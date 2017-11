Senegal vence África do Sul e garante vaga na Copa do Mundo de 2018

A seleção do Senegal se classificou para a segunda Copa do Mundo em sua história. Nesta sexta-feira (10), os senegaleses visitaram a África do Sul, pela sexta rodada da segunda fase das Eliminatórias Africanas, e venceram pelo placar de 2 a 0, se tornando a 24ª seleção a garantir vaga no Mundial da Rússia de 2018. O jogo entre as duas seleções foi adiado pela Fifa após suspeitas de manipulação de resultados.

Com o triunfo, Senegal chegou a 11 pontos e decretou a liderança do Grupo D. A segunda colocada, é a seleção de Cabo Verde, que ainda não atuou pela rodada, mas não tem mais chances de chegar ao primeiro lugar, já que soma seis pontos. A chave é completada por Burkina Fase, que também tem seis pontos e pela África do Sul, que tem quatro.

Os senegaleses não tiveram dificuldades de vencer a já desclassificada seleção sul-africana e abriram o placar com um gol de Diafra Sakho, aos 12 minutos, com assistência de Sadio Mané, e ampliou ainda no primeiro tempo com um gol contra marcado por Thamsanqa Mkhize, aos 38 minutos. Com o 2 a 0, jogando fora de casa, os senegaleses tinham a tranquilidade no placar e estavam a minutos do retorno a uma Copa do Mundo.

Após o intervalo, a África do Sul não esboçou uma reação e os visitantes cadenciaram o restante dos quarenta e cinco minutos para conquistarem a vaga para o mundial após 16 anos. Aliou Cissé, treinador da seleção senegalesa, disputou o mundial na Coréia e no Japão como jogador e agora, recoloca sua seleção em uma Copa do Mundo.

Vale lembrar, que em 2002, a seleção africana havia se classificado pela primeira vez e surpreendeu, deixando França (então campeã mundial) e Uruguai de fora do mata-mata, se classificando no Grupo A ao lado da Dinamarca. Nas oitavas, eliminou a Suécia com vitória por 2 a 1, sendo eliminada pela Turquia nas quartas de final. Senegal se junta a Nigéria e Egito, como representantes da CAF na Copa de 2018, restando duas vagas para o continente.