar com seu capitão Andrés Iniesta, que vinha sentindo uma lesão muscular; com febre, Javier Mascherano também ficou na Catalunha.

Ambicioso e de olho na vitória, Ziganda projeta duelo frente ao Barça

Em um momento complicado na temporada, Ángel Ziganda falou em coletiva de imprensa cedida nesta sexta-feira sobre como o duelo diante do Barcelona pode ser fundamental para uma 'remontada' dentro da Liga: "Tivemos três resultados difíceis nas últimas rodadas quando tudo nos apontava para uma 'levantada de cabeça' dentro do campeonato. Agora teremos uma nova oportunidade para encontrar uma boa vitória para buscar uma sequencia positiva. Fazer uma grande partida e conquistar o resultado é o que eu prezo", disse o comandante.

Ziganda falou também sobre a comparação de seu trabalho com a de Ernesto Valverde, atual técnico do Barça e que comandou o Athletic nos últimos anos: "Dizer sobre as semelhanças e distinções de nosso trabalho não me afeta, nem me irrita. Reconhecer o seu desempenho aqui é apenas uma questão de justiça. É normal que isso seja reconhecido e valorizado. Ele fez algo fantástico com esse elenco. Agora é nossa função dar continuidade a este trabalho, e seguir conquistando feitos importantes", concluiu.

'De volta pra casa': Valverde reencontra o Athletic

Ídolo como atleta e treinador, Ernesto Valverde irá reencontrar o Athletic Bilbao pela primeira vez neste sábado. Foi a frente do clube basco que o treinador conquistou um dos seus principais títulos, a Supercopa da Espanha de 2015, justamente diante do Barcelona.

"Cada pessoa tem uma equipe como referência para sua carreira, a minha é o Athletic. Fui muito feliz por lá como jogador e como técnico. Não foi fácil, especialmente como técnico, porque sempre viemos com a tensão dos resultados, mas estou feliz pelo o que desfrutei por lá. Será uma partida marcante", disse o técnico.

Em sua última passagem, Valverde treinou o Bilbao por quatro temporadas

Ainda falando sobre reencontros, Valverde irá encarar mais um velho conhecido na próxima semana. Pela Uefa Champions League, o Barcelona irá enfrentar o Olympiacos, onde o técnico conquistou por três vezes o campeonato nacional: "O que vivi na Grécia foi muito especial, ir para o Olympiacos foi um dos maiores acertos de minha vida. Uma das coisas que mais me marcaram durante minha passagem foi o carinho do povo grego, jamais irei esquecer", finalizou.