Croácia domina, supera Grécia e abre boa vantagem na repescagem

INCIDENCIAS: partida de ida válida pela repescagem europeia para Copa do Mundo 2018, realizada no estádio Maksimir, em Zagreb, Croácia.

Os croatas estão a um passo da Rússia. Nesta quinta-feira (9), a Croácia recebeu e não deu chances para Grécia no jogo de ida da repescagem para Copa do Mundo 2018. Dominante do início ao fim, os donos da casa venceram sem problemas por 4 a 1, com gols de Modric (pênalti), Kalinic, Perisic e Kramaric. Sokratis marcou o único tento dos gregos.

Com este resultado, a Croácia pode perder por até dois gols de diferença que garante a vaga para a Rússia. A partida de volta será realizada no próximo domingo (12), às 17h45 (de Brasília), em território grego, e a Grécia promete ir com tudo em busca da vaga, mesmo que esteja com a situação bem complicada.

Croácia domina e abre vantagem

Modric abriu o placar em cobrança de pênalti | Foto: Srdjan Stevanovic/Getty Images

O início de jogo dos croatas foi muito em Zagreb, tendo em vista a importância do primeiro jogo, já que jogava em casa. E essa pressão deu resultado logo cedo, quando Kalinic foi derrubado pelo goleiro Karnezis na área e o árbitro marcou pênalti. Capitão da equipe, Modric foi para a cobrança e deslocou bem Karnezis: 1 a 0 Croácia.

A Grécia não conseguia respirar na Croácia, estava muito perdida, ainda mais após sofrer o gol, errava bastante. Por outro lado, os croatas eram dominantes e chegavam bem, tanto que ampliaram alguns minutos depois, quando Strinic fez bela jogada pela esquerda, cruzou rasteiro e Kalinic, completamente livre na pequena área, desviou para aumentar a vantagem: 2 a 0 Croácia. Jogo bem seguro dos donos da casa.

Só que após abrir uma boa vantagem, os donos da casa deram uma leve "cochilada", e os gregos aproveitaram para diminuir. Após cobrança de escanteio da esquerda de Fortounis, o capitão Sokratis subiu bem na segunda trave e cabeceou cruzado, diminuindo no estádio Maksimir: 2 a 1.

Mas os croatas, que eram muito superiores, acordaram de novo e conseguiram dar uma resposta ao seu torcedor três minutos depois. Após belo lançamento de Brozovic, Vrsaljko recebeu bem na direita, com espaço, levantou a cabeça e cruzou com perfeição para Perisic, que apareceu livre na segunda trave e cabeceou para o gol: 3 a 1 Croácia. Primeiro tempo quase impecável e vitorioso dos donos da casa.

Kramaric marca no começo do segundo tempo e confirma excelente resultado

Kramaric marcou o gol que fechou a conta | Foto: Srdjan Stevanovic/Getty Images

O segundo tempo começou e a Croácia não tirou o pé do acelerador, conseguindo ampliar ainda mais sua vantagem, e em mais um erros dos gregos. Após cruzamento, Stafylidis tentou ajeitar de peito para Karnezis, mas Vrsaljko foi mais esperto, antecipou o goleiro e passou para Kramaric, que mandou para o fundo do gol vazio: 4 a 1 Croácia.

Após abrir três gols de vantagem, a Croácia começou a cadenciar mais a bola, além de querer fazer bonito. Por outro lado, a Grécia se lançou um pouco mais para o ataque, buscando, pelo menos, mais um gol para dar esperanças. A melhor chance veio com Mitroglou, que arriscou de fora da área, rasteiro, e obrigou Subasic a fazer uma bonita defesa com a mão esquerda.

Já na parte final da partida, com o resultado praticamente garantido, quase que os gregos marcaram um importante gol, quando Mitroglou, mais uma vez, apareceu livre na área, cabeceou no cantinho, mas Subasic fez um belíssima defesa e garantiu o 4 a 1 para os donos da casa, que estão a um passo da Rússia.