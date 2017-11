Na partida 600 de Messi, Barcelona recebe Sevilla para manter vantagem no topo

Líder isolado do Campeonato Espanhol, o Barcelona receberá pela 11ª rodada o Sevilla nesse sábado (4) às 17h45, horário de Brasília.Com 28 pontos, o clube blaugrana buscará mais uma vitória para ampliar sua vantagem para o vice líder, o Valencia, atualmente com 24 anos e que receberá o Leganés às 10h, no Mestalla. O Sevilla é o quinto colocado com 19 pontos e busca se aproximar da zona de classificação a Uefa Champions League.

As duas equipes vem de vitórias na La Liga. Os catalães venceram o Athletic Bilbao por 2 a 0, em San Mamés, enquanto o Sevilla derrotou o Leganés por 2 a 1, jogando na Andaluzia. Na última temporada, o Barcelona venceu as duas partidas contra o time andaluz, 2 a 1 no Ramon Sánchez Pizjuán e 2 a 0, no Camp Nou.

Valverde: "Não há palavras para descrever a trajetória de Messi no Barcelona"

O Barcelona enfrentou o Olympiacos, na última quarta feira pela Champions League e empatou sem gols jogando na Grécia. A partida foi especial para Ernesto Valverde, que treinou o clube grego por dois períodos, entre 2008/09 e entre 2010 e 2012. Antes do confronto de amanhã, o treinador exaltou a marca a ser atingida por Messi, que nos últimos 1500 gols marcados pelo Barcelona nos últimos anos, participou (marcando ou com assistências) em 676 deles, cerca de 45% deles.

"É uma barbaridade. Atingir 600 jogos com a quantidade de gols e assistências que ele tem. Simplesmente extraordinário, não há adjetivos para descrever a trajetória de Messi dentro do clube."

Valverde também descartou um retorno de Andrés Iniesta. Segundo o treinador, apesar da alta médica, o meio campista não tem condições de jogo e provavelmente não será relacionado para a partida.

Berizzo: "Estamos dispostos a impor o nosso estilo de jogo"

O Sevilla venceu o Spartak por 2 a 1 e reassumiu a vice liderança do grupo E da Uefa Champions League no meio de semana. O treinador Eduardo Berizzo, em entrevista coletiva, falou sobre o panorama para o confronto diante do Barcelona:

"A crítica está se tornando muito aguda. Quando você joga mal e vence, recebe críticas por jogar mal, quando joga bem e perde, é criticado por que perdeu. Vejo que o Barcelona encontrou recursos táticos para superar a saída de Neymar, méritos de Valverde que conseguiu isso. Eles tem uma voracidade ofensiva e sabemos que será um jogo difícil, mas emocionante, que vai exigir uma grande quantidade de esforço, mas estamos dispostos a tentar impor o nosso jogo."

Quanto a escalação para a partida, o argentino fez mistério e só afirmou que alguns jogadores podem ser avaliados e até mesmo poupados por conta da fadiga: "Devemos dar continuidade ao onze que temos utilizado. O único desfalque certo é Mercado. Banega e Sarabia se queixaram de fadiga muscular, mas estão bem, e tem a opção de jogar."