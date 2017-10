Resultado Athletic Bilbao x Barcelona no Campeonato Espanhol (0-2)

Obrigado a todos que acompanharam este grande jogo conosco! Um abraço e até a próxima!

Mais líder do que nunca, Barcelona chega a 28 pontos e segue invicto após dez rodadas!

90+3' Acabou o jogo! Com gols de Messi e Paulinho, Barcelona segue líder e invicto!

90+2' GOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOLLLLL DO BARCELONA!!! PAULINHO!!!! Para matar o jogo! Em contra-ataque, Messi avança pelo meio, passa para Suárez, que bate de primeira, Kepa espalma e a bola sobra limpa para Paulinho, que manda para o gol vazio e fecha a conta! 2 a 0 Barça!

90' Messi cobra e a bola passa perto da trave de Kepa

89' Messi é puxado na entrada da área. Boa chance para o Barcelona

88' Semedo recebe bom passe no fundo, cruza, mas a zaga afasta

85' TER STEGEN!!! Beñat cobra escanteio, Aduriz cabeceia na primeira trave e o goleiro alemão faz mais uma defesa sensacional

84' Bóveda cruza, mas Nelson Semedo manda para escanteio

83' Messi manda para Sergi Roberto, que cruza, mas a zaga afasta

82' Substituição no Barcelona: sai Andre Gomes, entra Nelson Semedo | Substituição no Athletic: sai Williams, entra Susaeta

80' Cartão amarelo para Umtiti por demorar para cobrar a falta

78' UUUUHH!! Córdoba abre na esquerda com Aduriz, que avança, entra na área, corta para a direita e arrisca, mas Ter Stegen defende

77' Rakitic tenta tabela com Suárez, mas o uruguaio manda forte demais

76' Williams cruza da direita e Córdoba, na segunda trave, manda de primeira, só que para fora

75' Beñat arrisca de fora da área, mas manda para fora

74' Cartão amarelo para Paulinho por falta em Laporte

71' Athletic rouba a bola no meio, ela chega na entrada da área para Raúl García, que arrisca, mas manda para fora

69' Williams cruza forte da direita, Córdoba se joga, mas não consegue finalizar

67' Substituição no Athletic: sai San José, entra Beñat

67' Iturraspe cruza, Raúl García se joga na segunda trave, mas não alcança. Bilbao pressiona!

66' Travado! Suárez recebe bom passe na área, tenta o arremate, mas a zaga chega bem no corte

64' Olha o perigo! Williams fica com a bola na área, chuta rasteiro, mas Ter Stegen defende

62' Cartão amarelo para Pique por falta em Aduriz

60' Messi dá grande passe na área para Andre Gomes, que domina, tenta o chute, mas é travado

58' Aduriz recebe passe de Lekue na esquerda, cruza, mas para ninguém

56' Unai Núñez fica no chão após a trave de Suárez, sem intenção, tocar no rosto do zagueiro do Bilbao após dividida

55' Após erro na saída do Barça, Williams avança pela direita, cruza, mas a bola fica com Ter Stegen

53' Iturraspe arrisca de fora da área e a bola vai para fora

52' NA TRAVE! Após cobrança de escanteio, Raúl García sobe muito bem e cabeceia no travessão de Ter Stegen

51' Ambos os times erram muitos passes nesse início de segundo tempo

48' Que lance! Andre Gomes recebe na área, corta duas vezes, a bola fica com Messi, que é travado, a bola volta para o português, que arrisca, mas a bola pega na marcação

46' Cartão amarelo para Busquets por falta em San Jose

46' Lekue fica com a sobra após cobrança de escanteio e manda longe

45' Começa o segundo tempo!

45' Fim do primeiro tempo! Com um belo gol de Messi, o Barcelona vai vencendo o Athletic Bilbao por 1 a 0!

43' Messi lança Suárez na área, mas o uruguaio, que estava impedido, não consegue concluir a jogada

41' Coragem! Suárez cobra falta com força e Laporte corta de cabeça

40' Cartão amarelo para Iturraspe por falta em Messi

40' Sergi Roberto recebe na direita, passa no meio para Messi, que domina na entrada da área e é derrubado quase dentro da área por Iturraspe. Grande chance para o segundo do argentino!

39' NA TRAVE, PAULINHO! Messi tabela com Rakitic, invade a área, rola para o brasileiro, que finaliza de primeira e manda no travessão de Kepa!

36' GOOOOOOOOOOOOOOOLLLL DO BARCELONA!!! MESSI! MESSI! MESSI! Gol no estilo Barça! Messi tabela com Paulinho, abre na esquerda com Alba, que cruza para trás e o próprio argentino aparece na área finalizar de primeira! 12º gol dele no campeonato! 1 a 0 Barcelona

35' Raúl García tenta passe por elevação para Aduriz, mas Ter Stegen sai bem do gol e ffica com a bola

33' Após troca de passes, Suárez arrisca da entrada da área, de primeira, mas manda para fora

31' Ritmo do jogo diminuiu um pouco

28' Paulinho arrisca de fora da área, mas a bola vai para fora

26' Williams cruza, Raúl García ajeita, mas a zaga afasta

24' Sergi Roberto tenta jogada pela direita, mas a bola fica com Suárez, que chuta cruzado, a bola desvia na marcação e vai pela linha de fundo

23' Rakitic recebe de Suárez na direita, finaliza cruzado, mas Kepa cai para defender

21' INCRÍVEL, MESSI! Após linda troca de passes, Messi tabela com Suárez, sai cara a cara com Kepa, consegue drible rápido, de futsal, e finaliza... na trave! Incrível o gol perdido pelo argentino! Ia ser um golaço!

