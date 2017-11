Liverpool recebe Maribor pensando em embalar na UCL

A 4° rodada da Uefa Champions League prossegue nesta quarta-feira (1°). Voltando para Anfield pela competição europeia, o Liverpool receberá o Maribor, da Eslovênia às 17h45 na tentativa de vencer a segunda partida na competição para enfim demonstrar a força que era esperada.

Na rodada anterior, há quinze dias, os reds foram até o leste europeu e venceram os anfitriões por 7 a 0, a segunda maior goleada do clube no campeonato (8 a 0 sobre o Besiktas em 2007 foi a maior). O Maribor é o lanterna do grupo E com apenas um ponto e precisa vencer para se manter na briga por uma vaga na 2° fase, que ocorrerá apenas em 2018.

Liverpool sem alterações

Cinco vezes vencedor da competição, o Liverpool enfim conseguiu os três pontos na Champions fora de casa. A equipe também vem de bom resultado na Premier League, quando derrotou o Huddersfield por 3 a 0. No entanto, ainda peca no desempenho, fator que é esperado pelo time de Jurgen Klopp.

O técnico alemão não pensa em modificar a equipe de uma competição para outra. Para o duelo contra o Maribor, não vai colocar nada de diferente do já testado na temporada. "Eu não penso em rotação, eu penso sobre quem eu posso alinhar. Não acho que devemos colocar os jogadores para descansar. Eu vou dar uma olhada em quem está apto. Não se trata de rotação, é sobre quem me dá a melhor impressão", disse Klopp.

Klop também falou sobre a situação de Philippe Coutinho. O camisa 10 scouser não esteve em campo no sábado (28) por um problema na coxa. O técnico não alimentou as esperanças de uma possível volta, mas afirmou que ele treinou sem problemas.

"Para ser sincero, não parece [que volta], mas ontem ele estava no campo correndo. Tudo parece bom, mas não tem certeza. Vamos ver. Nós não falamos sobre ele até agora, é bastante cedo e ainda há algumas horas até que treinamos esta noite e algumas horas até o jogo. Se ele estiver pronto, ele está jogando. Se não, não.", encerrou.

Visitantes sabem do empecilho

Apenas um ponto conquistado. Mesmo com chances de vaga para as oitavas de final, o time da Eslovênia sabe da dificuldade que é vencer os duelos que restam. Caso saia derrotada de Anfield, o Maribor ainda tentará uma vaga na Uefa Europa League se terminar na 3° colocação da chave.

No entanto, para o técnico Darko Milanic, o apoio da torcida será fundamental para buscar o resultado positivo na Inglaterra. Mais de 2000 torcedores saíram da Eslovêia para empurrar o time em Anfield.

"É uma situação única que compartilhamos com nossos fãs. É a maior multidão que viaja para longe e estamos felizes com isso. Apesar de enfrentar uma equipe muito forte, devemos lembrar que merecemos isso. Nós ganhamos o direito de estar aqui no campo e vamos lá para provar por que fazemos parte desta história especial", afirmou o técnico.