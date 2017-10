Resultado Milan x Juventus no Campeonato Italiano 2017/18 (0-2)

Google Plus

INCIDENCIAS: Partida válida pela 11ª rodada da Serie A, a ser realizada no estádio San Siro, em Milão, Itália.

Com doppietta de Higuaín, a Juventus vence o Milan, por 2 a 0, em pleno San Siro, e segue na briga pela liderança da Serie A. O jogo foi válido pela 11ª rodada da liga italiana.

FIM DE JOGO!!!

92' Torcida juventina no San Siro grita "olé" quando os jogadores tocam a bola no campo de ataque.

91' CARTÃO AMARELO

Para Zapata, por falta em Matuidi.

90' Paolo Valeri dá quatro minutos de acréscimos.

87' Higuaín dribla Zapata, que o derruba com falta. Atacante pede advertência ao zagueiro. Árbitro não tira o cartão do bolso.

86' Antonelli erra o carinho e atinge Barzagli. Falta para a Juve.

84' Alex Sandro cruza para a área, mas Antonelli afasta o perigo.

83' Milan troca passes no meio-campo.

80' Mandzukic toma empurrão por trás de Zapata e fica caído no chão. Jogador bianconero recebe atendimentos médicos.

80' SUBSTITUIÇÃO NA JUVENTUS

Sai: Khedira

Entra: Matuidi

76' DONNARUMMA!!!

Dybala pega de voleio o escanteio cobrado por Pjanic e coloca o goleiro do Milan para trabalhar.

76' SUBSTITUIÇÃO NO MILAN

Sai: Çalhanoglu

Entra: André Silva

74' Com dois gols de vantagem, Juve fecha os espaços na defesa e deixa o Milan tocar a bola no meio-campo.

72' UHHH!!!

Dybala cobra falta para o meio da área, e Chiellini cabeceia próximo ao travessão.

70' Dybala faz jogada individual na entrada da área e tromba em Zapata. Juiz manda o jogo seguir.

69' SUBSTITUIÇÃO NA JUVENTUS

Sai: Asamoah

Entra: Alex Sandro

68' Técnico da Juve, Massimiliano Allegri prepara sua segunda modificação: Alex Sandro.

64' SUBSTITUIÇÃO NA JUVENTUS

Sai: Lichtsteiner

Entra: Barzagli

63' Asamoah toca em diagonal, Dybala faz porta-luz, Higuaín finaliza no canto da trave e marca o seu segundo gol.

63' GOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOL DA JUVENTUS!!! HIGUAÍN!

60' SUBSTITUIÇÕES NO MILAN

Saem: Abate e Biglia

Entram: Locatelli e Antonelli

59' Impedimento de Higuaín.

58' ESCORREGOU!

Higuaín escora para Dybala, que perde o pé de apoio e manda por cima.

58' Jogadores da Juventus tocam a bola no campo de ataque buscando espaços na defesa milanista.

56' Dybala dá lindo drible em cima de Biglia, ajeita a bola e finaliza muito forte, por cima do gol.

55' Suso vai à linha de fundo, cruza para trás e Kalinic chuta em cima de Lichtsteiner. Escanteio.

53' Lichtsteiner derruba Biglia na lateral do campo. Falta para o Milan.

52' Kessié arremata de fora da área, a bola some muito e não leva perigo ao gol de Buffon.

51' Jogo fica travado no lado direito do ataque do Milan.

50' Çalhanoglu sofre falta de Rugani no circulo central do meio-campo.

48' Higuaín tenta jogar a bola para o meio da área, mas Abate afasta.

46' Falta de Mandzukic em Suso.

45' RECOMEÇA A PARTIDA!

Jogadores de voltam ao campo de jogo.

FIM DO PRIMEIRO TEMPO!

A Juventus vai derrotando o Milan por 1 a 0, gol marcado por Higuaín, aos 23 minutos.

45' NA TRAVE!!!

Kalinic acerta o travessão da Juventus. Buffon ainda toca na bola, evitando o gol milanista.

44' Higuaín toca para Mandzukic, porém o croata é pego em impedimento.

42' Juventus controla a bola no campo de defesa. Milan pressiona, mas é ineficaz.

