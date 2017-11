Resultado Real Madrid x Las Palmas pelo Campeonato Espanhol 2017 (3-0)

INCIDENCIAS: Partida válida pela 11ª rodada do Campeonato Espanhol, disputada entre Real Madrid e Las Palmas no Estádio Santiago Bernabeu

93' Final de jogo!

93' Tabela de Remy, Vitolo e Calleri que tenta o cruzamento mas Casilla faz a defesa

92' Michel cruza, Calleri cabeceia mas manda pra fora

91' O árbitro indica 3 minutos de acréscimo

91' Lucas Vázquez arrisca da esquerda, a bola desvia na zaga e fica nas mãos do goleiro

90' Cruzamento pra área, Ronaldo divide bola com Navarro, a bola fica solta dentro da área mas ninguém finaliza

89' Linda arrancada de Navarro que passou por três marcadores e tentou o passe para Remy, mas Vallejo apareceu muito bem para fazer o corte

83' SUBSTITUIÇÃO NO LAS PALMAS! Sai: Aquilani Entra: Hernan

83' NO TRAVESSÃÃÃÃOOO! Sergio Ramos finaliza, a bola desvia na zaga, Lizoain ainda espalma antes dela bater no travessão

80' Lemos sem querer derruba Nacho na área, o que seria pênalti, mas o árbitro manda seguir

79' CARTÃO AMARELO PRA NAVARRO! Por carrinho forte em Ceballos

78' SUBSTITUIÇÃO NO REAL MADRID! Sai: Kroos Entra: Ceballos

77' Ronaldo recebeu na área, ajeitou e bateu forte de canhota por cima do gol

75' SUBSTITUIÇÃO NO REAL MADRID! Sai: Benzema Entra: Lucas Vázquez

74' GOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOL DO REAL MADRID! ISCO! Cristiano Ronaldo faz bela jogada com Asensio e dá um lindo passe para Isco que entra livre dentro da área e toca de canhota para o gol!

73' Ritmo mais cadenciado imposto pelos mandantes nesse momento do jogo

70' Cristiano Ronaldo recebe na esquerda, passa por dois marcadores e bate colocado, a bola passa perto mas vai pra fora

68' SUBSTITUIÇÃO NO REAL MADRID! Sai: Casemiro Entra: Llorente

64' SUBSTITUIÇÃO NO LAS PALMAS! Entra: Remy Sai: Vicente

63' CARTÃO AMARELO PRA TONI KROOS! Por falta dura em Michel

61' UUUUUUUUUUUUUUUUUHHHH! Kroos bate de fora da área, a bola desvia e quase engana Lizoain, que consegue esticar o braço e fazer a defesa

60' No momento em que a equipe das Ilhas Canárias começava a atacar um pouco mais, vem o gol do Madrid, que continua no ataque, pressionando em busca do terceiro gol

59' Marcelo tabela com Isco e bate sem deixar cair a bola no chão mas manda pra fora

56' GOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOLAÇO DO REAL MADRID! ASENSIO! A zaga do Las Palmas rebateu a bola pra frente da área, Asensio pegou de primeira e acertou o ângulo. Um lindo gol para ampliar o placar!

54' Vitolo tenta a jogada pra cima de Casemiro dentro da área e cai, o árbitro manda seguir

53' Falta pro Las Palmas na lateral da área, Aquilani cobra pra área e a zaga merengue corta

51' Cristiano Ronaldo dá bom passe pra Kroos dentro da área, mas o alemão tava impedido

50' Público presente: 67.120

48' Nacho cruza, Isco tenta de primeira mas pega mal e acerta o zagueiro

46' As equipes voltam sem alterações

46' Bola rolando para o segundo tempo!

45' Termina o primeiro tempo!

45' CARTÃO AMARELO PARA ISCO! Por falta mais dura em Vitolo

44' UUUUUUHHHHH! Aquilani bate falta pra área, Calleri cabeceia e a bola passa muito perto, mas o árbitro já marcava o impedimento

41' GOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOL DO REAL MADRID! CASEMIRO! Após cruzamento, a zaga desviou e Casemiro aproveitou na segunda trave pra cabecear pro fundo do gol. O Madrid finalmente fura a barreira amarela!

