Com Mina e Borja, Colômbia divulga convocados para amistosos da Data Fifa

Foto: Cesar Greco/SE Palmeiras

Após conquistar sua classificação para a próxima Copa do Mundo de uma maneira dramática, garantindo o quarto lugar nas Eliminatórias Sul-Americanas, a Seleção Colombiana, treinada por José Pekerman, anunciou uma convocação repleta de novos jogadores, com a intenção de testá-los, para os amistosos contra a China, no dia 10 de novembro, e Coreia do Sul, no dia 14.

Jogadores consagrados e muito idolatrados pelos torcedores colombianos, o goleiro David Ospina, do Arsenal, e o atacante Radamel Falcão García, artilheiro do Monaco, ficaram de fora da convocação por conta de problemas com lesões. Por outro lado, James Rodríguez e Juan Cuadrado, dois dos principais nomes da equipe, foram novamente convocados.

Entre as novidades, três jogadores foram convocados pela primeira vez: o goleiro José Fernando Cuadrado, do Once Caldas, além do volante Jefferson Lerma, que vem se destacando no Levante, e do meio-campista Avilés Hurtado, que marcou 5 gols e distribuiu 2 assistências nos seus primeiros oito jogos pelo Monterrey, na Liga Mexicana.

Além deles, alguns jogadores voltaram a receber chances para representar os Cafeteros, são os casos do zagueiro Éder Alvárez Balanta, do Basel, do atacante Felipe Pardo, do Olympiacos, e da dupla do Palmeiras, com o zagueiro Yerry Mina, que se recuperou de uma lesão, e Miguel Borja, que voltou a encontrar o caminho dos gols sob o comando de Alberto Valentim.

Como o Campeonato Brasileiro não vai parar por conta dessa Data Fifa, o Palmeiras ficará sem a dupla, que provavelmente seria titular, em três partidas: contra o Vitória, no Barradão, e os jogos contra Flamengo e Sport, que serão disputados na Arena Palmeiras. A expectativa é que ambos retornem apenas contra o Avaí, na Ressacada, em compromisso válido pela 36ª rodada do torneio.

Confira a convocação completa:

Goleiros: Leandro Castellanos (Santa Fe) e José Fernando Cuadrado (Once Caldas)

Defensores: Cristián Zapata (Milan), Santiago Arias (PSV), Frank Fabra (Boca Juniors), Stefan Medina (Monterrey), Óscar Murillo (Pachuca), Yerry Mina (Palmeiras), Davindson Sánchez (Tottenham), Éder Álvarez Balanta (Basel) e William Tesillo (Santa Fe).

Meio-campistas: Carlos Sánchez (Fiorentina), Abel Aguilar (Deportivo Cali), James Rodríguez, Edwin Cardona (Boca Juniors), Giovanni Moreno (Shanghai Shensua), Wilmar Barrios (Boca Juniors), Mateus Uribe (América-MEX), Jefferson Lerma (Levante), Juan Cuadrado (Juventus) e Avilés Hurtado (Monterrey).

Atacantes: Carlos Bacca (Villarreal), Miguel Borja (Palmeiras), Felipe Pardo (Olympiacos) e Duván Zapata (Sampdoria)