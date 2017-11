Atacante do Lanús, Sand confessa ter sido ofendido pela imprensa argentina: "Me chamaram até de corno"

(Foto: Juan Mabromata/AFP)

Que a vitória de virada por 4 a 2 diante do River Plate deu a primeira classificação do Lanús à fase final da Copa Libertadores da América, não é novidade. Porém, após a partida, o atacante José Sand resolveu selar a paz com os torcedores da equipe argentina. "Pepe", como é carinhosamente chamado, além de ser um dos ídolos do Lanús, marcou dois gols no jogo de volta desta semifinal, e após a partida desabafou.

Um dos ídolos da torcida, esta é a segunda passagem de Sand pelo Lanús. Na primeira oportunidade, de 2007 a 2009, o atacante marcou 59 gols em 89 jogos. Ali começara sua trajetória como ídolo do clube. Em sua volta, no ano passado (2016), Pepe marcou até aqui 16 vezes em 19 partidas.

Após a virada sobre o River, Sand, que marcou dois dos quatro gols do Lanús, afirmou que parte da imprensa ofendeu ele e sua esposa "Aguentei as cobranças por 15 dias, toda a imprensa parcial me disse de tudo. Me chamaram até de corno. Minha mulher manda um abraço ao Tano, ou não sei como se chama... Beijos para todos. Hoje, viramos sobre o River", comentou ainda no gramado.

Pepe exaltou seus companheiros e o fato histórico: "Estou feliz, é histórico conseguir uma virada assim contra o River. Fazer quatro gols é impressionante. Estou conseguindo coisas que não imaginava, agradeço meus companheiros, porque sem eles não poderia ter feito tudo isto".

No jogo de ida, no estádio Monumental del Nuñez, o River Plate venceu por 1 a 0. Esta vitória, já dava ao clube de Buenos Aires, a classificação à final. Porém, logo no primeiro tempo, os visitantes abriram 2 a 0. No fim da primeira parte, o time da casa (Lanús) descontou. Precisando marcar mais três gols, os anfitriões voltaram do vestiário para o "tudo ou nada", como disse Sand: "No intervalo, falamos: faríamos três ou nos metiam dez. O empate foi psicológico, ali se deram conta que podíamos virar o confronto”, finalizou.

O adversário do Lanús na final da Copa Libertadores 2017, é o Grêmio. Por ter sido a melhor equipe da competição na fase de grupos, o segundo jogo que define quem será o campeão do campeonato continental será na casa dos argentinos. O jogo de ida, na Arena do Grêmio é no próximo dia 22 deste mês. O próximo compromisso do Lanús é neste sábado, às 15h05, diante do Olimpo, no estádio La Fortaleza, casa dos grenás.