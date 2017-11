Tottenham encara desfalcado Real Madrid pela liderança do Grupo H da UCL

Nesta quarta-feira (1º), o Real Madrid enfrenta o Tottenham em sua primeira partida no histórico Wembley, às 17h45 , pela fase de grupos da Uefa Champions League. A vitória significa a liderança do grupo e a classificalçai antecipada para as oitavas de final.

As equipes se enfrentaram na útima rodada no Santiago Bernabéu e a partida terminou empatada por 1 a 1, com gols de Varane (contra) e Cristiano Ronaldo cobrando pênalti.

Borussia Dortmund da Alemanha e APOEL do Chipre se enfrentam na outra partida do grupo. Praticamente eliminados, lutam agora pela terceira colocação e uma possível vaga na Uefa Europa League.

Confiança em alta e o retorno de Kane

Mauricio Pochettino, técnico do Tottenham, compareceu para a entrevista coletiva logo após o último treino de sua equipe antes do jogo e confirmou a expectativa de poder contar com Harry Kane - que se recupera de lesão - em um jogo tão importante: "Estamos confiantes. Kane está na lista (de convocados). Temos mais um dia pra cuidar dele e poder tomar a decisão correta".

Reconhecendo a qualidade do adversário, mas sem se intimar, Pochettino demonstrou confiança para o jogo: "Quando se enfrenta o melhor time do mundo você precisa ser bravo. Estamos bem mentalmente. Jogaremos sem medo e tentaremos dominar a partida".

Kane se prepara para o retorno aos gramados | Foto: Divulgação/Uefa

"É um jogo que não queremos perder para o Real Madrid. Precisamos fazer nosso trabalho e acredito que podemos vencer. No campo podemos mostrar nossa qualidade e tentar jogar melhor que eles", completou o comandante argentino.

Jan Vertonghen, zagueiro dos Spurs, também falou à imprensa sobre a convicção com que o time se prepara para vencer o jogo: "O último jogo nos deu muita confiança. Já mostramos que podemos competir em qualquer nível com qualquer time" e também respondeu se preferia Kane ou Cristiano Ronaldo: "É difícil de compará-los por serem jogadores diferentes, mas Kane pra mim é um dos melhores centroavantes da Europa. Eu não o trocaria por ninguém no momento", finalizou.

Victor Wanyama, lesionado, não jogará, mas o muito provável retorno de Harry Kane é o principal reforço dos Spurs.

Partida importante para se recuperar

A equipe merengue não vem bem no Campeonato Espanhol e isso se confirmou com a derrota do último domingo de virada para o Girona. Zinedine Zidane concedeu entrevista e falou sobre o ânimo do time para o jogo: "Alguns de fora podem pensar que uma derrota poderia nos deixar pra baixo, mas nós estamos bem. Estamos trabalhando pra fazer um bom jogo contra o grande adversário que é o Tottenham".

"O importante é não permanecer na derrota. Tentaremos de novo, daremos o máximo pra conseguiur o melhor resultado. Nada vai mudar no nosso jogo, iremos para vencer", completou Zidane, reforçando que a derrota não muda a forma do time jogar e nem a intenção nas partidas.

Entrevista de Zidane em Wembley | Foto: Divulgação/Real Madrid CF

O lateral Marcelo também conversou com os repórteres e ressaltou a qualidade de todo o time dos Spurs mesmo sem a grande estrela Harry Kane: "Ele é um jogador muito importante, mas o Tottenham é mais que um só jogador. O resto do time pode fazer grandes coisas. Nós não estamos pensando no Kane, precisamos pensar no coletivo e focar no todo como um time".

O brasileiro também falou sobre conseguir motivação depois de uma derrota como foi a do último domingo: "Você nunca fica feliz quando empata ou perde, mas temos uma partida pela frente. Nao podemos pensar na derrota, temos que usá-la como motivação para dar a volta por cima. Não jogamos bem no último jogo e temos a chance de consertar isso", comentou.

Keylor Navas, Dani Carvajal, Gareth Bale, Raphael Varane e Mateo Kovacic, todos lesionados, sequer viajaram com a equipe.

Real Madrid e Tottenham já se enfrentaram cinco vezes na história e um tabu já se constrói; ao todo foram dois empates e três vitórias madridistas. A equipe londrina tem a chance de vencer o confronto pela primeira vez.