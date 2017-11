Com Douglas Luiz no Top-10, revista inglesa divulga lista das promessas do futebol

Foto: NurPhoto

A famosa revista inglesa ‘FourFourTwo’ vem divulgando, ao longo de novembro, uma lista com as 100 maiores promessas do futebol mundial. Nessa terça-feira (14), foi anunciado o Top-10 dessa listagem, com os atletas mais promissores, na visão deles, do esporte. Na presença desse seleto quadro, está o brasileiro Douglas Luiz, volante ex-Vasco e que, atualmente, está no Girona, emprestado pelo Manchester City.

“Mostrando qualidade com a bola no pé e determinação sem ela, Douglas se mostrou como um versátil meio campo box-to-box. Sua contribuição pelo regresso do Vasco à Série A foi alta, e, como resultado, sua utilização nos jogos da primeira divisão não fora questionada.

Desse jeito, muitos torcedores do Vasco ficaram decepcionados com a venda do jogador. Manchester City contratou-o na janela de verão por 12 milhões de euros, quando Txiki Begiristain, diretor de futebol do clube, classificou como “um jogador fantástico com um grande potencial” e que “Estavam ansiosos para ajudá-lo a desenvolver seu talento

Douglas tem apenas uma aparição como titular – contra o Barcelona – na Espanha até agora, mas atuou bem nesse grande jogo e espera-se que ele vá ganhar muito tempo de jogo durante o resto da temporada. Até Tite, treinador da Seleção Brasileira, está maravilhado com o jovem, que se destaca pelos seus passes e domínios de bola. Talvez seja muito cedo para o volante pensar na Seleção, mas seu tempo chegará daqui a uns anos.”, disse a revista sobre o jogador.

Além dele, completam o Top-10 Gianluigi Donnaruma, goleiro do Milan, Kylian Mbappé, do Paris Saint Germain, Marcus Rashford, do Manchester United, Christian Pulisic, do Borussia Dortmund, Federico Chiesa, da Fiorentina, Kai Havertz, do Bayer Leverkusen, Matthijs de Ligt, do Ajax, Trent Alexander-Arnold, do Liverpool e Manuel Locatelli, também do Milan.

Excluindo, obviamente, Douglas, os melhores brasileiros na lista são Matheusinho – jovem promessa do América-MG, que vem se destacando nessa campanha de acesso na Série B, que ocupa a 14ª posição. Um pouco atrás dele, na 16ª posição, vem Matheus Fernandes, volante do Botafogo, que subiu para a equipe profissional esse ano após o título do Brasileirão Sub-20 em 2016 e vem sendo um dos destaques do meio campo da equipe de General Severiano.

Os brasileiros que completam a lista são Mateus Vital, titular do Vasco, que vem brigando por uma vaga na Taça Libertadores, na 31ª posição; Vinícius Junior, destaque das seleções de base e do Flamengo, vendido ao Real Madrid, na 67ª posição; Nonoca, volante que vem recebendo chances com Mano Menezes no Cruzeiro, na 72ª posição e Marquinhos Cipriano, ponta de destaque da equipe Sub-20 do São Paulo, na 82ª posição.