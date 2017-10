Jogo Napoli x Manchester City AO VIVO online pela Champions League 2017/18

FIQUE DE OLHO: Sergio Agüero

(Foto: Manchester City FC via Getty Images)

FIQUE DE OLHO: Dries Mertens

(Foto: Francisco Pecoraro/Getty Images)

Pep Guardiola, que teceu inúmeros elogios ao Napoli após o primeiro embate entre as equipes, reiterou sua admiração pelo adversário:"Eu tenho um grande respeito pelo Napoli, pela forma como eles jogam, mas não podemos temê-los. Certamente, seremos desafiados nesta partida. Em alguns momentos precisaremos nos defender, em alguns momentos sofreremos de um jeito que ainda não sofremos em nosso tempo juntos como equipe, e eu quero ver como reagiremos. Este é o motivo deste ser um grande confronto", disse.

Em entrevista coletiva pré-jogo, Maurizio Sarri, treinador da equipe italiana, falou sobre a importância de uma atuação equilibrada de sua equipe: "Geralmente, o City tem um começo arrasador nas partidas. Marcam muitos gols nos primeiros minutos, então precisamos mudar a abordagem. Temos que manter o duelo em equilíbrio o maior tempo possível e ver como eles reagem. Tenho certeza de que podemos causar problemas, mas precisamos de um perfeito desempenho defensivo" , afirmou.

City venceu o Napoli na Inglaterra, por 2 a 1 (Foto: Robbie Jay Barratt - AMA via Getty Images)

+ Gabriel Jesus marca, Ederson pega pênalti, e City derrota Napoli pela Champions

No primeiro encontro entre as equipes pela fase de grupos, realizado no dia 17 de outubro, vitória do Manchester City por 2 a 1. Sterling e Gabriel Jesus marcaram para os ingleses, enquanto Diawara descontou para os italianos. Na ocasião, o goleiro brasileiro Ederson brilhou, parando o artilheiro Mertens em cobrança de pênalti.

Pressionado, o Napoli precisará fazer o que nenhuma equipe ainda fez na temporada: vencer a equipe de Pep Guardiola. O Manchester City, líder isolado da Premier League, soma 15 jogos oficiais em 2017/18, com 13 vitórias e dois empates.

Um tropeço napolitano pode complicar de vez a situação da equipe no grupo. Isto porque o Shakhtar Donetsk, segundo colocado da chave com seis pontos, recebe o lanterna Feyenoord, que ainda não pontuou na competição.

Enquanto os Citizens lideram com 100% de aproveitamento - três vitórias em três partidas -, os Partenopei estão em situação delicada na chave, com apenas três pontos somados. A única vitória do Napoli veio contra o Feyenoord, em casa, por 3 a 1.

Apontadas como as equipes que apresentam, no momento, o melhor futebol da Europa, Napoli e Manchester City se encontram em situações diferentes dentro do grupo F.

Bom dia, leitor da VAVEL Brasil! Acompanhe conosco o tempo real da partida entre Napoli e Manchester City, válida pela quarta rodada da fase de grupos da Uefa Champions League 2017/18. A bola rola nesta quarta (01), às 17h45, no Estádio San Paolo.