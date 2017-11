Com pegada retrô, Adidas lança uniformes das seleções para Copa do Mundo

Foto: Divulgação / adidas

Faltam apenas 220 dias para a Copa do Mundo de 2018, na Rússia. E nesta segunda-feira (6), a Adidas – fornecedora de materiais esportivos – divulgou as novas camisas que as seleções da Alemanha, Colômbia, Argentina, Espanha, Japão, México, Bélgica e a anfitriã Rússia usarão no torneio.

Alemanha

Foto: Divulgação/Adidas

A Seleção Alemã homenageia a marca icônica em que os germânicos derrotaram a Argentina por 1 a 0 na final de 1990, se tornando campeã mundial pela terceira vez. Os designers da Adidas assumiram e reinterpretaram o anel de caixa irregular: está acinzentado e graficamente espelhado.

A nova camisa é baseada nesse projeto com desempenho aprimorado e retrabalhado, com linhas cortadas de ombros caídos. Na parte de trás do pescoço, você pode encontrar as palavras "Die Mannschaft" - que significa “A equipe” - e na frente da camisa o emblema de ouro dos campeões do mundo.

A equipe vai estreiar a nova vestimenta pela primeira vez em um amistoso contra a Inglaterra, nesta sexta-feira (10), às 18h.

Colômbia

Foto: Divulgação/Adidas

A Colômbia usará uma versão contemporânea da sua camisa mais famosa, usada na Copa do Mundo de 1990, na Itália. Com um design gráfico azul e vermelho no lado, destacando as cores da bandeira colombiana, enquanto o design dos anos 90 é reinterpretado. Na parte de trás do pescoço há uma inscrição que diz "United for a country" - ”Unidos por um país”.

Argentina

Foto: Divulgação/Adidas

Fazendo jus ao elenco campeão da Copa América em 1993, último título de grande importância dos hermanos, a Argentina apresenta um uniforme como uma gola V e listras com azul um pouco mais claro, além de um degradê "desgastado" nas faixas. Nos ombros, listras vermelhas, característica dos uniformes da Argentina.

Espanha

Foto: Divulgação/Adidas

O uniforme de La Roja homenageia uma das suas camisas mais famosas, usada na Copa do Mundo de 1994, nos Estados Unidos. Para a Copa do Mundo, a Adidas presta homenagem a essa camisa, que resume a coragem e a fúria vermelha. Ele apresenta um design gráfico diferente e dinâmico composto por diamantes vermelhos, amarelos e azuis, que representam a velocidade, a energia e o estilo de futebol associados à seleção espanhola. Ele se volta para a execução das três bandas no ombro e as calças de óleo azul traz distinção e classe para o kit, que é completado com calças pretas.

Japão

Foto: Divulgação/Adidas

A camisa inspira-se no design japonês de roupas artesanais. O gráfico imita o artesanato tradicional da técnica de costura Sashiko – é um bordado japonês, com simplicidade as linhas formam padrões sobre o tecido. O kit apresenta um novo tom azul com tons vermelhos e brancos, representando a bandeira nacional. Uma assinatura na parte de trás do pescoço comemora momentos importantes na história do futebol da federação japonesa.

México

Foto: Divulgação/Adidas

Finalmente, e inspirado também por projetos do início dos anos 90, o uniforme do México é a transição perfeita do estádio para a rua, para os fãs do "Tri'. A camisa tem uma base verde com um gráfico que vai da bainha ao baú. O detalhe no pescoço diz "Eu sou México", completando o compromisso visual com o México.

Bélgica

Foto: Divulgação/Bélgica

Em alusão ao uniforme usado na Copa do Mundo de 1984, o uniforme tem como destaque os losangos estilizados no centro do peito nas cores amarelas, vermelha e preta com o brasão da federação ao centro, mostrando, de certo modo, algo bem simples. Além disso, o vermelho do restante do uniforme é mais "desgastado", deixando ainda mais retrô.

Rússia

Foto: Divulgação/Adidas

A anfitriã, entretanto, terá uma interpretação moderna da camisa usada pela União Soviética durante as Olimpíadas de 1988, onde conseguiram obter o ouro. A camisa, de cor vermelha, tem linhas brancas sólidas que vão de trás através dos braços, oferecendo uma aparência moderna e ousada. Uma assinatura na parte de trás do pescoço apresenta a bandeira e a águia russa, e a frase "Вместе К Победе" - "Juntos pela vitória".