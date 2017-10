Jogo Roma x Chelsea AO VIVO online pela Champions League

Seja bem-vindo, torcedor que navega pela VAVEL Brasil! Acompanhe a partir de agora os principais lances, ao vivo, do jogo entre Roma x Chelsea, valendo pela quarta rodada do grupo C da Uefa Champions League 2017/18. A transmissão começará na hora da partida, às 17h45, aqui na VAVEL Brasil. Fique conosco!

O palco da partida será o Estádio Olímpico, em Roma - ITA, que tem capacidade para mais de 72 mil espectadores.

FIQUE DE OLHO: O meia Eden Hazard tem sido um dos principais destaques do Chelsea há algumas temporadas. Nesta temporada, o belga tem 3 gols e 4 assistências, tendo disputado 12 jogos.

Foto: Visionhaus/Corbis via Getty Images)

FIQUE DE OLHO: O atacante Edin Dzeko é o artilheiro da Roma nesta temporada, tendo marcado 10 gols na temporada em 13 jogos.

Foto: Shaun Brooks/Action Plus via Getty Images

O técnico do Chelsea, Antonio Conte, também deu entrevista e falou sobre a dificuldade de ter Roma e Atlético Madrid no grupo da Champions, mas mostrou otimismo em relação ao time neste ano.



"Nosso grupo é complicado, com dois bons times. Permanecer no topo da tabela é muito importante. Estamos tentando encarar todas as competições nesta temporada, visto que avançamos de fase na Copa da Liga e vencemos os dois últimos jogos na Premier League."

O técnico da Roma, Eusebio Di Francesco, concedeu entrevista coletiva e falou sobre a equipe a entrar em campo na terça-feira. Ele fez mistério sobre a escalação e só confirmou o meia Nainggolan.



"Definitivamente, todos estão prontos. Eu poderia até jogar com a mesma escalação que usamos contra o Bologna - com exceção de Nainggolan, que vai ser titular. Veremos onde ele vai atuar. O resto vocês vão descobrir amanhã. Usarei o time que parecer mais provável de obter um bom resultado contra o Chelsea."

Roma x Chelsea ao vivo online

A última vez que as duas equipes se enfrentaram foi na terceira rodada do grupo C, há duas semanas, quando empataram por 3 a 3. Na ocasião, Hazard (duas vezes) e David Luiz marcaram para os ingleses, e Dzeko (duas vezes) e Kolarov para os italianos. Veja os gols a seguir:

Os Blues também vêm de um triunfo, visto que venceram o Bournemouth fora de casa por 1 a 0. O único tento da partida foi do belga Eden Hazard.

Os Giallorossi vêm de uma vitória em casa contra o Bologna, em que venceram por 1 a 0. O gol de El Shaarawy ainda no primeiro tempo foi o que garantiu o resultado.

Atualmente, a Roma ocupa a segunda posição do grupo C da Champions League, com 5 pontos conquistados. Já o Chelsea está em primeiro na tabela, tendo ganho 7 pontos até o momento.