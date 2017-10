Em duelo de gigantes, 'ambicioso' Milan encara poderoso ataque da Juventus

A décima primeira da Serie A 2017/18 reserva um grande clássico do futebol italiano. Vivendo momentos distintos na temporada, Milan e Juventus, dois gigantes do país, se enfrentam neste sábado (28), no Estádio San Siro, em Milão. A partida está programada para as 14h.

Os donos da casa interromperam, na rodada passada, uma sequência incômoda de três derrotas. O triunfo por 4 a 1 contra o Chievo levou o Milan à 8ª posição da Serie A, com 16 pontos, aproximando-se do grupo que briga por competições europeias. A expectativa da torcida rossonera é que a vitória em Verona seja o início de reação de uma equipe cercada de expectativa e de alto investimento.

A Juventus, por sua vez, embalou na décima rodada a sua segunda goleada seguida, batendo a Spal por 4 a 1. No confronto anterior, a Vecchia Signora havia vencido a Udinese por 6 a 2, fora de casa. O grande momento ofensivo da equipe bianconera vem compensando a instabilidade do setor defensivo, grande preocupação de Massimiliano Allegri neste começo de temporada.

Curiosidades e retrospecto do confronto

Milan bateu a Juve na Supercopa 2016/17 (Foto: Mohammed Dabbous/Anadolu Agency via Getty Images)

Na temporada passada, as duas equipes se enfrentaram em quatro oportunidades, com duas vitórias milanistas (incluindo a Supercopa Italiana 2016/17) e duas vitórias juventinas. A última partida entre as equipes foi em março deste ano, ainda pela Serie A 2016/17, com vitória bianconera por 2 a 1.

Nos últimos quatro confrontos entre as equipes no San Siro, o Milan venceu apenas um, justamente no primeiro turno de 2016/17 por 1 a 0. Nas outras três partidas, triunfo dos visitantes.

O retrospecto histórico aponta pequena vantagem para o clube de Turim. Considerando apenas partidas pela Serie A, foram 164 confrontos, com 61 vitórias da Juventus, 53 empates e 50 vitórias do Milan.

As duas equipes não empatam desde o ano de 2012. Desde então, foram dez partidas, com oito vitórias da Vecchia Signora e duas vitórias do Diavolo.

Montella: "vencer trará um estímulo extra"

(Foto: Marco Luzzani/Getty Images)

Em entrevista coletiva pré-jogo, o treinador rossonero, Vincenzo Montella, falou sobre a expectativa para a grande partida da rodada. Nas palavras do comandante, uma vitória no clássico pode funcionar como um 'divisor de águas' para sua equipe.

"Nosso time está crescendo um pouco a cada rodada e estes jogadores deram importantes respostas na última rodada. Estamos nos aproximando do futebol que queremos jogar. Esta partida contra a Juventus pode nos dar um salto imediato, um impulso extra em todos os sentidos", afirmou.

Buscando responder à altura do grande investimento feito para a temporada, Montella revelou grandes ambições para a partida contra a Juventus. Apesar do respeito, o treinador só pensa em um resultado.

"No papel, é um confronto desigual. Eles são hexacampeões nacionais e vêm de duas decisões de Champions League em três anos. Todavia, mesmo que não tenhamos condições de competir no mesmo nível, queremos nos superar. Minha ambição é vencê-los, principalmente levando em consideração nossa posição na tabela", concluiu.

Sem Leonardo Bonucci, suspenso por dois jogos após cotovelada em Rosi, é provável que o comandante milanista repita a escalação da goleada contra o Chievo, com Zapata, Romagnoli e Musacchio.

Allegri: "equilíbrio para pontuar"

(Foto: Tullio M. Puglia/Getty Images)

Em coletiva pré-jogo, Massimiliano Allegri falou sobre sua insatisfação após a goleada de 4 a 1 aplicada por sua equipe sobre o Spal. Nas palavras do treinador, é preciso mais equilíbrio e cometer menos erros.

"Fiquei irritado pois faltou muito em nossa performance. Uma equipe como a Juventus, com tantos jogadores de alta qualidade técnica, precisa cometer menos erros. Os jogadores entendem isso e estamos trabalhando. Contra o Milan, temos que continuar colhendo pontos, para não perder mais terreno no topo da Serie A", afirmou.

Sobre a provável escalação, o comandante juventino não deu maiores pistas. Pjaca, Höwedes e Benatia são os desfalques certos, enquanto Matuidi, Sturaro e De Sciglio retornam e estão entre os relacionados.

"Estou feliz com Bernardeschi, ele marcou dois gols e distribuiu assistência em nossas duas últimas partidas, enquanto Douglas Costa está crescendo bastante. De Sciglio está a disposição, mas ainda não sairá jogando como titular. Ainda não decidi quem jogará no meio de campo", concluiu.

Com Matuidi, Khedira, Pjanic e Marchisio à disposição, o treinador da Juventus tem, em mãos, força total para seu meio de campo.