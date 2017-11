PSG recebe Anderlecht e almeja manutenção de invencibilidade na Champions League

Em partida válida pela quarta rodada do grupo B da fase de grupos da Uefa Champions League, o Paris Saint Germain receberá nessa terça feira (31) às 16h45, pelo horário de Brasília, o Anderlecht, no estádio Parc des Princes em Paris, com arbitragem do espanhol David Fernandez Bobalan. No primeiro confronto entre as duas equipes, realizada no Constant Vanden Stock Stadium, em Bruxelas, goleada dos visitantes pelo placar de 4 a 0, gols de Neymar, Cavani, Mbappé e Di Maria.

O PSG é o líder do grupo com nove pontos, enquanto o Anderlecht é o lanterna, sem ter pontuado na competição. Caso a equipe francesa vença sua partida, poderá garantir classificação antecipada a fase de oitavas de final, desde que o Bayern vença o Celtic em jogo realizado no mesmo horário, isto devido ao primeiro critério de desempate, que é o de confrontos diretos.

Em busca da classificação antecipada, Unai Emery tem apenas uma dúvida quanto a escalação

Após vencer o Nice por 3 a 0 na última sexta feira(27), sem Neymar e com um inspirado Cavani, o PSG treinou normalmente hoje, tendo poucos minutos reservados para a imprensa. A única ausência confirmada por Unai Emery é a do volante brasileiro naturalizado italiano Thiago Motta, que com uma contusão no joelho direito, ficará de fora da partida, sendo substituído pelo alemão Julian Draxler.

Foto: Reprodução/PSG

Na coletiva de imprensa, o treinador espanhol pregou o máximo respeito com o clube belga: “A história é importante neste clube. Há quatro anos, na quarta rodada contra Anderlecht, o placar foi 1 a 1 aqui. É importante saber o que aconteceu. É importante ter respeito. Nós observamos bem esta equipe. O mais importante são os resultados. Amanhã, poderemos melhorar as estatísticas para atingir os objetivos.”

O time que provavelmente entrará a campo será: Alphonse Areola; Daniel Alves, Marquinhos, Thiago Silva, Kurzawa (Yuri Berchiche); Rabiot, Verratti e Draxler; Mbappé, Cavani e Neymar, formando o tradicional 4-3-3 com o trio MCN no comando do ataque parisiense.

Com chances remotas de classificação, Anderlecht se foca em lutar por vaga na Europa League

A vida do atual campeão belga não é nada fácil na Champions League. Nos três primeiros jogos, sofreu dez gols e não marcou nenhum, com chances praticamente nulas de classificação as oitavas de final da competição, porém, com chances de ser terceira colocada e se transferir para a fase de dezesseis avos de final da Uefa Europa League. O Anderlecht, que venceu o Eupen pela Jupiler League nesse sábado (28) por 3 a 2 jogando fora de casa, é o atual terceiro colocado na Jupiler League com 24 pontos, nove a menos que o líder Brugge.

Foto: Reprodução/RSC Anderlecht

O Anderlecht pode, no entanto, ter um pouco de esperanças. Nos dois confrontos entre as duas equipes realizados no Parc dos Princes, a equipe belga nunca foi derrotada. Pela terceira fase da Copa da Uefa na temporada 1992/93, empate em 0 a 0 em Paris, com o clube parisiense se classificando as quartas de final após empatar por 1 a 1 em Bruxelas, além de um duelo mais recente pela Champions League na temporada 2013/14, um empate por 1 a 1 com gols de Ibrahimovic e De Zeeuw. Provável escalação do RSCA: Matz Sels; Appiah, Sá, Dendoncker, Deschacht; Trebel; Kums, Chipciu, Gerkens, Onyekuru; Teodorczyk, formando um 4-5-1 com o polonês ex-Dynamo Kiev como único atacante de ofício.