19' DE NOVO TER STEGEN!! Raúl García recebe no meio, dá passe no meio para Aduriz, que sai cara a cara com o goleiro alemão, finaliza, mas Stegen faz uma defesa sensacional. Pressão dos donos da casa!

18' Assim não! Williams, mais uma vez, recebe passe após jogada ensaiada da falta, tenta chute cruzado, mas pega mal e a zaga afasta

17' TER STEGEN! Williams recebe na direita, cruza, a bola desvia, Aduriz se antecipa a Piqué e cabeceia, mas o goleiro do Barça faz grande defesa

15' Após erro de Iturraspe na entrada da área, Messi fica com a bola, abre com Suárez, que tenta chute cruzado, mas Laporte trava bem. Escanteio

14' Pênalti? Após bela tabela pela esquerda, Lekue entra na área, chuta, a bola bate em Umtiti e a torcida pede pênalti. Jose Luis Munuera nada marca

13' Alba é lançado no fundo, mas o árbitro marca impedimento

11' Paulinho faz falta fora do lance em Raúl García

9' Williams recebe na direita, cruza à meia altura, mas a zaga corta

7' Williams tenta jogada pela direita, mas Alba chega bem na marcação

6' Primeiro chute! Após lançamento para Suárez, Unai Núñez corta parcialmente e a bola chega na entrada da área para Messi, que solta a bomba, mas Kepa faz defesa segura

3' Piqué dá lindo lançamento para Suárez, que domina, avança, passa para Messi na entrada da área, mas o argentino é desarmado

2' Andre Gomes desce pela esquerda, mas erra passe para Suárez

1' Barcelona troca muitos passes neste início de partida

0' Rola a bola!

As duas equipes estão no gramado do San Mamés. Vai rolar a bola!

Equipes fazem trabalho de aquecimento no gramado do San Mamés neste momento.

Athletic escalado! Kepa; Bóveda, Unai Núñez, Laporte e Lekue; San José e Iturraspe; Williams, Raúl García e Córdoba; Aduriz.

Barcelona escalado! Ter Stegen; Sergi Roberto, Piqué, Umtiti e Alba; Busquets, Paulinho, Rakitic e Andre Gomes; Messi e Suárez.

Boa tarde, torcedor! Acompanhe todos os lances ao vivo e em tempo real do confronto entre Athletic Bilbao x Barcelona, pela décima rodada do Campeonato Espanhol 2017-18. Fique ligado!

O jogo entre Athletic Bilbao x Barcelona será comandado pelo árbitro José Luis Munuera Montero.

"O Athletic é um time perigoso e que sempre enfrenta de igual para igual. É uma equipe muito forte em San Mamés, não só agora, mas há muitos anos. Coloca muita intensidade no jogo, o público apoia muito e sabemos que não se entregam. O time sempre consegue chegar ao gol do adversário e tem um grande espírito, com os jogadores muito unidos e identificados com o clube. Para mim é um jogo especial, muitas coisas me unem ao Athletic, mas hoje sou um rival. O Athletic sempre tem dificuldades para embalar nas temporadas e se acostumar com as mudanças, ainda mais quando teve lesões importantes. Conforme a competição vai avançando, vai se superando e sempre termina bem", afirmou Valverde.

Na entrevista coletiva após o último treinamento antes do jogo, o técnico Ernesto Valverde falou sobre o adversário e sobre o retorno ao país basco, onde fez história como atleta e jogador do Athletic Bilbao.

Seis são os jogadores do elenco catalão que são consideradas baixas por ordem física e estão fora do confronto desta tarde. O lateral-direito Aleix Vidal, o zagueiro Vermaelen, os meias Iniesta, Arda Turan e Rafinha, além do atacante Ousmane Dembélé, seguem no departamento médico.

Por outro lado, o Barcelona segue invicto no Campeonato Espanhol. Mesmo sem os 100% de aproveitamento que tanto orgulhava, o fato de chegar na décima rodada disparado na ponta da tabela com 25 pontos, quatro à frente do Valencia, segundo colocado, faz com que haja exaltação pelo melhor início de Liga em toda a sua história.

"Isso não me afeta. É justo reconhecer os quatro anos que ele esteve aqui, é um cara honesto. Vemos os outros de trás. Não melhoramos e devemos aceitar. Não tenho medo de nada, acho que vai haver uma ótima atmosfera e espetáculo e tudo será de acordo com que é um Athletic x Barcelona. Isso me ajuda e me motiva um pouco mais. Depois e alguns jogos que não foram bons, podemos levantar as cabeças. É um desafio complicado, uma partida difícil e intensa", pontuou Ziganda.

Em entrevista coletiva, Ziganda falou sobre as comparações com Ernesto Valverde, treinador que deixou o Bilbao para treinar o Barcelona nesta temporada, e sobre o momento ruim que a equipe vive na parte inicial da temporada.

O técnico do Bilbao, José Ángel Ziganda, o "Kuko", não revelou a equipe que deve ser escalada como titular, mas deve seguir o esquema tático 4-2-3-1, com a parte ofensiva por Iñaki Williams, Raúl García e Iñigo Córdoba, com o veterano artilheiro Aritz Aduriz como referência ofensiva.

Não entram em campo pela equipe os defensores Balenziaga e Yeray, além do meia Óscar de Marcos e do atacante Iker Muniain. Todos estão lesionados e são desfalques por questões físicas.

O Athletic Bilbao começou mal a temporada. Com um time recheado de jogadores bascos de muita qualidade, a equipe somou apenas 11 pontos e está na 11ª colocação. O duelo contra o Barcelona é visto como o ponto de partida para uma reação na tabela que tem como missão colocar o time na zona de classificação às competições europeias. No último jogo pela Liga, os bascos perderam para o Leganés por 1 a 0.