Resultado Tottenham x Real Madrid pela Uefa Champions League 2017/18 (3-1)

Esperamos na próxima. Um grande abraço e até lá.

Encerramos aqui a transmissão. Desejamos aos amigos uma ótima noite e um grande feriado.

Madrid não viu a cor da bola, não jogou bem, sofreu e segue em crise nesse fim de ano.

Tottenham massacra o Real, vence de forma gigante e assume a liderança isolada.

93' Acabou.

92' Minuto final.

91' Mais três.

90' CASILLA! Enfiada de Eriksen, Llorente saiu livre, deu o tapa e Casilla fechou bem o ângulo.

89' AMARELO, DEMBELÉ. Levantou Sergio Ramos.

88' Trippier manda na área, mas forte demais. Só tiro de meta.

87' Sergio Ramos comendo canelas nesse finalzinho.

86' Discussão e confusão entre Ramos e Dembelé. Clima esquentou.

85' Reta final de partida.

84' Cristiano arrisca de fora da área e Lloris pega firme no meio do gol.

83' Tottenham assumindo a liderança do grupo.

82' Festa inglesa enorme em Wembley.

81' LLORIS! Casemiro arrisca de fora da área e Lloris pega sem maiores problemas.

80' SORTE! Marcelo evita saída pela linha de fundo, a zaga do Spurs bate cabeça, Modric desvia, Mayoral escora e Cristiano Ronaldo bate. A bola desvia na zaga e mata Lloris.

79' GOOOOOOOOOOOOOOOOOOL, CRISTIANO RONALDO, DO REAL!

78' MUDA O TOTTENHAM: Sai Kane e entra Llorente.

77' PERDEEEEEU! Dele Alli aparece como centroavante, recebe cruzamento de Kane, mas testou sem direção!

76' Spurs sem pressa nenhuma para colocar a bola em jogo.

75' Marcelo buscou Achraf, só que jogou um tijolo ao companheiro.

74' Enfiada para CR7, mas muito mais na mão de Lloris.

73' Linda festa inglesa em Wembley!

72' MUDA O REAL: Isco sai e entra Mayoral.

71' MUDA O REAL: Asensio entra e sai Benzema.

70' Torcida canta olé em Wembley.

69' Kane tenta giro de corpo, mas Sergio Ramos ganhou uma, finalmente.

68' Tottenham coloca o Real na roda, jogando muito melhor.

67' Real tenta descontar, colocando pressão nas bolas altas.

66' MUDA O TOTTENHAM: Entra Dembelé e sai Winks.

65' MATOU! Real perdidinho, contra-ataque do Spurs, enfiada para Kane, que parou, olhou e meteu Eriksen entrando livre pelo meio, que dominou e bateu de canhota na saída de Casilla.

64' GOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOL, ERIKSEN, DO TOTTENHAM!

63' Real totalmente exposto!

62' Real tenta por pressão no ataque! Perde e pouco incomoda.

61' QUE ZAGUEIRO! Uma confusão danada na área do Tottenham. Ramos desviou, Dier cortou na linha, Nacho brigou, Ramos tentou de novo, debaixo do gol, chutou forte e carimbou.... Cristiano Ronaldo!

60' QUASE! A zaga do Tottenham errou o corte e mandou a bola na meia-lua. Kroos mandou de voleio e Sissoko desviou. Escanteio.

59' Real perdidinho em campo.

58' Festa enorme do Spurs em Wembley!

57' É um massacre tático, físico e técnico do Tottenham!

56' SORTE E COMPETÊNCIA! Dele Alli recebeu pela meia, deu o come em Casemiro, viu a passagem de Eriksen, deixou o marcador no chão só com a ameaça e bateu firme de direita da entrada da área. A bola desviou em Sergio Ramos e matou Casilla.

55' GOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOL, DELE ALLI, DO TOTTENHAM!

54' Lloris sentindo no gol inglês. Reserva aquece.

53' Marcelo tentou drible na linha de fundo, caiu e o juizão mandou seguir.

52' Real aumenta a pressão e cresce.

51' QUAAAAAAAASE! Inversão e passagem de Marcelo pela esquerda. Ele entra na diagonal, bate firme e Lloris desvia. A bola ficaria na medida para Benzema, mas Dier dominou, parou e saiu jogando.

50' Kroos mandou na área, Lloris afastou de soco e fica sentindo no gramado. Jogo parado.

49' Menino Achraf menos acionado nesse jogo.

