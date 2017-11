Champions Feminina: Barcelona, Wolfsburg e Chelsea encaminham classificação às quartas

Google Plus

Foto: Reprodução/VfL Wolfsburg

A fase de oitavas de final da Uefa Women's Champions League teve início nessa quarta feira (8) com seis jogos. O atual campeão, Lyon, não teve dificuldades ao vencer por goleada o BIIK Kazygurt, no Cazaquistão, já o outro representante francês na competição, o Montpellier, teve dificuldades mas conquistou importante vitória fora de casa diante do Brescia.

Fiorentina 0 x 4 Wolfsburg: Jogo de 45 minutos para as Lobas

Foto: Reprodução/ACF Fiorentina

O Wolfsburg, atual campeão alemão, visitou a Fiorentina, atual campeã italiana e estreante na competição. Em busca do tricampeonato, a equipe alemã fez um primeiro tempo bem abaixo das expectativas, desperdiçando muitas chances de gol, com a Viola recuada e buscando os contra golpes. Os gols só saíram no segundo tempo, marcados pela islandesa Sara Björk Gunnarsdotírr (duas vezes), Pernille Harder e Alex Popp.

Com o 4 a 0, o Wolfsburg pode perder por até 3 gols que garante vaga as quartas de final da competição. O jogo de volta será na próxima quarta feira (15) no AOK Stadium, em Wolfsburg.

Gintra 0 x 6 Barcelona: Com dois gols de Caldentey, classificação praticamente assegurada para clube blaugrana

Foto: Reprodução/FC Barcelona

Jogando na Lituânia, o Barcelona enfrentou o Gintra Universitetas e venceu com tranquilidade o time lituano. Com Andressa Alves como titular e jogando 55 minutos de jogo, sendo substituída pela inglesa Toni Duggan e sem Fabiana, o time catalão abriu a goleada com Aitana Bonmatí e chegou ao segundo com Mariona Caldentey, sete minutos depois.

A goleada se consolidou na segunda etapa com outro gol de Caldentey aos 12 minutos, com Duggan, Olga García e Natasa Andonova fechando o 6 a 0, que praticamente assegura o clube catalão nas quartas de final. O jogo de volta será na próxima semana, no Mini Estadi em Barcelona.

Chelsea 3 x 0 Rosengard: Com direito a "lei do ex", equipe londrina pode fazer história na competição

Foto: Reprodução/Chelsea Ladies FC

Em duas participações na Champions Feminina, o Chelsea sempre caiu ou na fase de dezesseis avos de final ou nas oitavas de final, mas nessa edição, tudo indica que o clube londrino fará história e superará sua melhor marca na temporada 2015/16. Jogando no Kingsmeadow, as Blues venceram com facilidade o Rosengard, ex-clube de Marta, da holandesa Lieke Martens e da suíça Ramona Bachmann, que atualmente defende o Chelsea e fez um dos gols da vitória, que também teve os gols de Fran Kirby e Gilly Flaherty.

O jogo de volta será também no dia 15, em Malmö. Caso assegure a classificação, o Chelsea já terá o melhor resultado da equipe na história da competição.

No último confronto dessa quarta feira, o Slavia Praga empatou com o Linkoping da Suécia por 1 a 1. A norte americana Storm abriu o placar para o clube tcheco e Hurtig empatou para as suecas. O jogo de volta será próxima semana na Suécia, em caso de empate sem gols, classificação das suecas e empates a partir de 2 a 2, classificação tcheca.

Nessa quinta feira(9), tivemos outros dois confrontos: Stjarnan 1x2 Sparta Praga e LSK Kvinner 0x5 Manchester City, com os jogos de volta na próxima quinta feira (16)