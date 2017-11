Seleção Brasileira: por que o técnico Tite não olha para a Alemanha?

(FOTO: Divulgação/@CBF_Futebol)

Atualmente no futebol alemão existem ao todo 18 brasileiros que atuam nas ligas profissionais do atual país campeão mundial, porém de todos eles, apenas dois já passaram pela Seleção Brasileira, mas não se firmaram em suas posições, o lateral direito do Bayern de Munique, Rafinha e o zagueiro do Schalke 04, Naldo.

Na última Copa do Mundo no Brasil, em 2014, quando a Seleção Brasileira era comandada por Luiz Felipe Scolari, dois jogadores que atuavam na Bundesliga foram convocados, na época, Dante, ex-zagueiro do Bayern e Luiz Gustavo, ex-volante do VfL Wolfsburg - tiveram suas chances de mostrar trabalho defendendo o seu país, mas ambos não conseguiram ter boas atuações e acabaram sendo esquecidos pelos futuros técnicos que passaram pelo Brasil.

Com o técnico Tite, em partidas recentes, apenas Rafinha, Douglas Costa (ex-Bayern) e Roberto Firmino (ex-Hoffenheim) foram convocados, porém pelas eliminatórias da Copa do Mundo na Rússia, apenas Roberto Firmino apareceu na lista, mas o jogador já não atua mais na Alemanha, atualmente joga pelo Liverpool (ING).

Para os amistosos contra o Japão (10/11) e Inglaterra (14/11), Douglas Costa (Juventus - ITA) e Roberto Firmino (Liverpool - ING) foram convocados.

Um dos brasileiros que mais tem destaque no futebol alemão e que nunca foi convocado para representar o Brasil, é o atacante Raffael, do Borussia Mönchengladbach, que possui ótimos números, em 134 partidas pelo clube, o jogador brasileiro já marcou 52 gols, sendo que o camisa 11 dos Potros é considerado a ferramenta principal do meio-campo do time alemão. Raffael está com 32 anos, mas o futebol que o jogador está apresentado é ótimo e trazer um jogador experiente seria ótimo ao jovem ataque brasileiro.

Outros grandes jovens jogadores que jogam mais na defesa, poderiam também ter uma chance na Seleção Brasileira: Bernardo, do RB Leipzig, William, do VfL Wolfsburg e, Wendell, do Bayer Leverkusen, que além de ter uma boa habilidade defensiva, possui também um grande poder no ataque, pelo Bayer, o lateral já marcou um gol e deu duas assistências na atual temporada 2017/18.

Os brasileiros que atuam no futebol alemão, por clube:

1860 München: Rodnei; Augsburg: Caiuby; Bayer Leverkusen: Wendell e Ramalho; Bayern de Munique: Rafinha; Borussia Mönchengladbach: Raffael; Darmstadt: João Renato da Cunha; Nürnberg: Ewerton; Hannover 96: Felipe Trevizan e Jonathas; HSV: Walace e Douglas Santos; Ingolstadt: Paulo Otávio; RB Leipzig: Bernardo; Schalke 04: Naldo; Stuttgart: Ailton; Bochum: Danilo Soares; Wolfsburg: William.

A grande pergunta é: Depois de Dante, Luiz Gustavo, Rafinha, Roberto Firmino e Douglas Costa, em meio a tantos brasileiros que se destacam na Alemanha, quando será que o técnico Tite irá convocar algum jogador que atua na Bundesliga?