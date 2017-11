Marrocos vence Costa do Marfim e vai à Copa após 20 anos

INCIDENCIAS: partida válida pela sexta rodada do grupo c das eliminatórias africanas para a copa do mundo de 2018, disputada no estádio Félix Houphouët-Boigny.

Na tarde deste sábado (11), mais uma seleção se classificou para a Copa do Mundo de 2018: em confronto direto pelo grupo C das Eliminatórias Africanas, Marrocos bateu a Costa do Marfim por 2 a 0 e garantiu a vaga na maior competição de futebol. Os gols foram de Dirar e Benatia.

Antes do apito inicial, os marroquinos tinham 9 pontos, enquanto os costa-marfinenses tinham 8. Como apenas uma Seleção se classificaria, os mandantes precisavam de uma vitória a qualquer custo, mas não foi o que aconteceu. Assim, os visitantes voltarão a disputar a Copa após 4 edições.

O primeiro tempo começou muito movimentado, com bastante nervosismo de ambas as equipes. Mesmo precisando apenas de um empate, foi Marrocos que saiu na frente na etapa inicial. Aos 25 minutos, Dirar tentou cruzar para a área, mas a bola acabou passando por todos e balançando as redes. Logo depois, Benatia apareceu na área para finalizar o escanteio e aumentar a vantagem.

Somente um milagre faria a Costa do Marfim virar o jogo: precisaria marcar três vezes contra Marrocos, que não havia sofrido nenhum gol no grupo. Assim, mesmo no estádio lotado, os visitantes não tiveram grandes problemas para manter a liderança no placar. O apito final do jogo deu início à comemoração dos marroquinos, que garantiram vaga na Copa do Mundo.

No mesmo grupo C, foram eliminados Costa do Marfim, Gabão e Mali, que terminaram a competição com oito, seis e quatro pontos, respectivamente. Marrocos, líder do grupo, se classificou de forma invicta e sem ser vazado.