48' Kane ganhou no corpo de Casemiro avançou pela direita, mas erou passe.

47' Benzema recebe pelo meio, divide com a zaga e perde a bola.

46' MOOODRIC! Kane ganhou de dois, avançou pela direita, viu e cruzou rasteiro para Eriksen marcar livre. Só que Modric fechou na cobertura!

45' Sem mudanças, a bola rola.

Equipes retornam para a segunda etapa.

A segunda etapa promete e muito na Inglaterra.

Real teve boas chances, mas errou demais, sem intensidade e aéreo.

Spurs amassou o Real, perdeu grandes chances, mas vence pelo placar mínimo.

46' Acabou.

45' Minuto final.

44' Spurs se segura nesses minutos finais.

43' E o Tottenham tem mais um problema físico. Preocupação inglesa. Davies sentindo.

42' TRAVAAAADO! Benzema arranca pela direita, finta a marcação e teve o gol aberto. Preferiu cruzar pra trás e CR7 foi travado por Sanchez.

41' CASSILAAAA! Trippier fez fila pela direita, cruzou e Sissoko furou. Mas o lance virou passe para Kane, que bateu rasteiro e parou no goleiro merengue.

40' Reta final de primeiro tempo.

39' Levantamento de Isco, desvia em todo mundo e juizão deu escanteio.

38' Tottenham quase não consegue contra-atacar.

37' Real cresce nesse final.

36' Isco cruzou da direita, Trippier escorou de peito e recuou na medida para Lloris.

35' OPA! Kane recebe por elevação, senta o pé e Cassila pega firme.

34' Real cresceu no jogo. Spurs recuou.

33' Isco foi inverter de lado e mandou a bola quase no Big Ben.

32' No outro jogo desse grupo, o Dortmund abre o placar contra o Apoel.

31' LLORIS! Cristiano partiu pela esquerda, fez o corte na marcação, bateu de canhota e Lloris tocou na bola que iria na rede do lado de fora.

30' Contra-ataque inglês era enorme, mas Marcelo foi firme na cobertura para afastar.

29' LLORIS! Casemiro surge na esquerda, traz por dentro, bate rasteiro e Lloris foi lá só pra desviar e Vertonghen manda em escanteio.

28' Resultado coloca o Spurs na liderança do grupo.

27' FINALMENTE! Lançamento nas costas de Marcelo, Trippier cruza de primeira, rasteira, e Dele Alli escora de carrinho para abrir o placar.

26' GOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOL, DELE ALLI, DO TOTTENHAM!

25' Impressionante a péssima partida que o Real faz. Dominado pelo Spurs.

24' Tottenham muda por lesão. Real segue inteiro em campo.

23' MUDA O TOTTENHAM: Sissoko na vaga de Alderweireld.

22' TRAVADO! CR7 é lançado, mas Vertonghen trava firme por baixo.

21' Alderweireld arrancou pela direita, foi desarmado e sentiu a coxa direita. Não deve seguir no jogo.

20' Até aqui é um massacre do Tottenham.

19' PERDEU DE NOVO! Zaga do Real bate cabeça, Davies teve a chance de afundar de primeira, mas furou. Ainda assim fintou dois, tentou cavar na área e jogou na mão do goleiro.

18' CASEMIRO! Davies cruzou da esquerda, na medida, e Casemiro salvou no pé de Kane, na pequena área!

17' Domínio completo do Tottenham até aqui em Wembley.

16' Trippier dominou na direita, mas passou um pedaço de telha para corrida de Kane.

15' Real acalma a situação e tenta respirar um pouco no ataque.

14' SUUUSTO! Eriksen inverteu na medida para Trippier. Ele cruzou de primeira, fechada, rasteira e Cassila desviou a bola. O juiz deu apenas tiro de meta.

13' Real erra muitos passes e parece sem intensidade.

12' Tottenham é melhor na partida.

11' AAAAH, KANE! Recuperação e ataque rápido do Tottenham. Sergio Ramos dormiu e Kane tentou de cobertura da entrada da área, mas jogou na mão de Cassila.

10' SALVOU! Kane deu cavada para passagem de Eriksen, que foi travado na hora do chute por Sergio Ramos.

9' Começo movimentado em Londres.

8' Eriksen deixaria Kane na cara do gol, mas errou passe.

7' Levantamento para Kane e Cassila saiu bem do gol.

6' Linha de defesa do Real começa longe da linha de meio-campo.

5' Enfiada para Kane, que perdeu na dividida com Sergio Ramos. Era mano-a-mano.

