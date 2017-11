Croácia administra vantagem, empata sem gols com Grécia e garante vaga na Copa

INCIDENCIAS: partida de volta da repescagem para Copa do Mundo 2018, realizada no estádio Georgios Karaiskáki, em Pireus, Grécia

Mais um país confirmado na Copa do Mundo 2018. Neste domingo (12), a Croácia foi até o estádio Georgios Karaiskáki encarar a Grécia pelo duelo de volta da repescagem. Após enfiar um 4 a 1 na ida, os croatas fizeram um jogo simples e seguro, garantindo o empate sem gols e a vaga para o Mundial.

Essa será a quinta participação da Croácia em Copas do Mundo em seis oportunidades possíveis. A única vez que a seleção se classificou foi em 2010, na África do Sul. É a segunda qualificação seguida.

Grécia não consegue furar bloqueio croata e primeiro tempo termina empatado

Com um excelente resultado conquistado em Zagreb, a Croácia começou a partida de maneira lenta, apenas esperando a Grécia atacar para tentar matar de vez a eliminatória em um contra-ataque. Os gregos, que tem como característica o jogo físico, buscavam as jogadas aéreas, mas sem sucesso no início.

Porém, a primeira finalização de mais perigo do confronto foram dos donos da casa. Após corte de Vida na cobrança de escanteio, a bola foi lançada na entrada da área para Torosidis, que escorou de peito, o zagueiro Sokratis finalizou de primeira e a bola passou perto da trave defendida por Subasic.

Os croatas faziam uma boa marcação, já que os donos da casa trocavam vários passes, mas sem objetividade, pela dificuldade para passar da defesa dos comandados de Zlatko Dalic. Mas na medida que o tempo ia passando, a Croácia começava a gostar da partida, tanto que chegou bem pela primeira vez com Perisic, que fez jogada individual pela esquerda, puxou para o meio e finalizou, mas a bola foi para fora.

No final da primeira, a grande chance do jogo até aquele momento. Aos 42', Perisic recebeu passe na entrada da área, pela esquerda, arriscou um lindo chute cruzado e a bola foi quase que na junção da trave com o travessão. Mesmo com as duas equipes tentando, nada de gols na primeira etapa.

Jogo sonolento e Croácia na Copa

A partida não mudou, pelo menos no início do segundo tempo. A Grécia não tinha criatividade e chegava muito pouco, enquanto os croatas se fechavam e iam apenas garantindo a vaga. Porém, a primeira chance foram dos donos da casa, quando Mitroglou recebeu na entrada da área, girou, finalizou rasteiro e a bola passou perto da trave de Subasic.

O jogo permaneceu da mesma maneira. A Grécia seguia tentando chegar, de certa maneira, na "marra", jogando bastante pelas laterais e buscando faltas perto da área para tentar marcar e ir atrás de diminuir a ótima vantagem dos visitantes. Mas a falta de criatividade dos gregos permaneceu, enquanto os croatas faziam um jogo seguro, sem se arriscar muito.

No final do jogo, quase que os donos da casa alcançaram um gol de honra, quando, após cobrança de falta, a zaga croata afastou parcialmente e Tachtsidis pegou de primeira a sobra, mas Subasic fez uma defesa segura. Depois disso, nada mais aconteceu e a Croácia garantiu vaga na Copa do Mundo.