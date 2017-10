Arsenal recebe Swansea na 800ª partida de Wenger na Premier League

Neste sábado (28), o Arsenal recebe o Swansea City no Emirates Stadium pela décima rodada da Premier League 2017/18. Depois de goleada sobre o Everton, os londrinos buscam chegar ao G-4, enquanto os galeses, que conseguiram apenas quatro pontos nos últimos cinco jogos, esperam se distanciar do Z-3.

Os Gunners somam 16 pontos na competição, empatados em quinto lugar com o rival Chelsea, que se sobressai com dois gols a mais de saldo. Com a metade de pontos do Arsenal, os Swans ocupam a 15ª colocação na tabela do campeonato inglês.

Ainda retornando de lesão, Welbeck e Mustafi não devem estar disponíveis para Wenger

Apesar dos maus resultados fora de casa, o Emirates tem sido a fortaleza do Arsenal nessa temporada, onde venceu todos os jogos da competição até o momento. No entanto, o Swansea teve melhores resultados como visitante, com apenas uma derrota em quatro desses jogos. Portanto, o time de Arsène Wenger terá que ser cuidadoso, principalmente no contra-ataque adversário.

Mustafi e Welbeck estão próximos de retornar de lesão, porém não devem ser opção para este sábado. Além deles, Chambers e Ospina também devem estar indisponíveis.

"Temos muitas oportunidades na frente ofensiva.", disse Wenger. "Temos variedade no meio campo e no ataque também."

No ataque, realmente não faltam opções para Wenger. Os três titulares devem ser os mesmos que iniciaram contra o Everton: Sánchez, Lacazette e Özil, porém Giroud, Walcott e Iwobi ainda brigam por espaço no time, fora os jovens como Nketiah e Akpom.

"O problema é que já utilizamos nossos tropeços no começo da temporada.", disse Wenger. "Respondemos bem contra o Everton e é importante focarmos em repetir a qualidade que mostramos na semana passada para nos preparar para um jogo duro. Toda partida é extremamente difícil".

Swansea conta com animação

Os visitantes enfrentam maiores problemas com lesão já que jogadores chave não estarão disponíveis para o jogo. Olsson sofreu lesão na coxa na última quarta-feira, contra o Manchester United pela Carabao Cup. O queniano se juntou a Sanches, Bony e Bartley na lista de lesionados.

"Estamos animados com esse jogo e com os próximos que virão. Sabemos que o Arsenal está num bom momento e tiveram uma boa vitória contra o Everton na última semana", disse Paul Clement, técnico do Swansea.

"Mas nós temos que ser fortes e determinados assim como fomos defensivamente contra o Tottenham, e espero que nosso time tenha mais tempo de bola neste sábado do que contra os Spurs.", acrescentou o treinador.

Nesta ocasião, os galeses tiveram pouca posse de bola e sofreram pressão durante boa parte do jogo do time de Pochettino. O mesmo é de se esperar este sábado no Emirates, porém caso os visitantes consigam resistir defensivamente e investir nos contra-ataques, qualquer descuido do Arsenal pode apresentar resultados diferentes do esperado.