38' Kalinic ajeita com o peito para Biglia, porém o volante rossonero pega na orelha da bola.

37' Çalhanoglu tromba em Pjanic, e o juiz marca falta a favor da Juve.

37' Kessié tenta enfiada de bola para Çalhanoglu, mas erra o passe.

36' Suso abre espaço e busca a finalização, mas o chute sai fraco, facilitando a defesa de Buffon.

34' SEGUEM OS ÂNIMOS, MENINOS!

Lichtsteiner e Borini trocam "elogios" em campo. O jogador do Milan chegou a empurrar com o peito o lateral da Juve.

31' CARTÃO AMARELO

Para Kessié, por falta em Pjanic.

30' Abate manda para área, e Chiellini quase marca contra. Mais um escanteio para o Milan.

29' Kalinic tenta tocar para Çalhanoglu, mas Lichtsteiner coloca para escanteio.

28' Juventus se fecha no 4-4-2, com Dybala e Higuaín à frente das duas linhas de quatro.

26' Ricardo Rodríguez comete falta em Dybala.

25' UHHH!!!

Borini cruza na pequena área, Kalinic chega atrasado e não consegue estufar as redes.

23' Higuaín recebe de Dybala na área, protege a bola e finaliza no canto esquerdo de Donnarumma. Juventus abre o placar no San Siro.

23' GOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOL DA JUVENTUS! HIGUAÍN!

22' Ricardo Rodríguez passa o rodo em Cuadrado, e o árbitro pede calma ao jogador suíço.

21' Milan varia seu esquema tático para o 4-1-4-1 quando a Juventus fica com a bola. Na fase ofensiva, time milanês se distribui num 3-4-2-1.

20' Pjanic tenta Higuaín na área, mas Romagnoli intercepta.

18' Falta de Asamoah em Suso.

17' DONNARUMMA!!!

Cuadrado conduziu bola pela direita, passou para Dybala, o argentinou abriu espaço e finalizou com curva, mas Donnarumma defendeu.

16' Abate alça bola à área, Kalinic sobe no meio de Lichtsteiner e Rugani e cabeceia para fora.

15' Pjanic cobra escanteio, ninguém toca na bola e ela sai novamente pela linha de fundo. Tiro de meta para o Milan.

14' Asamoah tenta jogada individual para cima de Abate, mas o ala-direito do Milan tira para frente.

12' UHHH!!!

Pjanic cobra falta perigosa, por cima da meta de Donnarumma.

11' Zapata faz falta em Mandzukic, e os jogadores da Juventus pedem cartão amarelo ao zagueiro milanista.

10' Falta no meio campo de Biglia em cima de Dybala.

8' Çalhanoglu cobra escanteio, e Rugani tira de cabeça.

8' Çalhanoglu arrisca de fora da área, a bola desvia no meio do campo e vai pela linha de fundo. Escanteio para o Milan.

7' Manzdukic dá toque errado de letra e entrega de graça para Zapata.

5' Milan faz muita pressão sobre a defesa da Juventus neste início de jogo.

4' Khedira busca acionar Higuaín em bola longa, mas Donnarumma sai do gol e fica com a redonda.

3' Rodríguez tenta lançamento para Kalinic, mas Rugani afasta.

2' BUFFON!!!

Suso cobra falta fechada, ninguém desvia, e o goleiro soca a bola para fora da área.

1' Chiellini chega atrasado e comete falta em Kalinic.

1' Milan tenta ataque pela ponta direita, com Suso.

0' ROLA A BOLA!

Os jogadores já estão em campo.

Faltam menos de dez minutos para o início do clássico no San Siro!

Banco da Juventus: Szczesny, Pinsoglio, De Sciglio, Barzagli, Alex Sandro, Matuidi, Marchisio, Sturaro, Bentancur, Douglas Costa e Bernardeschi.

Banco do Milan: A. Donnarumma, Storari, Antonelli, Gustavo Gómez, Musacchio, Paletta, Locatelli, Mauri, Montolivo, Zanellato, Cutrone e André Silva.

Juventus (4-2-3-1): Buffon; Lichtsteiner, Rugani, Chiellini, Asamoah; Khedira, Pjanic; Cuadrado, Dybala, Mandzukic; Higuaín.