4' Achraf novamente titular na Champions.

3' Modric acha Marcelo na esquerda, mas cruzou desviado e a zaga afastou.

2' Real tenta marcar forte no comecinho de jogo.

1' E o primeiro ataque foi com Isco, arriscando de canhota e Lloris pegando.

0' Começou!

A bola vai rolar em Wembley.

Tottenham todo de branco.

O Real todo de azul escuro.

Muita festa e pressão da torcida inglesa.

Times sobem, som da torcida aumenta. Protocolo de entrada das equipes e o famoso hino da Champions.

Tudo pronto. Equipes na boca do túnel de acesso. Momentos finais de preparação.

Torcida do Real se faz presente em Londres.

Lembrando que semanas atrás, os dois times se enfrentaram no Santiago Bernabéu e ficaram no 1 a 1. Ambos lideram o grupo.

Equipes fazem o trabalho de aquecimento. Torcida segue chegando. Wembley tem capacidade para 90 mil pessoas, mas não deve chegar ao seu total.

O Spurs escalado com Lloris; Alderweireld, Davinson Sánchez, Vertonghen; Trippier, Eric Dier, Winks, Ben Davies; Eriksen, Dele Alli e Harry Kane.

O Real está escalado com Kiko Casilla; Achraf Hakimi, Nacho, Sergio Ramos, Marcelo; Casemiro, Kroos, Modric; Isco, Benzema e Cristiano Ronaldo.

E as equipes estão prontas e definidas para a partida.

Amigo leitor da VAVEL Brasil, seja bem-vindo a mais uma transmissão ao vivo online do melhor torneio interclubes da Europa. É mais uma rodada de Uefa Champions League. E hoje com um enorme duelo: Tottenham x Real Madrid, disputado em Wembley, Londres.

Você acompanha todos os detalhes da partida a partir das 16h no horário de Brasília.

Cuneyt Çakir (TUR) será o dono do apito. O árbitro foi responsável pelo comando do histórico duelo entre Corinthians x Chelsea pela final do Mundial de Clubes de 2012. É um dos melhores na atualidade.

Wembley certamente estará lotado. O estádio recentemente sediou finais de Champions League, vencida pelo rival do Madrid, o Barcelona, diante de um rival do Tottenham, o United.

Inclusive foi diante de uma equipe de Manchester que os Spurs perderam no fim de semana. Confronto pesado ante o United e derrota pelo placar mínimo.

Nas ligas locais, os dois times tropeçam mais que o normal. Enquanto o Real se afasta do Barcelona, líder com oito pontos na frente, o Tottenham se vê longe dos rivais de Manchester, que lideram a Premier League.

É o começo do returno da fase de grupos. Os dois times ainda enfrentarão Borussia Dortmund e Apoel.

Do outro lado, o melhor jogador de 2017 está confirmado. Cristiano Ronaldo segue inconstante, mas nunca se pode duvidar do artilheiro, agora mais centralizado e ainda mais mortal, dentro da área.

Mauricio Pochettino, técnico do Tottenham, compareceu para a entrevista coletiva logo após o último treino de sua equipe antes do jogo e confirmou a expectativa de poder contar com Harry Kane - que se recupera de lesão - em um jogo tão importante.

O Tottenham provavelmente entrará com uma equipe diferente daquela que empatou em Madri. Dembelé, Dele Alli e Dier devem ser titulares no time inglês.

O problema é que o mítico Wembley é uma espécie de maldição da equipe na Premier League. Poucas vitórias e quase nada de bom, enquanto nos outros torneio, o time se dá bem como mandante.

O Tottenham vive uma sina com seu estádio. Enquanto o White Hart Lane segue em construção, a equipe utiliza o Wembley.

Na liga espanhola, o Real é instável demais. No último fim de semana levou a virada contra o pequeno Girona, fora de casa. A atuação foi extremamente fraca e a derrota ainda foi por pouco gol.

O Real tem um começo de temporada bem esquisito. Na Champions, começa de forma mais sólida, mesmo após um duelo mediano contra o bom time do Tottenham.

Borussia Dortmund, da Alemanha, e APOEL, do Chipre, se enfrentam na outra partida do grupo. Praticamente eliminados, lutam agora pela terceira colocação e uma possível vaga na Uefa Europa League.

As equipes se enfrentaram na última rodada no Santiago Bernabéu e a partida terminou empatada por 1 a 1, com gols de Varane (contra) e Cristiano Ronaldo cobrando pênalti.