39' FUROOOOOU! Cruzamento de Asensio e Benzema livre errou a cabeçada

38' Após sequência de escanteios do Madrid, a zaga rebate e Marcelo pega forte pra fora

35' Marcelo recebe de Isco e cruza, Ronaldo cabeceia e o goleiro faz a defesa

34' Falta de longe que Cristiano Ronaldo arrisca mas acerta a barreira

32' Mais uma rebatida da zaga, Asensio tenta de direita e joga por cima do gol

32' Bola rebatida pela zaga, Nacho domina e bate forte de canhota com desvio pra escanteio

32' Marca forte o Madrid no campo de ataque, não deixando o Las Palmas atacar

28' Ronaldo recebe na direita, corta pra canhota e bate colocado, a bola raspa na trave e vai pra fora

27' Casemiro ajeita e Kroos pega forte, a bola bate em Cristiano Ronaldo e volta

24' Isco tenta o cruzamento, a bola bate na mão de Navarro, mas o juiz interpretou como lance normal, na sobra Kroos foi derrubado e Ronaldo vai pra cobrança de falta. A bola explode na barreira

21' Contra-ataque rápido do Las Palmas interrompido por impedimento de Míchel, que recebia livre pela direita

17' Cristiano Ronaldo recebe dentro da área, gira e bate de virada com a perna esquerda, a bola bate na rede pelo lado de fora

15' Marca muito bem até aqui o Las Palmas, fechando bem os espaços perto da área

12' QUAAAAAASE! Vitolo recebe de Míchel, passa por Sergio Ramos e chuta forte, Casilla ainda desvia mas a bola ia entrando, até que Vallejo aparece pra cortar

10' Isco arrisca de longe mas pega muito mal na bola e joga pra fora

9' Os dois times erram muitos passes, principalmente perto da área do adversário

5' Isco cruza da esquerda e Asensio cabeceia fraco, nas mãos do goleiro

4' PERDEEEEEEEEEEEU! Cristiano Ronaldo dá lindo passe pra Benzema que fica livre de frente com o goleiro, mas o francês finaliza mal e Lizoain defende com os pés

3' O Las Palmas começa o jogo tocando bola com tranquilidade

1' Começa o jogo no Santiago Bernabéu!

17:45. Antes do jogo, um minuto de silêncio em homenagem a Manuel Sanchís

17:43. Jogadores se cumprimentam no gramado, são os últimos instantes antes do início do jogo

17:38. Zidane promove hoje três alterações no time titular: Nacho no lugar de Achraf, Vallejo no lugar de Varane e Asensio no lugar de Modric

17:25. Equipes em aquecimento no gramado do Bernabeu, jogadores se preparam pra partida de daqui a pouco

17:00. E os titulares do Las Palmas serão: Lizoain; Michel, Ximo, Lemos, Bigas, D. Castellano; Vicente, J. Castellano, Aquilani; Vitolo, Calleri

17:00. Com algumas alterações, o Real Madrid vai a campo com: Casilla; Nacho, Vallejo, Sergio Ramos, Marcelo; Casemiro, Kroos, Asensio, Isco; Benzema, Cristiano Ronaldo

Olá torcedor que navega pela VAVEL Brasil, o Real Madrid enfrenta o Las Palmas no Santiago Bernabéu e você acompanha o minuto a minuto desse jogo aqui conosco. Fique ligado!

Real Madrid e Las Palmas já se enfrentaram 76 vezes, com 51 vitórias madridistas, 16 empates e apenas 9 vitórias de La UD

Loyc Remi, com 4 gols, é a esperança de gols na equipe das Ilhas Canárias, que também conta com o argentino Calleri, que atuou pelo São Paulo

Calleri tem 2 gols pelo Las Palmas | Foto: Aitor Alcalde Colomer/Getty Images

Gareth Bale, Varane, Kovacic e Carvajal estão de fora da partida pelo lado merengue, Halilovic, Oussama, Jonathan Viera, Aythami e Tana pelo lado canário, todos por causa de lesão

A má fase do Madrid vem junto com a falta de gols de Cristiano Ronaldo na competição doméstica, o craque tem apenas um gol na competição e também busca voltar à boa fase

Cristiano Ronaldo lamenta mais uma jogada perdida | Foto: NurPhoto/Getty Images

A última vitória da equipe na La Liga foi há mais de um mês e agora o desafio e agora o desafio é grande; o Las Palmas nunca venceu o Real Madrid na casa merengue, mas traz como lembrança o último resultado que terminou em empate

Se as coisas não estão boas para o Real, para o Las Palmas estão ainda pior. A equipe tem apenas 6 pontos na competição e amarga a penúltima posição

O técnico Zinedine Zidane deve propor algumas mudanças no time para tentar reencontrar o bom futebol. Nacho, Ceballos e Asensio talvez estejam no time titular

Desde janeiro de 2016 quando perderam para o Sevilla e depois para o Celta, quando foram eliminados da Copa do Rei, Los Blancos não passavam por uma situação tão ruim

O Real Madrid vem de duas derrotas consecutivas, algo que não acontece há muito tempo em competições oficiais e vê a oportunidade de sair dessa má fase diante de sua torcida