Milan (3-4-2-1): Donnarumma; Zapata, Romagnoli, Ricardo Rodríguez; Abate, Kessié, Biglia, Borini; Suso, Çalhanoglu; Kalinic.

Boa tarde, torcedor! Vamos às escalações dos dois times.

SAN SIRO LOTADO

A torcida milanista comparecerá em peso para o jogo contra a Juventus. Todos os 78.328 foram vendidos. A estimativa da imprensa italiana é de que 730 milhões de pessoas mundo afora estejam em frente a uma TV para assistir clássico. O jogo será mostrado em mais de 200 países.

FIQUE DE OLHO: PAULO DYBALA

A camisa 10 caiu muito bem para 'La Joya'. O jovem argentino faz um início de Serie A colossal. Ele meteu 11 bolas na rede dez jogos. Vale destacar que o jogador atua como armador, abastecendo o centroavante. Assim como Suso, Dybala é uma das atrações do clássico deste sábado.

Foto: Massimiliano Ferraro/NurPhoto via Getty Images



FIQUE DE OLHO: SUSO

Destaque do Milan desde a temporada passada, o meia espanhol chega ao clássico com o astral lá em cima. O camisa 8 participou de todos os gols do Milan na goleada por 4 a 1 sobre o Chievo, na última rodada. Neste início de temporada, Suso tem cinco gols e três assistências em 21 jogos pelo Diavolo.

Foto: Marco Bertorello/AFP



Provável escalação da Juventus (4-2-3-1): Buffon; Lichtsteiner, Chiellini, Rugani (Barzagli), Asamoah (Alex Sandro); Pjanic, Khedira; Cuadrado, Dybala, Mandzukic; Higuain.

Provável escalação do Milan (3-4-2-1): Donnarumma; Zapata, Romagnoli, Ricardo Rodríguez; Abate, Kessié, Biglia, Borini; Suso, Çalhanoglu; Kalinic.

+ Com Puma na mira, Milan e Adidas encerram parceria de quase 20 anos

PRESENÇAS DE PESO

Ícones do futebol italiano estão presentes nas tribunas do San Siro. Alguns deles são: Franco Baresi, Filippo Galli, Daniele Massaro, Paolo Maldini, Pietro Vierchowod, Massimo Oddo, Mauro Tassotti, Christian Vieri, Angelo Carbone, Marek Jankulovski e Giuseppe Favalli.

DESFALQUES DA JUVE

O técnico da Juventus, Massimiliano Allegri, não terá três atletas disponíveis para a partida: os zagueiros Benedikt Höwedes e Mehdi Benatia, e o atacante Marko Pjaca, todos contundidos.

DESFALQUES DO MILAN

No lado vermelho e preto, uma ausência de peso para o clássico: o zagueiro Leonardo Bonucci pegou dois jogos de suspensão pela expulsão no jogo contra o Genoa e não enfrenta a Juve, sua ex-equipe. Além dele, os laterais-direitos Davide Calabria e Andrea Conti e o meia Giacomo Bonaventura também não pegam a Vecchia Signora. Os três estão lesionados.

Hexacampeã consecutiva da Serie A, a Juventus é a atual terceira colocada na tabela de classificação. Os juventinos têm 25 pontos, um atrás da Internazionale, vice-líder, e um três líder do Napoli. Já o Milan faz um começo de Serie A bem oscilante: milita na oitava posição, com 16 pontos. Os rossoneri estão a nove pontos da zona de classificação à Uefa Champions League.

COINCIDÊNCIA

Milan e Juventus venceram na última rodada pelo mesmo placar: 4 a 1. Em Verona, o Diavolo "passou o carro" em cima do Chievo, com show de Suso. Já em Turim, no Norte da Itália, os bianconeri venceram a Spal, com a 'dupla HD' voltando a marcar num mesmo jogo após oito meses.

Seja muito bem-vindo, torcedor que navega pela VAVEL Brasil! Um grande clássico vai parar a Itália neste sábado (28): Milan e Juventus se enfrentarão no San Siro, em Milão, pela 11ª rodada da Serie A. Você vai acompanhar tudo aqui, conosco. A bola rola às 14h.