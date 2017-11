Suíça segura vantagem do primeiro jogo, empata com Irlanda do Norte e vai à Copa do Mundo

A Suíça está na Copa do Mundo de 2018! Após vencer o primeiro jogo, fora de casa, com gol solitário do lateral-esquerdo Ricardo Rodríguez, os suíços seguram um empate por 0 a 0 com a Irlanda do Norte, neste domingo (12), e se classificaram ao Mundial da Rússia. O jogo ocorreu no estádio Jacob Park, na Basileia.

A Suíça é a primeira seleção europeia garantida na Copa do ano que vem via repescagem europeia. Ainda neste domingo, Grécia e Croácia lutam por outra vaga. Na segunda-feira (13), é a vez de Itália e Suécia batalharem pelo passaporte ao Mundial de 2018. Um dia depois, Irlanda e Dinamarca se enfrentam pela última classificação ao torneio através da repescagem europeia.

Jogo duro do início ao fim

Diferentemente do jogo de ida, onde não acertou nem um chute ao alvo, a Irlanda do Norte começou o jogo na Basileia assustando a Suíça. Nos primeiros minutos de partida, Brunt soltou uma pancada de fora da área para testar a elasticidade do goleiro Sommer.

Mas a Suíça não ficou acuada em seu campo de defesa e respondeu quase que no lance seguinte. Shaqiri levou para perna canhota, cruzou e encontrou Seferovic, que desviou de cabeça, à direita da meta adversária.

Os suíços conseguiram brecar a empolgação inicial da Irlanda do Norte, impedindo a progresso dos adversários ao ataque e criando boas chances de gol. Shaqiri e Zuber, os dois meias abertos do 4-2-3-1 suíço, estavam bem na partida e chegaram a exigir boas intervenções do goleiro McGovern. Mas o placar seguiu inalterado até o intervalo.

A Seleção Suíça voltou ainda mais perigosa para o segundo tempo. Ricardo Rodríguez, autor do gol do jogo da ida, soltou um petardo cruzado, de fora da área, e passou perto da trave esquerda do gol. No entanto, aos 53 minutos, a Seleção Norte-Irlandesa utilizou a bola longa para construir perigoso contragolpe, e Washington, de cabeça, quase abriu o marcador.

Os visitantes cresceram no jogo após a metade da etapa final, ainda que não conseguissem gerar chances efetivas de gol. A Suíça, por sua vez, se mostrava cada vez mais cansada à medida que o tempo avançava. Porém, aos 84 minutos, Zakaria arrancou do meio-campo e achou Seferovic livre dentro da área, mas o centroavante suíço colocou muita força no chute e perdeu o gol.

Vaiado, Seferovic deixou o campo para a entrada do jovem Embolo, atacante de 20 anos do Schalke 04. O atleta entrou com muito gás e criou três chances de gol, sendo a segunda mais perigosa, finalizando para a defesa de McGovern. Nos acréscimos, a Irlanda do Norte arranjou um escanteio no lado esquerdo do ataque e, não fosse Ricardo Rodríguez para tirar em cima da linha, Evans faria 1 a 0. Mas o jogo terminou sem gols, selando a ida da Suíça ao Mundial da Rússia.